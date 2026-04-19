2026. ápr. 19., vasárnap

Rihanna hosszú kihagyás után is a csúcson: ő az első női előadó, aki átlépte a 200 milliós határt

Rideg Léna
2026.04.19.
Hiába tart évek óta szünetet a zenei karrierjében, az énekesnő továbbra is megkerülhetetlen szereplője a popiparnak. Rihanna most olyan rekordot döntött meg, amellyel újra bebizonyította: még hallgatásával is képes uralni a listákat.

Történelmet írt Rihanna: ő lett az első női előadó, aki átlépte a 200 milliós RIAA kislemez-minősítést, mindezt úgy, hogy közel egy évtizede nem jelentkezett új albummal.

Rihanna történelmet írt a zeneiparban.
  • Rihanna lett az első női előadó 200 milliós RIAA kislemez-minősítéssel
  • Összesen 200,5 millió eladott egységnél jár, ezzel az örökranglista 3. helyét foglalja el 
  • Drake vezeti a listát, Morgan Wallen a második
  • Rihanna utolsó albuma 2016-ban jelent meg
  • Új albumán évek óta dolgozik

Az amerikai hanglemezkiadók szövetsége (RIAA) legfrissebb adatai szerint az énekesnő összesen 200,5 millió eladott egységnél jár, amivel az örökranglista harmadik helyét foglalja el. Az első helyen Drake áll 277,5 millióval, míg a második Morgan Wallen 215 millió eladott egységgel.

Rihanna utolsó stúdióalbuma, az ANTI 2016-ban jelent meg, azóta azonban nem tűnt el teljesen a zenei életből. 2022-ben ő énekelte a Lift Me Up című dalt a Black Panther: Wakanda Forever filmhez, majd 2025-ben a Friends of Mine című számmal szerepelt a Smurfs című produkcióban.

Az énekesnő évek óta dolgozik következő albumán, amelyről időről időre megszólal a nyilvánosság előtt. Egy 2025-ös interjúban arról beszélt, hogy hosszú ideig kereste a megfelelő irányt. Elmondása szerint ma már nem gondolkodik műfajokban, és csak olyan anyagot szeretne kiadni, amely valóban tükrözi a fejlődését. Mint fogalmazott, minden egyes dalnál azt mérlegelte, hogy az mennyire illeszkedik az aktuális önazonosságához, és hogy képes lenne-e hosszabb távon is képviselni azt. Úgy véli, a hosszú szünetnek értelmet kell adnia, ezért nem hajlandó középszerű anyaggal visszatérni. Azt is hozzátette, hogy az új lemez biztosan nem lesz kiszámítható vagy rádióbarát a hagyományos értelemben – írja a People magazin.

Márciusban lövések dördültek az énekesnő otthonánál

Rihanna neve nemrég egy kellemetlen incidens kapcsán is a hírekbe került. Márciusban egy nőt azzal vádoltak, hogy AR-típusú fegyverrel lövéseket adott le az énekesnő beverly hillsi otthonánál. A támadás során senki nem sérült meg, de a történtek megrázták az előadót.

A hatóságok a 30 éves Ivanna Lisette Ortiz ellen vádat emeltek többek között egy rendbeli gyilkossági kísérlet, tíz rendbeli félautomata lőfegyverrel elkövetett támadás, valamint három rendbeli lakott ingatlan elleni lövöldözés miatt. A nő március 25-én bűnösnek vallotta magát.

Rihanna ideje nagy részét gyermekeinek szenteli

Rihanna magánélete az utóbbi években jelentősen átalakult, hiszen a karrierje mellett ma már az anyaság áll az élete középpontjában. Párjával, A$AP Rocky-val három közös gyermekük született: két fiuk, RZA és Riot után 2025 szeptemberében megszületett első kislányuk, Rocki is. Az énekesnő köztudottan óvja családja magánéletét, ritkán mutatja meg gyermekeit a nyilvánosságnak, ugyanakkor több alkalommal hangsúlyozta, hogy számára az anyaság mindennél fontosabb.

A reflektorfénytől részben visszavonulva igyekszik kiegyensúlyozott környezetet teremteni gyermekeinek, miközben párjával stabil kapcsolatban nevelik a családjukat, és a háttérben építik tovább közös életüket.

