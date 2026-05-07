„Na szia mentő!" – Életmentő Érdemérmet kapott Filip Medárd, az édesanyját megmentő kisfiú

Filip Medárdot és édesanyját decemberben az egész ország megismerte, miután az Országos Mentőszolgálat megosztotta a kisfiú segélyhívását. A hangfelvételen elhangzó „Na szia mentő!" mondat azóta igazi mottó lett, jelképezve a gyermeki hősiességet. Medárd segélyhívásával megmentette a cukorbeteg édesanyja életét, hősiességét pedig most a Magyar Vöröskereszt is elismerte.

Az 5 éves, "Na szia mentő!" Medárd a legfiatalabb, aki valaha megkapta a rangos kitüntetést.

Életmentő Érdemérmet kapott Filip Medárd, a „Na szia mentő!" kisfiú

A Magyar Vöröskereszt Életmentő Érdemérme a szervezet egyik legnagyobb kitüntetése.

Minden évben azoknak a hétköznapi hősöknek ítélik oda, akik valamely baleset vagy veszélyhelyzet következtében életveszélyes állapotba került embertársukon segítenek, a szakszerű ellátás kiérkezéséig biztosítják a bajba jutott személy állapotát és ezzel megmentik az életét.

Filip Medárd éppen ilyen kis hős, aki 2025 nyarán mentette meg édesanyja életét azzal, hogy időben felismerte a bajt. Medárdnak az édesanyja már korábban megtanította, hogy mit kell tenni, ha rosszul lesz, hiszen cukorbetegként tudta, ez bármikor megtörténhet. Az akkor 4 éves kisfiú így bátran és hősiesen tárcsázta a mentőket, követve a mentésirányító utasításait. Az ikonikus hangfelvétel a mentésről 2025 decemberében vált nyilvánossá, amikor az egész ország megismerhette Medárdot, ikonikus „Na szia mentő!" mondata, pedig szállóige lett. A kisfiú hősiességét most a Magyar Vöröskereszt is elismerte, a szervezet egyik legnagyobb kitűntetésével, az Életmentő Érdeméremmel. Medi lett ezzel a legfiatalabb, aki megkapta a kitüntetést.