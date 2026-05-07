Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 7., csütörtök Gizella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
kitüntetés

„Na szia mentő!" – Életmentő Érdemérmet kapott Filip Medárd, az édesanyját megmentő kisfiú

kitüntetés érdem életmentés
Life.hu
2026.05.07.
Ezzel ő lett a legfiatalabb, aki valaha is elnyerte a Magyar Vöröskereszt Életmentő Érdemérmét. Az 5 éves Filip Medárdot az ikonikus „Na szia mentő!" mondata és hősies életmentése tette híressé országszerte még 2025 decemberében.

Filip Medárdot és édesanyját decemberben az egész ország megismerte, miután az Országos Mentőszolgálat megosztotta a kisfiú segélyhívását. A hangfelvételen elhangzó „Na szia mentő!" mondat azóta igazi mottó lett, jelképezve a gyermeki hősiességet. Medárd segélyhívásával megmentette a cukorbeteg édesanyja életét, hősiességét pedig most a Magyar Vöröskereszt is elismerte. 

Filip Medárd, a Na szia mentő kisfiú
Az 5 éves, "Na szia mentő!" Medárd a legfiatalabb, aki valaha megkapta a rangos kitüntetést.  
Forrás: Privát fotó

Életmentő Érdemérmet kapott Filip Medárd, a „Na szia mentő!" kisfiú

A Magyar Vöröskereszt Életmentő Érdemérme a szervezet egyik legnagyobb kitüntetése. 

Minden évben azoknak a hétköznapi hősöknek ítélik oda, akik valamely baleset vagy veszélyhelyzet következtében életveszélyes állapotba került embertársukon segítenek, a szakszerű ellátás kiérkezéséig biztosítják a bajba jutott személy állapotát és ezzel megmentik az életét. 

Filip Medárd éppen ilyen kis hős, aki 2025 nyarán mentette meg édesanyja életét azzal, hogy időben felismerte a bajt. Medárdnak az édesanyja már korábban megtanította, hogy mit kell tenni, ha rosszul lesz, hiszen cukorbetegként tudta, ez bármikor megtörténhet. Az akkor 4 éves kisfiú így bátran és hősiesen tárcsázta a mentőket, követve a mentésirányító utasításait. Az ikonikus hangfelvétel a mentésről 2025 decemberében vált nyilvánossá, amikor az egész ország megismerhette Medárdot, ikonikus „Na szia mentő!" mondata, pedig szállóige lett. A kisfiú hősiességét most a Magyar Vöröskereszt is elismerte, a szervezet egyik legnagyobb kitűntetésével, az Életmentő Érdeméremmel. Medi lett ezzel a legfiatalabb, aki megkapta a kitüntetést. 

Az Érdemérmet május 6-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Magyar Vöröskereszt megalakulásának helyszínén vehette át Medárd és édesanyja, a Vöröskereszt Világnapjának és a Magyar Vöröskereszt megalapításának 145. évfordulójának ünnepén.

Sürgősségi műtéten esett át a magyarok kedvenc énekesnője

Az énekesnő a Total Eclipse of the Heart című világslágerrel írta be magát a poptörténelembe, most pedig rajongók milliói aggódnak érte a sürgősségi műtét híre után.

Kiakad a cukiságmérő: Szoboszlai Dominik és kislánya együtt hintáztak – Fotó

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal egy bensőséges pillanatot osztott meg követőivel. A friss felvételen Szoboszlai Dominik és imádott kislánya egy játszótéren láthatóak, az apa-lánya pillanat pedig több, mint szívmelengető.

Hét éves lett Archie herceg: Meghan Markle eddig nem látott fotókat mutatott gyermekeiről

Meghan Markle ritkán látott családi fotókkal ünnepelte kisfia hetedik születésnapját. A meghitt képek bepillantást engednek Harry herceggel közös kaliforniai életükbe, valamit gyermekeik, Archie és Lilibet hétköznapjaiba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu