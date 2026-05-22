Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
koffein

Ne kövesd el ezt a hibát! Ha kávéval veszed be, semmit sem fog érni ez a vitamin

Shutterstock - marekuliasz
koffein vitamin kávé
Klusovszki Kíra
2026.05.22.
Súlyos hibát követnek el azok, akik a reggeli kapkodásban nem figyelnek oda a vitaminjaik helyes bevételére. Egy rosszul megválasztott, forró kávé ugyanis képes akár teljesen megsemmisíteni a létfontosságú hatóanyagokat.

Biztosan sokaknak ismerős a reggeli rutin, amikor ébredés után az első utunk egyből a kávéfőzőhöz vezet, hogy egy csésze feketével indítsuk a napot. Vannak, akik a nagy sietségben még arra is vetemednek, hogy ezzel a forró itallal öblítsék le a napi vitaminjaikat vagy a gyógyszereiket. Létezik azonban egy olyan pirula, aminek a kávéval való párosítása súlyos kockázatokat jelenthet. Mutatjuk mire érdemes figyelned!

Ébredés után elfogyasztaj egy lány a reggeli kávét.
Számos kutatás bizonyította már, hogy a reggeli kávé elfogyasztása elveszi a szervezetünk által termelt természetes lendületünket felkelés után.
 Forrás: Shutterstock
  • A reggeli kávé elfogyasztása sokaknál már a reggeli rutinjuk részévé vált. 
  • Néhányan az előírásokat megszegve képesek akár a reggeli vitaminjaikat is lekísérni ezzel a forró itallal. 
  • Létezik azonban egy hatóanyag, amit a reggeli kávé teljesen megszüntet, így sosem kaphatjuk meg az elvárt eredményeket.

A kávé felborítja a reggelt

Kávéval indítani a reggelt egyébként sem a legjobb döntés, ezt pedig már számos szakértő és kutatás is bebizonyította. Nem elég, hogy éhgyomorra fogyasztva komoly gyomorpanaszokat és savasságot okozhat, de a testünk természetes energiaszintjét is képes drasztikusan lecsökkenteni a reggeli bevitele, ébredés után a szervezetünk ugyanis magától is termeli a kortizol nevű ébresztőhormont, a korai koffeinlöket viszont teljesen felborítja ezt a folyamatot, így hosszú távon sokkal fáradtabbak leszünk tőle. 

Azonban sokaknál már olyan mélyen berögzült rutinná vált ez a folyamat, hogy a kávéscsésze mellé automatikusan készítik ki a napi vitaminjainkat is, pedig ezzel többet ártanak, mint használnak. 

Nem tudja kifejteni a hatását 

Létezik egy konkrét hatóanyaggal bíró szer, amit mindenképpen célszerű elkerülnünk a reggeli kávézás során: ez pedig nem más, mint a vas. Bár a vashiány pótlása kulcsfontosságú a szervezetünk számára, a kávéval való leöblítése a lehető legrosszabb döntés, amit elkövethetünk, ugyanis a benne található polifenolok és csersavak kémiailag megkötik ezt az ásványi anyagot a gyomorban, ennek következtében a vas pedig szinte egyáltalán nem lesz képes felszívódni, ráadásul számos egészségügyi kockázatot is jelenthet. 

A tartós vashiány ugyanis nemcsak krónikus kimerültséghez vezethet, hanem drasztikusan le is gyengíti az immunrendszerünket, aminek következtében szinte minden fertőzést és betegséget azonnal elkaphatunk.

Ráadásul oxigén hiányában a szívünknek is sokkal keményebben kell dolgoznia, sőt az agyunk sem kap elég tápanyagot, így a memóriánk alapvető funkciói is gyorsan romlásnak indulnak. Ha tehát a reggeli eszpresszó mellé veszed be a tablettát, a hatóanyag gyakorlatilag teljesen kárba vész, és ahelyett, hogy az eredmények javulnának tőle, csak feleslegesen terheli a gyomrodat. 

Ezért, ha te is minden reggel így veszed be a vitamint, most itt az alkalom ezen változtatni, ugyanis hiába szedjük, érezhető eredményt egészen addig nem fogunk tudni elérni, míg nem cseréljük le a kávét vízre vagy üdítőre.

Célszerű ezen túl a forró ital és a vitamin bevitele között nagyjából egy órás szünetet is tartani, míg az biztosan kifejti a megfelelő hatását.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Tökéletes lesz a húsleves ettől a leleményes trükktől: a lengyel háziasszonyok így csinálják

A magyarok kedvenc levesét elkészíteni türelemjáték, ahol nagy szerepe van az apró részleteknek. Egy lengyel trükk segítségével a húsleves még a tökéletesnél is magasabb szintre léphet.

Nem hízlalnak és szinte kalóriamentesek: ezekből az ételekből annyit ehetsz, amennyit szeretnél

Ha szeretnéd egy kicsit visszafogni a napi kalóriabeviteledet, nem az adagok csökkentése jelenti az egyetlen megoldást. Vannak olyan ételek, melyek szinte teljesen kalóriamentesek.

Nem az ecet a megoldás: ezzel az egyszerű házi szerrel tarthatod távol a hangyákat

A melegebb idő beköszöntével a hangyák is megjelennek a lakásokban. Élelem és víz után kutatnak, és ebben csak nagyon nehezen lehet őket megállítani, bejutnak a konyhába, a hálószobába és a fürdőszobába is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu