Ne kövesd el ezt a hibát! Ha kávéval veszed be, semmit sem fog érni ez a vitamin

Biztosan sokaknak ismerős a reggeli rutin, amikor ébredés után az első utunk egyből a kávéfőzőhöz vezet, hogy egy csésze feketével indítsuk a napot. Vannak, akik a nagy sietségben még arra is vetemednek, hogy ezzel a forró itallal öblítsék le a napi vitaminjaikat vagy a gyógyszereiket. Létezik azonban egy olyan pirula, aminek a kávéval való párosítása súlyos kockázatokat jelenthet. Mutatjuk mire érdemes figyelned!

Számos kutatás bizonyította már, hogy a reggeli kávé elfogyasztása elveszi a szervezetünk által termelt természetes lendületünket felkelés után.

A kávé felborítja a reggelt

Kávéval indítani a reggelt egyébként sem a legjobb döntés, ezt pedig már számos szakértő és kutatás is bebizonyította. Nem elég, hogy éhgyomorra fogyasztva komoly gyomorpanaszokat és savasságot okozhat, de a testünk természetes energiaszintjét is képes drasztikusan lecsökkenteni a reggeli bevitele, ébredés után a szervezetünk ugyanis magától is termeli a kortizol nevű ébresztőhormont, a korai koffeinlöket viszont teljesen felborítja ezt a folyamatot, így hosszú távon sokkal fáradtabbak leszünk tőle.

Azonban sokaknál már olyan mélyen berögzült rutinná vált ez a folyamat, hogy a kávéscsésze mellé automatikusan készítik ki a napi vitaminjainkat is, pedig ezzel többet ártanak, mint használnak.

Nem tudja kifejteni a hatását

Létezik egy konkrét hatóanyaggal bíró szer, amit mindenképpen célszerű elkerülnünk a reggeli kávézás során: ez pedig nem más, mint a vas. Bár a vashiány pótlása kulcsfontosságú a szervezetünk számára, a kávéval való leöblítése a lehető legrosszabb döntés, amit elkövethetünk, ugyanis a benne található polifenolok és csersavak kémiailag megkötik ezt az ásványi anyagot a gyomorban, ennek következtében a vas pedig szinte egyáltalán nem lesz képes felszívódni, ráadásul számos egészségügyi kockázatot is jelenthet.

A tartós vashiány ugyanis nemcsak krónikus kimerültséghez vezethet, hanem drasztikusan le is gyengíti az immunrendszerünket, aminek következtében szinte minden fertőzést és betegséget azonnal elkaphatunk.

Ráadásul oxigén hiányában a szívünknek is sokkal keményebben kell dolgoznia, sőt az agyunk sem kap elég tápanyagot, így a memóriánk alapvető funkciói is gyorsan romlásnak indulnak. Ha tehát a reggeli eszpresszó mellé veszed be a tablettát, a hatóanyag gyakorlatilag teljesen kárba vész, és ahelyett, hogy az eredmények javulnának tőle, csak feleslegesen terheli a gyomrodat.

Ezért, ha te is minden reggel így veszed be a vitamint, most itt az alkalom ezen változtatni, ugyanis hiába szedjük, érezhető eredményt egészen addig nem fogunk tudni elérni, míg nem cseréljük le a kávét vízre vagy üdítőre.

Célszerű ezen túl a forró ital és a vitamin bevitele között nagyjából egy órás szünetet is tartani, míg az biztosan kifejti a megfelelő hatását.