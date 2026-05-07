Napi 400 kalória pluszt jelent, pedig nem gondolnál rá: ez a hízás titkos oka

Az egyik legbosszantóbb érzés amikor tényleg figyelsz magadra, mégsem történik változás: a hízás ilyenkor teljesen indokolatlannak tűnik, pedig a háttérben gyakran több tényező dolgozik egyszerre.

Nem biztos, hogy az étrended a hízásod oka!

Kiderült, milyen rejtett tényező befolyásolhatja a hízást

A hízás sokszor nem egyik napról a másikra történik, hanem lassan, szinte észrevétlenül épül be a mindennapokba. Egyszer csak azt veszed észre, hogy szűkebb lett a farmer, nehezebbnek érzed magad, és fogalmad sincs, hol csúszott félre a dolog. Pedig közben nem ettél látványosan többet, sőt, lehet, hogy még próbáltál is odafigyelni. Ilyenkor sokan azonnal a kalóriákat kezdik számolni, vagy szigorúbb diétába vágnak bele, ami logikus lépésnek tűnik, hiszen a hízás okai legtöbbször a túlfogyasztással hozhatók összefüggésbe. Csakhogy a kép ennél jóval árnyaltabb és a túlzott kalóriabevitel és a mozgásszegény életmód mellett egy harmadik tényező is rengeteget számít. Ez pedig nem más, mint az alvásminőség.

Az alváshiány ugyanis komolyan bele tud szólni a tested működésébe: felborítja az éhség- és jóllakottságérzetet szabályozó hormonokat, így könnyebben érzed magad éhesnek, és nehezebben veszed észre, mikor laktál jól.

Ráadásul amikor nem alszol eleget, a szervezeted több energiát próbál szerezni. Ezért kívánod jobban a cukros, zsíros ételeket és ezért nem tudsz ellenállni a szaftos sajtburgereknek és csábító pizzáknak. Egy-egy ilyen álmatlanul töltött éjszaka után tehát akár 25 százalékkal, azaz akár 300-400 kalóriával is többet ehetsz, mint egy kipihent, átlagos napon. Plusz ilyenkor kevesebb kedved van mozogni, hiszen egyszerűen fáradt vagy – ez a kombináció pedig könnyen kalóriatöbblethez vezet. A folyamat alattomos, mert nem egyik napról a másikra történik. Egy-egy rövidebb éjszaka még nem okoz gondot, de ha ez tartóssá válik, a hatása összeadódik.

A hízás ilyenkor nem egy rossz döntés következménye, hanem sok apró, egymást erősítő tényező eredménye. Éppen ezért nem mindig a diéta az első dolog, amit rendbe kell tenni.

Néha érdemes egy lépést hátrébb lépni, és megnézni, mi történik a nap többi részében – különösen este. Ha pedig sikerül elegendő és minőségi pihenést beiktatni, az nemcsak az energiaszintedre lesz jó hatással, hanem arra is, mennyire tudod kontrollálni az étkezéseidet.

Ha az utóbbi időben hízol annak ellenére, hogy rendszeresen sportolsz és az étkezésedre is odafigyelsz, lehet, hogy az éjszakáid a ludasak. Az alváshiány következményei, mint a fáradtság, enerváltság könnyen arra ösztönözhetnek, hogy egészségtelenebb, hizlaló ételeket egyél és kevesebbet mozogj, így hosszú távon súlygyarapodáshoz vezethet.

