2026. máj. 6., szerda

„Minden celeb ezt javasolta, ezért kipróbáltam ezt az italt – Szörnyű következményei lettek”

Simon Benedek
2026.05.05.
Egy időben nagyon sok celeb javasolta fogyáshoz. Egy redditező nemrég beszámolt róla, milyen kellemetlen következményei voltak, amikor egy hónapig fogyasztott ebből az italból!

A celebeket sokan követik már-már megszállottan, éppen ezért, ha valamilyen terméket ajánlanak, akkor arra azonnal rárepülnek a rajongóik is. Így történt ez egy Reddit-felhasználóval is, aki egy hónapig fogyasztotta mindenki kedvenc fogyókúrás italát, de végül pórult járt vele. 

Egy nő citromos italt, vizet tart a kezében.
A celebek szerint ez az ital segíti a fogyást.
Forrás: Shutterstock

 

  • Egy redditező kipróbált egy sztárdiétát. 
  • Az interneten arról számolt be, hogy kezdetben jó érzéssel töltötte el, de később az állapota rohamosan romlott.
  • Egy szörnyű tünete volt, ami megkeserítette a napjait, ezért abbahagyta a celebek által ajánlott italt.
„Az első napokban szinte euforikus állapotban voltam az italtól”

Számos sztárdiéta javasolja, hogy kezdjük a napot egy pohár langyos, citromos vizzel, hiszen attól majd felgyorsul az emésztésünk és rohamtempóban indul majd meg a fogyás, valósággal olvadnak majd le rólunk a kilók. Egy redditező szerint ő is emiatt kezdte el inni minden reggel a citromos vizet, de a kívánt hatás elmaradt. 

Reggelente egy nagy pohár langyos citromos vízzel indítottam a napot, és már attól jobban éreztem magam, hogy teszek valamit az egészségemért. Pár nap után viszont kezdtem észrevenni, hogy a változások nem annyira drámaiak, mint ahogy azt a közösségi médiában látni. Igen, kevesebbet nassoltam, és valószínűleg több folyadékot vittem be, de a csodaital hatása elmaradt a várttól” – írta az interneten egy nő, aki egy kellemetlen mellékhatásról is beszámolt.

„Állandóan fájt a hasam és savam volt”

„Sőt, szinte folyamatosan gyomorégést is tapasztaltam, különösen éhgyomorra, valamint a torkom is elkezdett fájni. Orvoshoz mentem, és kiderült, hogy nyelőcső-gyulladásom van, mert a sav károsította a nyálkahártyámat. Abba is hagytam a citromos vizet. Később utánanéztem, és kiderült, hogy a citromos víz hatásai nagyrészt a hidratáltságból fakadnak, nem pedig valamilyen különleges zsírégető vagy toxinkisöprő tulajdonságból. A szervezetünk – különösen a máj és a vesék – alapból is elvégzik a méregtelenítést. A citrom csak egy plusz ízt ad ehhez a folyamathoz. A legnagyobb tanulság számomra az volt, hogy nem egy trendi ital fogja megváltoztatni az életemet”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
