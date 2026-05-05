„Minden celeb ezt javasolta, ezért kipróbáltam ezt az italt – Szörnyű következményei lettek”

A celebeket sokan követik már-már megszállottan, éppen ezért, ha valamilyen terméket ajánlanak, akkor arra azonnal rárepülnek a rajongóik is. Így történt ez egy Reddit-felhasználóval is, aki egy hónapig fogyasztotta mindenki kedvenc fogyókúrás italát, de végül pórult járt vele.

„Az első napokban szinte euforikus állapotban voltam az italtól”

Számos sztárdiéta javasolja, hogy kezdjük a napot egy pohár langyos, citromos vizzel, hiszen attól majd felgyorsul az emésztésünk és rohamtempóban indul majd meg a fogyás, valósággal olvadnak majd le rólunk a kilók. Egy redditező szerint ő is emiatt kezdte el inni minden reggel a citromos vizet, de a kívánt hatás elmaradt.

„Reggelente egy nagy pohár langyos citromos vízzel indítottam a napot, és már attól jobban éreztem magam, hogy teszek valamit az egészségemért. Pár nap után viszont kezdtem észrevenni, hogy a változások nem annyira drámaiak, mint ahogy azt a közösségi médiában látni. Igen, kevesebbet nassoltam, és valószínűleg több folyadékot vittem be, de a csodaital hatása elmaradt a várttól” – írta az interneten egy nő, aki egy kellemetlen mellékhatásról is beszámolt.

„Állandóan fájt a hasam és savam volt”

„Sőt, szinte folyamatosan gyomorégést is tapasztaltam, különösen éhgyomorra, valamint a torkom is elkezdett fájni. Orvoshoz mentem, és kiderült, hogy nyelőcső-gyulladásom van, mert a sav károsította a nyálkahártyámat. Abba is hagytam a citromos vizet. Később utánanéztem, és kiderült, hogy a citromos víz hatásai nagyrészt a hidratáltságból fakadnak, nem pedig valamilyen különleges zsírégető vagy toxinkisöprő tulajdonságból. A szervezetünk – különösen a máj és a vesék – alapból is elvégzik a méregtelenítést. A citrom csak egy plusz ízt ad ehhez a folyamathoz. A legnagyobb tanulság számomra az volt, hogy nem egy trendi ital fogja megváltoztatni az életemet”.