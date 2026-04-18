„Újra akkora ruhákat hordok, mint húszévesen” – 22 kilót fogyott a nő, aki véletlenül kezdett életmódváltásba

Sokan azt gondolják, hogy ha csak napi egyszer, kétszer esznek, akkor fogynak, vagy legalábbis nem híznak. Andrea is beleesett ebbe a tévhitbe, ám épp emiatt ragadt rá minden évben egy-két kiló plusz. Az életmódváltás nem ördöngösség, de tudatos lépések és döntések sorozata.
Életmódváltás 40 felett: 22 kilót fogyott a 47 éves Andrea
Maczó Andrea tavaly januárban kezdett életmódváltásba, mert szerette volna lefoglalni a felszabadult idejét, energiáit.
„Hosszú éveken át, hobbiból dobermann kutyákkal foglalkoztam – meséli. – Az utolsó kutyám 2024 végén halt meg, ami rettentően megtört. Talán azért is viselt meg ennyire, mert a párommal nincs gyerekünk. Hirtelen sok szabadidőm lett, hisz sokat kellett velük foglalkozni, tréningezni. Abban biztos voltam, hogy soha többé nem lesz kedvencem, mert nem akartam többé átélni ezt a fájdalmat, amit az elvesztése okoz. Mivel amúgy is azt gondoltam, hogy van rajtam négy-öt kiló plusz, és szerettem volna valahogy rendbe tenni a lelkemet is, úgy döntöttem, hogy elkezdek mozogni. Azt tudni kell, hogy én soha életemben nem sportoltam, mert betegen, vesezsugorodással születtem. Tizennégy éves koromig szinte a klinikán éltem, utána is fel voltam mentve testnevelésből. Igazából azt sem tudtam, hogy néz ki egy edzőterem, így kezdtem neki egy edző segítségével az új életformának, tavaly év elején. Az első három hét borzalmas volt az izomláz miatt, de időközben úgy megszerettem, hogy már minden nap járok, hétfőtől péntekig."
„Sajnos nincs különleges trükk”
Az edzések mellett, átállt egy olyan étkezési rendszerre, ami a napi szénhidrátbevitelt fehérjére cseréli.
„Sokan azt gondolják, hogy a fogyásnak van titka, csodareceptje, de a valóság ennél sokkal egyszerűbb – magyarázza. – Vissza kell térni a régről ismert, hagyományos nézőpontokhoz. Sajnos nincs semmilyen különleges trükk, egyszerűen csak le kell tenni a cukrot, szénhidrátot, alkoholt, és sok fehérjét, gyümölcsöt, zöldséget kell enni. Persze nem mindegy, hogy mikor, mit fogyasztunk, mert például paradicsomot vagy banánt csak a nap első felében szabad. Ugyanakkor a szervezetnek szüksége van napi 3-4 liter vízre. Korábban én csak cukros üdítőket ittam, mára teljesen kizártam őket és csak szénsavmentes vizet fogyasztok. A legfontosabb, hogy már napi ötször étkezem, és minden alkalommal viszek be fehérjét, emellett amíg fogyásban voltam, fokozottan figyeltem a rostbevitelre, szintetikus és természetes formában is bevittem napi minimum 500 grammot."
„Nem kell takargatnom magamat”
Andrea sosem gondolta, hogy így megváltozik az életfelfogása.
„Eleve nem gondoltam, hogy túlsúlyos vagyok, hiszen arányosan volt rajtam a többlet, nem gátolt semmiben, nem okozott problémákat – árulja el. – Azt hittem, hogy teljesen természetes, hogy ennyi idősen így nézünk ki, hiszen ezt láttam más korombelieknél is. Csak utólag jöttem rá, hogy nem volt normális. Nagyon élvezem, hogy újra akkora ruhákat hordok, mint húszévesen, és nem kell takargatnom magamat. Ez az életmód a lelket és a fejet is kitisztítja. Nemzetközi fuvarozással foglalkozom egy holland cégnél, a munkám tele van kihívásokkal, váratlan, megoldandó helyzetekkel. Amióta sportolok, nem stresszelek, nincs feszültség. Lazán, kisujjból kirázom a megoldásokat. Régen is mindent tudtam kezelni, de már nem megy rá az idegrendszerem, ami hatalmas különbség. Ha valaki azt mondja nekem tavaly januárban, hogy ilyen változásokon fogok átmenni, biztos, hogy nem hiszem el neki. Ha nekem sikerült ennyi idősen, nulla sport múlttal, akkor bárki képes rá. Egy dolog kell hozzá: kitartás."
Andrea tele volt félelemmel és előítélettel az edzőtermeket illetően, de kellemesen csalódott.
„Jó volt megtapasztalni, hogy itt senkit nem érdekel, ki hogy néz ki. Ahogy átlépjük a terem küszöbét, van egy kölcsönös tisztelet mindenki felé, bárhány kiló is, mert tudjuk, hogy mindannyian ugyanazért vagyunk itt. Nagyon szeretem a helyet, ahova járok, az edzőmmel együtt. Sokat köszönhetek neki, mert segít abban, hogy úgy formáljuk a testemet, hogy közben megmaradnak a nőies vonalaim. Emellett pedig, ha kell, motivál, ha kell, noszogat. Az elején volt olyan, hogy megüzentem neki, hogy nem megyek. Olyat írt vissza, hogy öt percen belül ott voltam. Kiegészítésként kezdetben jártam infra shape-re, hogy lemenjen rólam a narancsbőr, illetve a barátnőm esztétikai központjában, orvosok által kifejlesztett rádiófrekvenciás zsírbontáson-testfeszesítésen vettem részt, mert szerettem volna elkerülni, hogy a nagy súlyvesztés miatt megereszkedjen, lógjon a bőröm."
Motiválja a környezetét
Andrea büszke rá, hogy sokan megkeresik, tanácsot kérnek tőle és sokakat inspirált a változásra.
„Én azt gondolom, fontos, hogy az ember ki legyen békülve magával, de tegyen magáért meg mindent, amit tud – magyarázza. – Sajnos sokan elhagyják magukat, mert azt hiszik, hogy az úgy normális, ráadásul alibinek használják a problémáikat, a korukat. Két éve én is elmentem kortizol-szintet, cukrot méretni, mert mindenhol azt szajkózzák, hogy ezektől puffadsz fel, ezektől ragad rád pár kiló. Kiderült, hogy semmi bajom, azóta pedig már tudom, hogy az ilyen tüneteket például a szénsavas üdítők okozzák. Viszont ha az emberek azt látják, hogy lehet másképp is, akkor az is hat rájuk. Sok ismerősöm kezdett a példámat látva életmódváltásba. Ilyen a bátyám is, aki Amerikában él a családjával. Mindenféle gyógyszert szedett vérnyomásra, cukorra. Tavaly elkezdett edzeni, megváltoztatta az étrendjét, lefogyott és minden értéke a helyére került. Rövid az élet, sok betegségtől megóvhatjuk magunkat és nem mindegy, hogy érezzük magunkat a bőrünkben."
