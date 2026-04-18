„Újra akkora ruhákat hordok, mint húszévesen” – 22 kilót fogyott a nő, aki véletlenül kezdett életmódváltásba

Sokan azt gondolják, hogy ha csak napi egyszer, kétszer esznek, akkor fogynak, vagy legalábbis nem híznak. Andrea is beleesett ebbe a tévhitbe, ám épp emiatt ragadt rá minden évben egy-két kiló plusz. Az életmódváltás nem ördöngösség, de tudatos lépések és döntések sorozata.

Így nézett ki Maczó Andrea az életmódváltása előtt.

Életmódváltás 40 felett: 22 kilót fogyott a 47 éves Andrea

Maczó Andrea tavaly januárban kezdett életmódváltásba, mert szerette volna lefoglalni a felszabadult idejét, energiáit.

„Hosszú éveken át, hobbiból dobermann kutyákkal foglalkoztam – meséli. – Az utolsó kutyám 2024 végén halt meg, ami rettentően megtört. Talán azért is viselt meg ennyire, mert a párommal nincs gyerekünk. Hirtelen sok szabadidőm lett, hisz sokat kellett velük foglalkozni, tréningezni. Abban biztos voltam, hogy soha többé nem lesz kedvencem, mert nem akartam többé átélni ezt a fájdalmat, amit az elvesztése okoz. Mivel amúgy is azt gondoltam, hogy van rajtam négy-öt kiló plusz, és szerettem volna valahogy rendbe tenni a lelkemet is, úgy döntöttem, hogy elkezdek mozogni. Azt tudni kell, hogy én soha életemben nem sportoltam, mert betegen, vesezsugorodással születtem. Tizennégy éves koromig szinte a klinikán éltem, utána is fel voltam mentve testnevelésből. Igazából azt sem tudtam, hogy néz ki egy edzőterem, így kezdtem neki egy edző segítségével az új életformának, tavaly év elején. Az első három hét borzalmas volt az izomláz miatt, de időközben úgy megszerettem, hogy már minden nap járok, hétfőtől péntekig."

„Sajnos nincs különleges trükk”

Az edzések mellett, átállt egy olyan étkezési rendszerre, ami a napi szénhidrátbevitelt fehérjére cseréli.

„Sokan azt gondolják, hogy a fogyásnak van titka, csodareceptje, de a valóság ennél sokkal egyszerűbb – magyarázza. – Vissza kell térni a régről ismert, hagyományos nézőpontokhoz. Sajnos nincs semmilyen különleges trükk, egyszerűen csak le kell tenni a cukrot, szénhidrátot, alkoholt, és sok fehérjét, gyümölcsöt, zöldséget kell enni. Persze nem mindegy, hogy mikor, mit fogyasztunk, mert például paradicsomot vagy banánt csak a nap első felében szabad. Ugyanakkor a szervezetnek szüksége van napi 3-4 liter vízre. Korábban én csak cukros üdítőket ittam, mára teljesen kizártam őket és csak szénsavmentes vizet fogyasztok. A legfontosabb, hogy már napi ötször étkezem, és minden alkalommal viszek be fehérjét, emellett amíg fogyásban voltam, fokozottan figyeltem a rostbevitelre, szintetikus és természetes formában is bevittem napi minimum 500 grammot."