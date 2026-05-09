Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 9., szombat Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
pszichológia

Szuperlánycsapda: új lehetőségek, régi elvárások miatt szoronganak a kamaszok

Shutterstock - Halfpoint
pszichológia tinilány mentális állapot kamaszkor
Tóth Hédi
2026.05.09.
Egyre nagyobb a nemek közötti mentális szakadék.

Egy friss nemzetközi kutatás szerint a kamaszok mentális egészsége világszerte romlik, és ez a tendencia különösen a lányokat érinti. A legfejlettebb, progresszívebb országokban a különbség a fiúk és lányok között egyre látványosabban nő, ami komoly társadalmi kérdéseket vet fel.

A kamaszok mentális egészsége romlik, különösen a fejlett országokban élő lányoknál nagyon rossz a helyzet.
A kamaszok mentális egészsége romlik, különösen a fejlett országokban élő lányoknál nagyon rossz a helyzet.
Forrás: Shutterstock
  • A kamaszok mentális problémái világszerte növekednek.
  • A lányoknál gyorsabb a romlás, mint a fiúknál. 
  • A legfejlettebb országokban különösen látványosan nő a különbség a fiúk és lányok mentális állapota között.

Mit mutatnak a kamaszok mentális egészségéről a nemzetközi adatok?

Egy friss, nemzetközi kutatás egészen meglepő képet fest a mai fiatalok lelkiállapotáról: miközben a világ fejlettebb, progresszívebb országaiban egyre nagyobb hangsúlyt kap a nemek közti egyenlőség, a tinédzserek – különösen a lányok – mentális állapota látványosan romlik. És ami még durvább: a fiúk és lányok közti lelki különbség ezekben az országokban nő a leggyorsabban – írja a PsyPost.

Egy generáció, amely egyre rosszabbul érzi magát

A kutatók több mint 1,2 millió kamasz adatait elemezték 43 országból, 2002 és 2022 között. Most született meg a kiértékelés.

Az eredmények szerint a pszichés problémák mindkét nemnél növekedtek, ugyanakkor a lányoknál jóval gyorsabb ütemben romlott a helyzet. 
A tünetek nem apróságok: szorongás, alvászavar, ingerlékenység, tartós szomorúság. Ezek egyre gyakoribbak a kamaszok körében.

És ez nem elszigetelt jelenség: más jelentések szerint is világszerte romlik a fiatalok mentális egészsége, már jóval a Covid előtt elkezdődött ez a trend.

Paradoxon: az egyenlőség ára?

A kutatás egyik legmeglepőbb eredménye, hogy a fiúk és lányok közti mentális szakadék éppen azokban az országokban nőtt meg a legjobban, ahol egyébként magas a nemek közti egyenlőség. Ez elsőre ellentmondásosnak tűnik. Hiszen sokáig az volt az általános elképzelés, hogy ahol a lányoknak több lehetőségük van, kevesebb korlátba ütköznek, és igazságosabb a társadalom, ott jobban is fogják érezni magukat.

A valóság azonban árnyaltabb: napjainkra lényegében eltűnt az a korábbi előny, hogy ezekben az országokban a lányok mentális állapota kedvezőbb volt. Sőt, a különbség inkább tovább nőtt a fiúkhoz képest. 

Hogy mi állhat a háttérben? Az egyik magyarázat az, hogy az egyenlőség nemcsak lehetőségeket hozott, hanem új elvárásokat is. A mai lányok előtt elvileg minden út nyitva áll: lehetnek kiváló tanulók, sikeres karrierépítők, önálló, magabiztos nők. Ugyanakkor a hagyományos elvárások sem tűntek el teljesen, továbbra is fontos, hogy jól nézzenek ki, legyenek kedvesek, empatikusak, és társas kapcsolataikban is helytálljanak.

Ez a kettős – sőt sokszor többszörös – nyomás könnyen túlterheltséghez vezethet. Mintha egyszerre több szerepben kellene tökéletesen teljesíteniük, hibázási lehetőség nélkül. Közben a környezet is egyre versengőbb: az iskola, a közösségi média és a társas elvárások folyamatos összehasonlításra késztetnek.

Vagyis nem arról van szó, hogy az egyenlőség önmagában ártalmas lenne, hanem arról, hogy a társadalmi változásokkal együtt nem csökkent a nyomás, inkább átalakult és sok esetben még erősebb lett. Ez pedig különösen a fiatal lányokat érinti érzékenyen.

Mindent egyszerre: ez a szuperlánycsapda

A kutatók szerint a kulcs a kettős nyomás:

  • Legyél jó tanuló, sikeres, ambiciózus. 
  • Közben maradj szép, kedves, érzelmileg elérhető. 

Ez a mindent egyszerre elvárás különösen a lányokat terheli.
Ráadásul a kutatás szerint az iskolai nyomás jóval gyorsabb ütemben növekedett a lányok körében, miközben ezzel párhuzamosan a baráti támogatás érzése is erőteljesebben csökkent náluk. 
Vagyis egyre több stressz nehezedik rájuk, miközben egyre kevesebb kapaszkodó áll rendelkezésükre.

És mi van a háttérben?

A szakértők szerint a helyzetet több tényező súlyosbítja:

Nem véletlen, hogy ma már minden ötödik fiatal küzd valamilyen mentális problémával, és sokaknál már 14 éves kor előtt kezdődnek a gondok

A nagy kérdés: tényleg ez a haladás ára?

A kutatás nem azt mondja, hogy az egyenlőség rossz. Inkább azt, hogy a társadalmi változások új típusú terheket hoztak, főleg a fiatal lányok számára.
A rendszer mintha ezt üzenné: „Bármit elérhetsz, de közben mindenben tökéletesnek kell lenned.”

Mi következik?

A szakértők szerint sürgős változásokra van szükség, többek között a teljesítménykényszer csökkentésére az iskolákban, a mentális támogatás erősítésére, valamint a fiatalok felé támasztott elvárások reálisabbá tételére. 

Mert ha ez így megy tovább, egy egész generáció nőhet fel úgy, hogy sikeresnek tűnik, de valójában kimerült és szorong.

Na, és a srácokkal mi van? 

A kutatás szerint nemcsak az a gond, hogy mind a fiúk, mind a lányok mentális állapota romlik, hanem az is, hogy közben egyre nagyobb a távolság közöttük. A mentális szakadék fokozatosan nyílik: a lányok helyzete gyorsabban romlik, míg a fiúknál lassabb ez a folyamat. Vagyis nem közelednek egymáshoz a nemek mentális egészségben, hanem inkább eltávolodnak. 

Olvass tovább!

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk.

Ezek az intelligens nők kedvenc frizurái – A tiéd köztük van?

A magas IQ-jú emberek álatlában tudatosan választanak frizurát.

Fogyás extrákkal – mire figyeljünk GLP-1 gyógyszerek mellett?

A GLP-1 receptor agonista készítmények látványos testsúlycsökkenést hozhatnak, ám a mérlegen látható mínuszok mögött olykor kevésbé ismert kockázatok húzódnak meg. Az étvágycsökkenés és a megváltozott felszívódási folyamat miatt hosszabb távon mikrotápanyag-hiány, köztük vashiányos vérszegénység is kialakulhat, ezért a kezelés idején orvosi kontrollra van szükség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu