Szuperlánycsapda: új lehetőségek, régi elvárások miatt szoronganak a kamaszok

Egy friss nemzetközi kutatás szerint a kamaszok mentális egészsége világszerte romlik, és ez a tendencia különösen a lányokat érinti. A legfejlettebb, progresszívebb országokban a különbség a fiúk és lányok között egyre látványosabban nő, ami komoly társadalmi kérdéseket vet fel.
Mit mutatnak a kamaszok mentális egészségéről a nemzetközi adatok?
Egy friss, nemzetközi kutatás egészen meglepő képet fest a mai fiatalok lelkiállapotáról: miközben a világ fejlettebb, progresszívebb országaiban egyre nagyobb hangsúlyt kap a nemek közti egyenlőség, a tinédzserek – különösen a lányok – mentális állapota látványosan romlik. És ami még durvább: a fiúk és lányok közti lelki különbség ezekben az országokban nő a leggyorsabban – írja a PsyPost.
Egy generáció, amely egyre rosszabbul érzi magát
A kutatók több mint 1,2 millió kamasz adatait elemezték 43 országból, 2002 és 2022 között. Most született meg a kiértékelés.
Az eredmények szerint a pszichés problémák mindkét nemnél növekedtek, ugyanakkor a lányoknál jóval gyorsabb ütemben romlott a helyzet.
A tünetek nem apróságok: szorongás, alvászavar, ingerlékenység, tartós szomorúság. Ezek egyre gyakoribbak a kamaszok körében.
És ez nem elszigetelt jelenség: más jelentések szerint is világszerte romlik a fiatalok mentális egészsége, már jóval a Covid előtt elkezdődött ez a trend.
Paradoxon: az egyenlőség ára?
A kutatás egyik legmeglepőbb eredménye, hogy a fiúk és lányok közti mentális szakadék éppen azokban az országokban nőtt meg a legjobban, ahol egyébként magas a nemek közti egyenlőség. Ez elsőre ellentmondásosnak tűnik. Hiszen sokáig az volt az általános elképzelés, hogy ahol a lányoknak több lehetőségük van, kevesebb korlátba ütköznek, és igazságosabb a társadalom, ott jobban is fogják érezni magukat.
A valóság azonban árnyaltabb: napjainkra lényegében eltűnt az a korábbi előny, hogy ezekben az országokban a lányok mentális állapota kedvezőbb volt. Sőt, a különbség inkább tovább nőtt a fiúkhoz képest.
Hogy mi állhat a háttérben? Az egyik magyarázat az, hogy az egyenlőség nemcsak lehetőségeket hozott, hanem új elvárásokat is. A mai lányok előtt elvileg minden út nyitva áll: lehetnek kiváló tanulók, sikeres karrierépítők, önálló, magabiztos nők. Ugyanakkor a hagyományos elvárások sem tűntek el teljesen, továbbra is fontos, hogy jól nézzenek ki, legyenek kedvesek, empatikusak, és társas kapcsolataikban is helytálljanak.
Ez a kettős – sőt sokszor többszörös – nyomás könnyen túlterheltséghez vezethet. Mintha egyszerre több szerepben kellene tökéletesen teljesíteniük, hibázási lehetőség nélkül. Közben a környezet is egyre versengőbb: az iskola, a közösségi média és a társas elvárások folyamatos összehasonlításra késztetnek.
Vagyis nem arról van szó, hogy az egyenlőség önmagában ártalmas lenne, hanem arról, hogy a társadalmi változásokkal együtt nem csökkent a nyomás, inkább átalakult és sok esetben még erősebb lett. Ez pedig különösen a fiatal lányokat érinti érzékenyen.
Mindent egyszerre: ez a szuperlánycsapda
A kutatók szerint a kulcs a kettős nyomás:
- Legyél jó tanuló, sikeres, ambiciózus.
- Közben maradj szép, kedves, érzelmileg elérhető.
Ez a mindent egyszerre elvárás különösen a lányokat terheli.
Ráadásul a kutatás szerint az iskolai nyomás jóval gyorsabb ütemben növekedett a lányok körében, miközben ezzel párhuzamosan a baráti támogatás érzése is erőteljesebben csökkent náluk.
Vagyis egyre több stressz nehezedik rájuk, miközben egyre kevesebb kapaszkodó áll rendelkezésükre.
És mi van a háttérben?
A szakértők szerint a helyzetet több tényező súlyosbítja:
- állandó teljesítménykényszer az iskolában
- közösségi média és összehasonlítás
- bizonytalan jövőkép, klímaszorongás
- társadalmi elvárások ütközése
Nem véletlen, hogy ma már minden ötödik fiatal küzd valamilyen mentális problémával, és sokaknál már 14 éves kor előtt kezdődnek a gondok.
A nagy kérdés: tényleg ez a haladás ára?
A kutatás nem azt mondja, hogy az egyenlőség rossz. Inkább azt, hogy a társadalmi változások új típusú terheket hoztak, főleg a fiatal lányok számára.
A rendszer mintha ezt üzenné: „Bármit elérhetsz, de közben mindenben tökéletesnek kell lenned.”
Mi következik?
A szakértők szerint sürgős változásokra van szükség, többek között a teljesítménykényszer csökkentésére az iskolákban, a mentális támogatás erősítésére, valamint a fiatalok felé támasztott elvárások reálisabbá tételére.
Mert ha ez így megy tovább, egy egész generáció nőhet fel úgy, hogy sikeresnek tűnik, de valójában kimerült és szorong.
Na, és a srácokkal mi van?
A kutatás szerint nemcsak az a gond, hogy mind a fiúk, mind a lányok mentális állapota romlik, hanem az is, hogy közben egyre nagyobb a távolság közöttük. A mentális szakadék fokozatosan nyílik: a lányok helyzete gyorsabban romlik, míg a fiúknál lassabb ez a folyamat. Vagyis nem közelednek egymáshoz a nemek mentális egészségben, hanem inkább eltávolodnak.
