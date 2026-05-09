Szuperlánycsapda: új lehetőségek, régi elvárások miatt szoronganak a kamaszok

Egy friss nemzetközi kutatás szerint a kamaszok mentális egészsége világszerte romlik, és ez a tendencia különösen a lányokat érinti. A legfejlettebb, progresszívebb országokban a különbség a fiúk és lányok között egyre látványosabban nő, ami komoly társadalmi kérdéseket vet fel.

Mit mutatnak a kamaszok mentális egészségéről a nemzetközi adatok?

Egy friss, nemzetközi kutatás egészen meglepő képet fest a mai fiatalok lelkiállapotáról: miközben a világ fejlettebb, progresszívebb országaiban egyre nagyobb hangsúlyt kap a nemek közti egyenlőség, a tinédzserek – különösen a lányok – mentális állapota látványosan romlik. És ami még durvább: a fiúk és lányok közti lelki különbség ezekben az országokban nő a leggyorsabban – írja a PsyPost.

Egy generáció, amely egyre rosszabbul érzi magát

A kutatók több mint 1,2 millió kamasz adatait elemezték 43 országból, 2002 és 2022 között. Most született meg a kiértékelés.

Az eredmények szerint a pszichés problémák mindkét nemnél növekedtek, ugyanakkor a lányoknál jóval gyorsabb ütemben romlott a helyzet.

A tünetek nem apróságok: szorongás, alvászavar, ingerlékenység, tartós szomorúság. Ezek egyre gyakoribbak a kamaszok körében.

És ez nem elszigetelt jelenség: más jelentések szerint is világszerte romlik a fiatalok mentális egészsége, már jóval a Covid előtt elkezdődött ez a trend.

Paradoxon: az egyenlőség ára?

A kutatás egyik legmeglepőbb eredménye, hogy a fiúk és lányok közti mentális szakadék éppen azokban az országokban nőtt meg a legjobban, ahol egyébként magas a nemek közti egyenlőség. Ez elsőre ellentmondásosnak tűnik. Hiszen sokáig az volt az általános elképzelés, hogy ahol a lányoknak több lehetőségük van, kevesebb korlátba ütköznek, és igazságosabb a társadalom, ott jobban is fogják érezni magukat.

A valóság azonban árnyaltabb: napjainkra lényegében eltűnt az a korábbi előny, hogy ezekben az országokban a lányok mentális állapota kedvezőbb volt. Sőt, a különbség inkább tovább nőtt a fiúkhoz képest.

Hogy mi állhat a háttérben? Az egyik magyarázat az, hogy az egyenlőség nemcsak lehetőségeket hozott, hanem új elvárásokat is. A mai lányok előtt elvileg minden út nyitva áll: lehetnek kiváló tanulók, sikeres karrierépítők, önálló, magabiztos nők. Ugyanakkor a hagyományos elvárások sem tűntek el teljesen, továbbra is fontos, hogy jól nézzenek ki, legyenek kedvesek, empatikusak, és társas kapcsolataikban is helytálljanak.

Ez a kettős – sőt sokszor többszörös – nyomás könnyen túlterheltséghez vezethet. Mintha egyszerre több szerepben kellene tökéletesen teljesíteniük, hibázási lehetőség nélkül. Közben a környezet is egyre versengőbb: az iskola, a közösségi média és a társas elvárások folyamatos összehasonlításra késztetnek.

Vagyis nem arról van szó, hogy az egyenlőség önmagában ártalmas lenne, hanem arról, hogy a társadalmi változásokkal együtt nem csökkent a nyomás, inkább átalakult és sok esetben még erősebb lett. Ez pedig különösen a fiatal lányokat érinti érzékenyen.

Mindent egyszerre: ez a szuperlánycsapda

A kutatók szerint a kulcs a kettős nyomás:

Legyél jó tanuló, sikeres, ambiciózus.

Közben maradj szép, kedves, érzelmileg elérhető.

Ez a mindent egyszerre elvárás különösen a lányokat terheli.

Ráadásul a kutatás szerint az iskolai nyomás jóval gyorsabb ütemben növekedett a lányok körében, miközben ezzel párhuzamosan a baráti támogatás érzése is erőteljesebben csökkent náluk.

Vagyis egyre több stressz nehezedik rájuk, miközben egyre kevesebb kapaszkodó áll rendelkezésükre.