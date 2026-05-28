Hihetetlen történet − Parkoló kocsiból, sörétes puskával lőtt le egy kutya egy közlekedési lámpánál várakozó nőt

Szokatlan és veszélyes baleset történt Nebraskában: egy parkoló teherautó hátsó ülésén mocorgó kutya véletlenül elsütött egy töltött sörétes puskát, a lövés pedig egy közelben várakozó nőt talált el. A rendőrség szerint az eset újra felhívja a figyelmet a lőfegyverek biztonságos tárolásának fontosságára.

Egy kutya lőtt meg egy nőt Nebraskában. (Képünk illusztráció)

A jármű tulajdonosa a kutyát és a puskát is a kocsiban hagyta

A nebraskai Scottsbluff rendőreit egy kisbolthoz riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy meglőttek egy személyt. A rendőrség tájékoztatása szerint az első információk még légpuskáról szóltak, de mire a járőrök a helyszínre értek, már tudni lehetett, a kutya egy sörétes puskát sütött el véletlenül. A rendőrök egy lakókocsit vontató parkoló teherautót találtak a helyszínen. Az utasoldali ajtón olyan sérülések voltak láthatók, amelyek sörétes puska lövésére utaltak. A Scottsbluff-i rendőrség közlése szerint a jármű tulajdonosa éppen a kisboltban tartózkodott, amikor a baleset történt. A nyomozás szerint a kutya a teherautó hátsó ülésén mocorgott, és eközben sütötte el a fegyvert. A sörétes puskában éles lőszer volt, a lövés egy közeli közlekedési lámpánál várakozó nőt talált el a karján – írja a People.

Figyelmeztetést adott ki a rendőrség

A történtek után a Scottsbluff-i Rendőrkapitányság külön figyelmeztetést adott ki a fegyvertartók számára: „A Scottsbluff-i Rendőrkapitányság emlékezteti a lakosságot, hogy a Nebraska állam törvényei értelmében tilos töltött sörétes puskát tartani az autóban” – tették közzé. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a lőfegyverek biztonságos kezelése minden körülmények között alapvető fontosságú.

Nem ez az első hasonló eset az Egyesült Államokban. 2025 novemberében egy pennsylvaniai férfi sérült meg, amikor kutyája otthon véletlenül elsütötte a sörétes puskáját. Az 53 éves férfi a rendőrségnek azt mondta, hogy a fegyverét tisztította, majd az ágyra tette azt. Az egyik kutyája felugrott az ágyra, és így sült el a puska.A férfit meg kellett műteni.

