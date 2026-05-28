Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
fegyver

Hihetetlen történet − Parkoló kocsiból, sörétes puskával lőtt le egy kutya egy közlekedési lámpánál várakozó nőt

fegyver kutya lövés Nebraska
Emberi felelőtlenség okozott kis híján tragédiát. Egy autóba bezárt kutya elsütötte a mellette hagyott fegyvert, és egy járókelőt talált el vele.

Szokatlan és veszélyes baleset történt Nebraskában: egy parkoló teherautó hátsó ülésén mocorgó kutya véletlenül elsütött egy töltött sörétes puskát, a lövés pedig egy közelben várakozó nőt talált el. A rendőrség szerint az eset újra felhívja a figyelmet a lőfegyverek biztonságos tárolásának fontosságára. 

Egy kutya lőtt meg egy nőt Nebraskában. (Képünk illusztráció)
Egy kutya lőtt meg egy nőt Nebraskában. (Képünk illusztráció)
Forrás: Shutterstock

A jármű tulajdonosa a kutyát és a puskát is a kocsiban hagyta

A nebraskai Scottsbluff rendőreit egy kisbolthoz riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy meglőttek egy személyt. A rendőrség tájékoztatása szerint az első információk még légpuskáról szóltak, de mire a járőrök a helyszínre értek, már tudni lehetett, a kutya egy sörétes puskát sütött el véletlenül.  A rendőrök egy lakókocsit vontató parkoló teherautót találtak a helyszínen. Az utasoldali ajtón olyan sérülések voltak láthatók, amelyek sörétes puska lövésére utaltak. A Scottsbluff-i rendőrség közlése szerint a jármű tulajdonosa éppen a kisboltban tartózkodott, amikor a baleset történt. A nyomozás szerint a kutya a teherautó hátsó ülésén mocorgott, és eközben sütötte el a fegyvert. A sörétes puskában éles lőszer volt, a lövés egy közeli közlekedési lámpánál várakozó nőt talált el a karján – írja a People

Figyelmeztetést adott ki a rendőrség

A történtek után a Scottsbluff-i Rendőrkapitányság külön figyelmeztetést adott ki a fegyvertartók számára: „A Scottsbluff-i Rendőrkapitányság emlékezteti a lakosságot, hogy a Nebraska állam törvényei értelmében tilos töltött sörétes puskát tartani az autóban” – tették közzé. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a lőfegyverek biztonságos kezelése minden körülmények között alapvető fontosságú.

Nem ez az első hasonló eset az Egyesült Államokban. 2025 novemberében egy pennsylvaniai férfi sérült meg, amikor kutyája otthon véletlenül elsütötte a sörétes puskáját. Az 53 éves férfi a rendőrségnek azt mondta, hogy a fegyverét tisztította, majd az ágyra tette azt. Az egyik kutyája felugrott az ágyra, és így sült el a puska.A férfit meg kellett műteni.

Ezek a cikkek is érdekelhetenek: 

Ha megtámad egy kutya, csak ezt az egy szót mondd: akár az életedet is megmentheti

Egy rossz reakció is elég lehet, hogy veszélybe kerülj. A kutyatámadás során a hangod döntő szerepet játszhat, megmentheti életed.

Ha így néz ki otthon a krumplid, eszedbe se jusson megenni: életveszélyes lehet

Ha te is szívesen artasz otthon burgonyát, most jól figyelj! Egy idő után ugyanis olyasmi történi a krumplival, amitől életveszélyes lehet.

Palvin Barbarától a 80-as évek manökenjeikig – Ők a valaha volt legszebb magyar modellek: GALÉRIA

Azt gondolod, csak egyetlen hazai lányért kapkodnak a világ leghíresebb divatházai? Miközben a fél világ Palvin Barbara legújabb kifutós sikereit figyeli, a háttérben olyan elképesztő magyar modellek hódítanak, akikről talán nem is sejted, mekkora ikonok! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu