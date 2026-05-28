Így festenek most, 50 felett a Baywatch legendás vízimentői: megmutatták, mi maradt a régi formájukból − FOTÓ

Megelevenedett a múlt a Venice Beachen: a Baywatch kultikus sztárjai újra munkába álltak. A legendás sorozat jövőre érkező, vadonatúj folytatásának forgatásán csípték el a visszatérő ikonokat, akik szemmel láthatóan mindent megtettek, hogy bebizonyítsák: 50 felett is van élet a parton.

Forrás: Northfoto

A Baywatch kultusza sosem megy nyugdíjba

Nagyban zajlik a Baywatch újragondolt sorozata, és az új dögös szereplők mellett most a régi motorosok is szolgálatba álltak. Az 51 éves Kelly Packard (April Giminski) egy dögös zöld bikiniben villantotta meg az alakját, míg az 58 éves David Chokachi (Cody Madison) égszínkék, az 57 éves Michael Bergin (J.D. Darius) pedig virágos gatyában feszített. A trió nem bízta a véletlenre a formába lendülést: a jelenetek között szörfdeszkákkal pózoltak, szelfiztek, sőt, a nyílt strandon álltak neki fekvőtámaszozni a homokban!

Forrás: Northfoto

Megérkezett az új generáció is

Bár a nosztalgiafaktor az egekben, a Fox csatorna által készített új sorozat alaposan felforgatja a megszokott hullámokat. A sztori középpontjában David Hasselhoff karakterének, Mitch Buchannonnek a fia, Hobie áll majd, aki már kapitányként vezeti a csapatot egészen addig, amíg be nem toppan az életébe a titkos lánya! Az új generációt olyan sztárok és bombázók erősítik, mint Shay Mitchell, Noah Beck, Brooks Nader és Livvy Dunne. De ami a legizgalmasabb, hogy a legújabb pletykák szerint a dögös Carmen Electra is tárgyal a visszatérésről! A 54 éves sztár poénkodva megjegyezte: a lassított futás még mindig tökéletesen megy neki, és a piros fürdőruha is pont úgy áll rajta, mint régen. A vérfrissített, drámával és kigyúrt testekkel teli új Baywatch a tervek szerint 2027 januárjában debütál a képernyőkön.

