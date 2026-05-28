Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
akkor és most

Így festenek most, 50 felett a Baywatch legendás vízimentői: megmutatták, mi maradt a régi formájukból − FOTÓ

akkor és most 50 felett Baywatch
Life
2026.05.28.
Sokk és nosztalgia Venice Beachen. A ’90-es évek ikonikus Baywatch sorozatának szereplői visszatértek.

Megelevenedett a múlt a Venice Beachen: a Baywatch kultikus sztárjai újra munkába álltak. A legendás sorozat jövőre érkező, vadonatúj folytatásának forgatásán csípték el a visszatérő ikonokat, akik szemmel láthatóan mindent megtettek, hogy bebizonyítsák: 50 felett is van élet a parton.

A Baywatch vízimentőit biztosan te sem felejtetted el.
A Baywatch vízimentőit biztosan te sem felejtetted el. 
Forrás: Northfoto

A Baywatch kultusza sosem megy nyugdíjba 

Nagyban zajlik a Baywatch újragondolt sorozata, és az új dögös szereplők mellett most a régi motorosok is szolgálatba álltak. Az 51 éves Kelly Packard (April Giminski) egy dögös zöld bikiniben villantotta meg az alakját, míg az 58 éves David Chokachi (Cody Madison) égszínkék, az 57 éves Michael Bergin (J.D. Darius) pedig virágos gatyában feszített. A trió nem bízta a véletlenre a formába lendülést: a jelenetek között szörfdeszkákkal pózoltak, szelfiztek, sőt, a nyílt strandon álltak neki fekvőtámaszozni a homokban! 

baywatch akkor és most
David Chokachi, Michael Bergin és Kelly Packard visszatért a partra.
Forrás: Northfoto

Megérkezett az új generáció is

Bár a nosztalgiafaktor az egekben, a Fox csatorna által készített új sorozat alaposan felforgatja a megszokott hullámokat. A sztori középpontjában David Hasselhoff karakterének, Mitch Buchannonnek a fia, Hobie áll majd, aki már kapitányként vezeti a csapatot egészen addig, amíg be nem toppan az életébe a titkos lánya! Az új generációt olyan sztárok és bombázók erősítik, mint Shay Mitchell, Noah Beck, Brooks Nader és Livvy Dunne. De ami a legizgalmasabb, hogy a legújabb pletykák szerint a dögös Carmen Electra is tárgyal a visszatérésről! A 54 éves sztár poénkodva megjegyezte: a lassított futás még mindig tökéletesen megy neki, és a piros fürdőruha is pont úgy áll rajta, mint régen. A vérfrissített, drámával és kigyúrt testekkel teli új Baywatch a tervek szerint 2027 januárjában debütál a képernyőkön. 

Ezek a cikkeink is érdekelhetnek:

A Charlie angyalai bombázója 80 évesen is elképesztő formában van – Szerinte ez a fiatalsága titka

A Charlie angyalainak 80 éves legendája, Jaclyn Smith tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, mi a fiatalságának forrása.

Így néznek ki a Top Gun legendás szereplői 40 év elteltével: ma ünnepli évfordulóját a film

Miközben a kultuszfilm a 40. évfordulójához érkezik, galériánkban megmutatjuk, hogyan változtak meg kedvenc pilótáink, azóta, hogy a Top Gun katapultálta őket a világhírnév felé.

A Buffy, a vámpírok réme bombázója 55 évesen ilyen dögös falatnyi bikiniben - FOTÓ

A fantasy sorozat sztárja megitta a fiatalság elixírjét? A Buffy, a vámpírok réme sztárja olyan dögös bikinis fotókat villantott, hogy a követőinek tátva maradt a szája. Nézd meg te is!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu