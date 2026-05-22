Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
Retró játékok matchbox gyűjtő drága vagyontárgy
Tóth Hédi
2026.05.22.
Egy poros kisautó ma már komoly pénzt érhet a gyűjtők szemében. A régi játék most újra aranyat érhet a padláson.

Sok család kidobta a gyerekjátékokat, babákat, kisautókat a rendszerváltás után, mert ódivatúnak tűntek. Ma viszont a gyűjtők vagyonokat fizetnek egy-egy ritka matchboxért. A régi játékok között olyan darabok lapulhatnak, amelyek akár százezreket is érhetnek.

Egy régi játék ma már kisebb vagyont érhet a gyűjtők piacán.
Egy régi játék ma már kisebb vagyont érhet a gyűjtők piacán.
Forrás:  123rf.com
  • A ritka színű matchboxok ma akár százezreket is érhetnek. 
  • Az eredeti doboz jelentősen növelheti a kisautók értékét. 
  • A legjobb darabokat eBayen és aukciós oldalakon adják el. 

Régi játék a padláson: ezekért a matchboxokért rajonganak a gyűjtők

A kilencvenes években rengeteg család ugyanazt a hibát követte el: a régi játékok mentek a kukába. A kopott társasok, a régi babák és persze a kis fém autók is. Akkor senki sem gondolta volna, hogy azok a matchboxok, amelyekkel a szőnyegen versenyeztünk, ma akár százezreket érhetnek.
Pedig a gyűjtők most szó szerint vadásznak rájuk. A retrónak nagy divatja van. 

A legértékesebbek az 1950-es, 60-as és 70-es évekből származó angol gyártású matchboxok. Ha az autó alján a „Lesney England” felirat szerepel, már érdemes gyanakodni, hogy nem hétköznapi darabról van szó.

Ezekért őrülnek meg most a gyűjtők, a legtöbbet ezek érnek

A legtöbbet általában a ritka színű matchboxok érik, mert egy-egy szokatlan árnyalat vagy rövid ideig gyártott festés a gyűjtők szemében igazi kincsnek számít. 

Különösen értékesek azok a kisautók, amelyek megőrizték az eredeti gyufásdoboz méretű csomagolásukat is, hiszen a doboz önmagában is jelentősen megdobhatja az árukat. 

A nyitható ajtós vagy motorháztetős modellek szintén keresettek, mert ezek részletesebb kidolgozásuk miatt már a maguk idejében is prémium darabnak számítottak. 

Meglepő módon a gyári hibás matchboxokért is rajonganak a gyűjtők, ugyanis egy félrefestett vagy eltérő alkatrésszel összeszerelt modell akár többszörösét érheti egy hagyományos változatnak.

Sokat számítanak a speciális keréktípusok is: egy ritkább kerékverzió vagy eltérő tengelymegoldás olyan apró részlet lehet, ami egy kisautót átlagos játékból valódi gyűjtői szenzációvá emel.

Egy apró részlet milliókat érhet 

És itt jön a döbbenet: egyetlen apró eltérés is vagyonokat érhet. Egy más színű kerék vagy ritka festés akár többszörösére növelheti az árat.

A legismertebb kincsek közé tartozik az 1961-es Matchbox No.30 Crane Truck piros kerekű változata, amelyért gyűjtők ma százezres összegeket fizetnek. De a Ferrari Berlinetta vagy a No.4 Ruston Bucyrus Excavator is igazi sztárnak számít a gyűjtői világban.

A legfontosabb azonban az állapot. A karcmentes festés, az ép tengelyek és az eredeti alkatrészek rengeteget számítanak. Ha pedig még a gyufásdoboz méretű eredeti csomagolás is megvan, az önmagában fél vagyon lehet.
Sokan azért őriztek meg ilyen szép matchboxokat, mert gyerekként szinte alig volt szabad velük játszani. A nyugati kisautó akkoriban státuszszimbólumnak számított, amit a szülők féltve őriztek a vitrinben vagy a szekrény mélyén.
Éppen ezért most érdemes lehet átnézni a régi dobozokat a padláson vagy a szülői házban. Lehet, hogy a poros kisautó, amit évtizedek óta senki sem vett kézbe, ma többet ér, mint egy új telefon.

A karcmentes festés, az ép tengelyek és az eredeti alkatrészek rengeteget számítanak. Ha pedig még a gyufásdoboz méretű eredeti csomagolás is megvan, az önmagában fél vagyon lehet.
A karcmentes festés, az ép tengelyek és az eredeti alkatrészek rengeteget számítanak. Ha pedig még a gyufásdoboz méretű eredeti csomagolás is megvan, az önmagában fél vagyon lehet.
Forrás: Shutterstock

Hol adhatod el jó áron? 

Ha találsz egy régi matchboxot, először nézd meg a modell számát és a gyártót az alján. Ezután érdemes rákeresni a Vaterán vagy a Galéria Savarián, mert a lezárt aukciókból gyorsan kiderül, mennyit fizetnek érte a gyűjtők. A komolyabb darabokat sokan inkább eBayen hirdetik meg, mert külföldön még magasabb árakat lehet elérni velük.

Segítséget adhatnak a magyar gyűjtők is. Az Index Fórum Matchbox-topikja évtizedek óta élő közösség, ahol fotók alapján azonosítanak és árakat is mondanak. 

Facebookon több aktív „Matchbox gyűjtők” csoport működik, itt gyors válaszokra lehet számítani.

Nemzetközi szinten a Matchbox Forum az egyik legfontosabb referencia, katalógusokkal és változatlistákkal. A Matchbox Collectors Forum és a Matchbox Collectors Forum (Facebook) globális közösségei szintén segítenek eldönteni, hogy egy régi kisautó emlék vagy komoly érték.

Olvass tovább!

Milliókat érnek ezek a régi mobilok - Lehet, hogy nálad is rejtőzik egy?

A régi készülékek sokkal többet érhetnek, mint gondolnád. A mobiltelefon ma már gyűjtői kincs is lehet, nem csak emlék.

Kisebb vagyon lehet a padlásodon: ezek az elektromos retró kincsek most sokat érnek

Aki ritkán lomtalanít, most érdemes lehet feltúrnia a padlását, szekrénye mélyét. Némelyik retró elektromos kütyüért ugyanis kövér összegeket fizetnek a gyűjtők.

Retró kvíz: mennyire emlékszel a régi márkák reklámszlogenjeire?

Ha te is a nyolcvanas években voltál gyerek, biztos, hogy emlékszel még Hurka Gyurkára, a Tisza cipőre, Skála kópéra. Az alábbi retró kvízben most próbára teheted magad! Felkészültél?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu