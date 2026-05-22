Sok család kidobta a gyerekjátékokat, babákat, kisautókat a rendszerváltás után, mert ódivatúnak tűntek. Ma viszont a gyűjtők vagyonokat fizetnek egy-egy ritka matchboxért. A régi játékok között olyan darabok lapulhatnak, amelyek akár százezreket is érhetnek.

Régi játék a padláson: ezekért a matchboxokért rajonganak a gyűjtők

A kilencvenes években rengeteg család ugyanazt a hibát követte el: a régi játékok mentek a kukába. A kopott társasok, a régi babák és persze a kis fém autók is. Akkor senki sem gondolta volna, hogy azok a matchboxok, amelyekkel a szőnyegen versenyeztünk, ma akár százezreket érhetnek.

Pedig a gyűjtők most szó szerint vadásznak rájuk. A retrónak nagy divatja van.

A legértékesebbek az 1950-es, 60-as és 70-es évekből származó angol gyártású matchboxok. Ha az autó alján a „Lesney England” felirat szerepel, már érdemes gyanakodni, hogy nem hétköznapi darabról van szó.

Ezekért őrülnek meg most a gyűjtők, a legtöbbet ezek érnek

A legtöbbet általában a ritka színű matchboxok érik, mert egy-egy szokatlan árnyalat vagy rövid ideig gyártott festés a gyűjtők szemében igazi kincsnek számít.

Különösen értékesek azok a kisautók, amelyek megőrizték az eredeti gyufásdoboz méretű csomagolásukat is, hiszen a doboz önmagában is jelentősen megdobhatja az árukat.

A nyitható ajtós vagy motorháztetős modellek szintén keresettek, mert ezek részletesebb kidolgozásuk miatt már a maguk idejében is prémium darabnak számítottak.

Meglepő módon a gyári hibás matchboxokért is rajonganak a gyűjtők, ugyanis egy félrefestett vagy eltérő alkatrésszel összeszerelt modell akár többszörösét érheti egy hagyományos változatnak.

Sokat számítanak a speciális keréktípusok is: egy ritkább kerékverzió vagy eltérő tengelymegoldás olyan apró részlet lehet, ami egy kisautót átlagos játékból valódi gyűjtői szenzációvá emel.

Egy apró részlet milliókat érhet

És itt jön a döbbenet: egyetlen apró eltérés is vagyonokat érhet. Egy más színű kerék vagy ritka festés akár többszörösére növelheti az árat.

A legismertebb kincsek közé tartozik az 1961-es Matchbox No.30 Crane Truck piros kerekű változata, amelyért gyűjtők ma százezres összegeket fizetnek. De a Ferrari Berlinetta vagy a No.4 Ruston Bucyrus Excavator is igazi sztárnak számít a gyűjtői világban.

A legfontosabb azonban az állapot. A karcmentes festés, az ép tengelyek és az eredeti alkatrészek rengeteget számítanak. Ha pedig még a gyufásdoboz méretű eredeti csomagolás is megvan, az önmagában fél vagyon lehet.

Sokan azért őriztek meg ilyen szép matchboxokat, mert gyerekként szinte alig volt szabad velük játszani. A nyugati kisautó akkoriban státuszszimbólumnak számított, amit a szülők féltve őriztek a vitrinben vagy a szekrény mélyén.

Éppen ezért most érdemes lehet átnézni a régi dobozokat a padláson vagy a szülői házban. Lehet, hogy a poros kisautó, amit évtizedek óta senki sem vett kézbe, ma többet ér, mint egy új telefon.