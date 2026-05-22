Már csak a csoda mentheti meg Andrew Mountbatten-Windsort a börtöntől: szexuális bűncselekményeiről vallhatnak áldozatai

rendőrség Andrew Mountbatten-Windsor jeffrey epstein andrás brit királyi család bűncselekmény
A Thames Valley rendőrség kiterjesztette az egykori herceg ellen folyó vizsgálatot. Andrew Mountbatten-Windsor után már nem csak korrupció és közhivatali visszaélések, hanem szexuális bűncselekmények miatt is nyomoznak. A hatóságok kérik az áldozatokat, hogy jelentkezzenek.

A volt yorki herceg ellen három hónappal ezelőtt indult vizsgálat. Azzal vádolják, hogy az Egyesült Királyság kereskedelmi nagyköveteként eltöltött évei alatt titkos információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel, akit korábban gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt ítéltek el. A nyomozás most új szakaszba lépett, a hatóságok jelentős mennyiségű bizonyítékot foglaltak le Andrew Mountbatten-Windsor korábbi windsori rezidenciáján, a Royal Lodge-ban, valamint új otthonában, a norfolki Sandringham Estate-en. András után szexuális bűncselekmények miatt is nyomoznak.

Andrew Mountbatten-Windsor egyre nagyobb bajban van 

Ahogy megírtuk, a nyilvánosságra hozott Epstein-akták alapján felmerült a gyanú, hogy Andrew Mountbatten-Windsor kereskedelmileg érzékeny információkat oszthatott meg Epsteinnel. A kiszivárgott e-mailek szerint a volt herceg hivatalos hongkongi, vietnami és szingapúri látogatásairól szóló jelentéseket továbbított a pénzembernek.

A nyomozók külön vizsgálják azt az állítást is, amely szerint Epstein 2010-ben egy nőt küldött az Egyesült Királyságba az Andrással való szexuális kapcsolat céljából. Az ügy összecseng a néhai Virginia Giuffre korábbi vádjaival, aki azt állította és memoárt is írt róla, hogy emberkereskedelem áldozata lett és arra kényszerítették, hogy lefeküdjön a volt herceggel. Andrew Mountbatten-Windsor akkor 12 millió font kártérítést fizetett Giuffre-nak és peren kívül megegyeztek, ugyanakkor a felelősségét nem ismerte el.

A rendőrség közölte: már több tanút meghallgattak, és további jelentkezőket várnak.  elmondta: „Szeretném hangsúlyozni, hogy az ajtónk mindenki nyitva áll.  Ha egy áldozat készen áll a velünk való együttműködésre, várjuk, akármennyi idő is telt el. Bízunk benne, az Epstein-áldozatok közül, aki releváns információval rendelkezik, jelentkezik” − idézi Oliver Wright rendőrfőnök-helyettest a Daily Mail.

AYLSHAM, NORFOLK, UNITED KINGDOM - FEBRUARY 19: Andrew Mountbatten-Windsor is seen being driven away from a police station following his arrest on suspicion of misconduct in a public office. The brother of King Charles was seen sat in the back of a Range Rover as he left the Police Investigation Centre on February 19, 2026 in Aylsham, Norfolk, United Kingdom. (Photo by MEGA/GC Images)
Andrew Mountbatten-Windsort őrizetbe vették, majd a nyomozás idejére hazaengedték.
A Buckingham-palota hallgat, András tagad

A nyomozás egyik kulcskérdése, hogy András a vizsgált időszakban köztisztviselőnek minősült-e. A brit ügyészségi iránymutatás szerint nincs egységes definíció arra, ki számít köztisztviselőnek, ezért minden esetet külön kell vizsgálni a betöltött szerep, a közbizalom és a feladatkör alapján. A rendőrség jelenleg a Miniszterelnöki Hivatal és a Buckingham-palota munkatársaival is egyeztet. 

A palota korábban közleményben jelezte, hogy a személyzet támogatja a rendőrséget, ugyanakkor hangsúlyozták: folyamatban lévő nyomozásról nem kívánnak nyilatkozni, mert az veszélyeztethetné az eljárást.

Károly király korábban megfosztotta testvérét megmaradt címeitől és kitüntetéseitől, valamint kilakoltatta a Royal Lodge-ból. Az uralkodó és Kamilla királyné tavaly közös nyilatkozatban fejezték ki együttérzésüket a bántalmazás minden formájának áldozatai iránt. 

Andrew Mountbatten-Windsor továbbra is elutasít minden vádat.

A volt herceg korábban többször kijelentette, hogy semmilyen jogsértést nem követett el és állítása szerint nem tudott Epstein szexuális bűncselekményeiről sem.

