Légiutas-kísérő figyelmeztet, SOHA ne használj WC-papírt a repülőn

Bába Dorottya
2026.05.22.
Meglepő tanácsot adott követőinek a TikTokon egy stewardess. Elmondta, mi a baj a WC-papírral.

Bár igyekezünk elkerülni, repülés közben sem tudjuk megúszni az illemhely meglátogatását. Egy stewardess, aki TikTok-videókban számol be szakmai tapasztalatairól, óva intett a repülőn található WC-papír használatától. Még az a szerencse, hogy azt is megsúgta, mit használjunk helyette.

WC-papír használata repülőn
Egy stewardess óva int a WC-papír használatától a repülő mosdójában.
Forrás:  Getty Images

Ezért ne használjunk WC-papírt a repülőút során

Az elmúlt napokban vírusként söpört végig egy videó az interneten, amiben egy stewardess a vécépapír használata ellen szólít fel a repülőkön. A cierra_mistt felhasználónevű légikísérő számos, repüléssel kapcsolatos tartalmat osztott meg, ám eddig illemhelyes tanácsa vitte a prímet. 

Többről van itt szó a szenzációhajhászásnál: a repülőgépek mosdójában használt toalettpapír jellemzően gyenge minőségű és hajlamos a legrosszabb pillanatban szétesni. „Amikor a repülőn mosdóba mész, ne használj WC-papírt. Használj helyette papírtörlőt, mert az jobb minőségű, és nem szakad el, vagy oldódik fel.”

A nő gyakori szerzőtársa, flightbae.b szerint az sem szól a toalettpapír mellett, hogyha a hímnem egy tagja épp turbulencia idején könnyít magán, a vizeletcseppek szerteszét szállnak, amik aztán jószerivel a papíron landolnak. „Ha nem akarsz ilyet az alsó régióidban, használj papírzsebkendőt.”

A stewardess egy másik hasznos tippet is adott követőinek, ugyanis óva intett attól, hogy bárki is zokniban, extrém esetben mezítláb menjen a repülős illemhelyre. „Biztosíthatlak róla, hogy ami a padlón van, az nem víz.” Kiemelte a repülős toalett hebehurgya takarítását is: „A fürdőszobát sosem takarítják, hacsak nem olyan vészes a helyzet, hogy szó szerint be kell zárnunk a repülőút további részére.”

A szükség nagy úr, így ha szólít a természet repülőút alatt se tartogassuk órákig, mivel az növeli a fertőzésveszélyt. Mindig legyen nálunk kézfertőtlenítő, zsebkendő, így felkészülten vághatunk neki nyári szünet vagy szabadság alatt tett utazásunknak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
