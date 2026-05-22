Kiderült a balkezesség titka: mi rejlik a misztika és babonák mögött

Az emberi faj – melynek 88-90%-a jobbkezes – figyelemre méltó tetteket hajtott végre. Régóta foglalkoztatta a tudományt, hogy a jobb kéz miért ennyire domináns a homo sapiens sapiens esetén a balkezesek rovására. Egy friss kutatás talán végre pontot tehet az évszázados találgatásokra, melynek semmi köze a démoni megszállottsághoz, sokkal inkább az evolúció alakító erejéhez.
- Az emberiség 10-12%-a balkezes, a többiek domináns keze a jobb.
- Brit kutatók 2025 főemlős genealógiáját vizsgálták.
- Az eredmények szerint az evolúció két kulcsmomentuma tehető felelőssé a jobbkezességért.
Miért ritka a balkezesség?
Mivel relatíve ritka, az emberiség csupán 10-12%-át érinti, a balkezesség az egyik legrégebbi talány. Számos furcsa, olykor tudományos fantasztikumot súroló hipotézis látott napvilágot arról, hogy vajon miért ilyen kicsi a balkezesek aránya. Az Oxfordi Egyetem kutatói azonban megfordították a kérdést: miért ennyire a jobb kéz dominál az embereknél?
Elméletük tesztelésére mintegy 41 főemlős és majomfaj 2025 egyedének adatait elemezték, melybe természetesen mi, vagyis a homo sapiens sapiensek is beletartoztak. Étrend, élőhely, eszközhasználat, testtömeg, társadalmi szerveződés, mozgás alapján többféle tudományos felvetést teszteltek. Eddig a pontig az emberi faj egy evolúciós anomáliának tűnt, mivel a többi főemőssel ellentétben, ahol nem figyelhető meg az egyik kéz ilyetén dominanciája.
Azonban amikor a kritériumok közé bekerült az agytérfogat és a karok relatív hossza, az ember minden kirívó tulajdonsága eltűnt. Ez arra engedte következtetni a brit tudósokat, hogy a jobbkezesség dominanciája az agytérfogat növekedéséhez, valamint a két lábra állásoz köthető.
A kutatók már azt is tudják, hogy mikor válhatott a jobb kéz dominánssá: a Homo erectus, valamint a neandervölgyi ősember megjelenésekor kezdett drámaian csökkenni a balkezesek aránya. Ugyanis a finommotoros képességekért, a nyelvhasználatért, logikáért a bal agyfélteke felel, mely a test jobb oldalát irányítja. „Az agyméret növekedése és az ehhez kapcsolódó kéregátrendeződés elősegíthette az egyik agyfélteke specializációját.”
Ezt az elméletet erősítik az indonéziai „hobbitok”– Homo floresiensis –, akiknél szintén nem volt megfigyelhető egyik kéz dominanciája sem. Ennek oka az, hogy relatíve kicsi volt az agyméretük, valamint a járás és kúszás keverékét használták.
Balkezesek vs. jobbkezesek
Jelen kutatás nem csupán a balkezesség visszaszorulása, illetve a jobbkezesség előretörése miatt fontos, de az emberi törzsfejlődés vizsgálata miatt is. Ugyanis megmutatja, hogy a két lábon járás, az egyre összetettebb, egyre nagyobb agy milyen elsőre jelentéktelen dolgokban is megmutatkozik.
