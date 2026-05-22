Kiderült a balkezesség titka: mi rejlik a misztika és babonák mögött

Az emberi faj – melynek 88-90%-a jobbkezes – figyelemre méltó tetteket hajtott végre. Régóta foglalkoztatta a tudományt, hogy a jobb kéz miért ennyire domináns a homo sapiens sapiens esetén a balkezesek rovására. Egy friss kutatás talán végre pontot tehet az évszázados találgatásokra, melynek semmi köze a démoni megszállottsághoz, sokkal inkább az evolúció alakító erejéhez.

A balkezesek alacsony száma az evolúció furcsa alakulásából fakad.

Az emberiség 10-12%-a balkezes, a többiek domináns keze a jobb.

Brit kutatók 2025 főemlős genealógiáját vizsgálták.

Az eredmények szerint az evolúció két kulcsmomentuma tehető felelőssé a jobbkezességért.

Miért ritka a balkezesség?

Mivel relatíve ritka, az emberiség csupán 10-12%-át érinti, a balkezesség az egyik legrégebbi talány. Számos furcsa, olykor tudományos fantasztikumot súroló hipotézis látott napvilágot arról, hogy vajon miért ilyen kicsi a balkezesek aránya. Az Oxfordi Egyetem kutatói azonban megfordították a kérdést: miért ennyire a jobb kéz dominál az embereknél?

Elméletük tesztelésére mintegy 41 főemlős és majomfaj 2025 egyedének adatait elemezték, melybe természetesen mi, vagyis a homo sapiens sapiensek is beletartoztak. Étrend, élőhely, eszközhasználat, testtömeg, társadalmi szerveződés, mozgás alapján többféle tudományos felvetést teszteltek. Eddig a pontig az emberi faj egy evolúciós anomáliának tűnt, mivel a többi főemőssel ellentétben, ahol nem figyelhető meg az egyik kéz ilyetén dominanciája.

Azonban amikor a kritériumok közé bekerült az agytérfogat és a karok relatív hossza, az ember minden kirívó tulajdonsága eltűnt. Ez arra engedte következtetni a brit tudósokat, hogy a jobbkezesség dominanciája az agytérfogat növekedéséhez, valamint a két lábra állásoz köthető.

A kutatók már azt is tudják, hogy mikor válhatott a jobb kéz dominánssá: a Homo erectus, valamint a neandervölgyi ősember megjelenésekor kezdett drámaian csökkenni a balkezesek aránya. Ugyanis a finommotoros képességekért, a nyelvhasználatért, logikáért a bal agyfélteke felel, mely a test jobb oldalát irányítja. „Az agyméret növekedése és az ehhez kapcsolódó kéregátrendeződés elősegíthette az egyik agyfélteke specializációját.”