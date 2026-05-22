Ahol a jövő találkozik a szépséggel: a Dreame kínai gyáraiban jártam, és már teljesen máshogy nézek a technológiára

A cikk a Dreame Tech meghívására szervezett sajtóútról készült.

Van az a pillanat, amikor a repülőből kilépve egy másik világba érkezel, és már az első levegővételnél érzed: ezután valami meg fog változni benned. Nekem ilyen volt Kína. Egészen pontosan Szucsou, ahol a Dreame gyáraiba kaptam meghívást. És bár elsőre azt hittem, ez „csak” egy tech-utazás lesz – porszívókkal, robotokkal és high-tech kütyükkel –, végül sokkal többet kaptam. Egy teljesen új perspektívát arról, hogyan nézhet ki a jövő. És őszintén? Arról is, hogy miért gyűlöltem eddig a takarítást.

A Dreame zászlóshajú üzlete.

Forrás: Dreame Tech

Amikor a technológia belép a beauty rutinodba − Dreame gyárlátogatás Szocsuoban Egy kínai gyárlátogatás, ami teljesen átírta, amit a takarításról és beautytechről gondoltam.

Már a szállodai szobám ablakából kinézve olyan érzésem volt, mintha egy futurisztikus film díszletébe csöppentem volna. Mindenhol zöld parkok, fák, rendezett utcák és hangtalanul suhanó elektromos autók, amiknek a márkájáról még soha nem hallottam. Az egész városnak volt egy különös, nyugodt ritmusa. Modern, mégsem rideg. Mintha a technológia és a természet végre nem egymás ellen, hanem együtt dolgozna, közös erővel. És valahol pontosan ezt éreztem a Dreame világában is.

Persze a robotporszívók is lenyűgözőek, de be kell vallanom: engem elsősorban a beautytech érdekelt.

A zászlóshajó üzletükben végre kipróbálhattam azt a bizonyos hajszárítót, amiről már annyit hallottam: azt, amely nemcsak levegőt, hanem esszenciát is fúj. Igen, jól olvastad. Nemcsak megszárítja a hajad, közben ápol is.

Egy külön kapszulába tölthető hajápoló esszenciát juttat a hajra szárítás közben, ami egyfajta védőréteget képez a szálakon, puhábbá és fényesebbé téve azokat. A márka szerint ezt a technológiát kifejezetten arra fejlesztették, hogy a haj kevésbé száradjon ki a hőtől, miközben megőrzi a fényét és puhaságát. Emellett intelligens hőszabályozással működik, hogy véletlenül se sérüljön a haj.

És itt jött az a pont, amikor megszólalt a bennem élő Carrie Bradshaw. Mert valljuk be, vannak azok a lányok, akik nem lusták, csak egy kicsit elfoglaltak. Akik egyszerre akarnak fényes hajat, gyors rutint és minimális effortot. Nekik ez a hajszárító tényleg olyan, mint két legyet ütni egy csapásra.