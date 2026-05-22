Ahol a jövő találkozik a szépséggel: a Dreame kínai gyáraiban jártam, és már teljesen máshogy nézek a technológiára

Dreame Tech - Allen.Fang
élménybeszámoló Dreame Technology gyárlátogatás
Hajdu Viktória
2026.05.22.
Kína egyik feltörökvő márkájánál jártunk Szucsouban, ahol megismerhettük a zöld, innovatív és AI-centrikus új termékeiket. Íme a Dreame, ami közelebb hozza az álmokat!

A cikk a Dreame Tech meghívására szervezett sajtóútról készült.

Van az a pillanat, amikor a repülőből kilépve egy másik világba érkezel, és már az első levegővételnél érzed: ezután valami meg fog változni benned. Nekem ilyen volt Kína. Egészen pontosan Szucsou, ahol a Dreame gyáraiba kaptam meghívást. És bár elsőre azt hittem, ez „csak” egy tech-utazás lesz – porszívókkal, robotokkal és high-tech kütyükkel –, végül sokkal többet kaptam. Egy teljesen új perspektívát arról, hogyan nézhet ki a jövő. És őszintén? Arról is, hogy miért gyűlöltem eddig a takarítást. 

A Dreame zászlóshajú üzlete.
Forrás: Dreame Tech

Amikor a technológia belép a beauty rutinodba − Dreame gyárlátogatás Szocsuoban 

  • Egy kínai gyárlátogatás, ami teljesen átírta, amit a takarításról és beautytechről gondoltam.
  • Robotporszívók, amik valóban „látják” a világot és egy hajszárító, ami ápol is szárítás közben.
  • Egy futurisztikus világ, ahol a technológia nem távoli luxus, hanem a mindennapok része.

Már a szállodai szobám ablakából kinézve olyan érzésem volt, mintha egy futurisztikus film díszletébe csöppentem volna. Mindenhol zöld parkok, fák, rendezett utcák és hangtalanul suhanó elektromos autók, amiknek a márkájáról még soha nem hallottam. Az egész városnak volt egy különös, nyugodt ritmusa. Modern, mégsem rideg. Mintha a technológia és a természet végre nem egymás ellen, hanem együtt dolgozna, közös erővel. És valahol pontosan ezt éreztem a Dreame világában is.

Persze a robotporszívók is lenyűgözőek, de be kell vallanom: engem elsősorban a beautytech érdekelt.

A zászlóshajó üzletükben végre kipróbálhattam azt a bizonyos hajszárítót, amiről már annyit hallottam: azt, amely nemcsak levegőt, hanem esszenciát is fúj. Igen, jól olvastad. Nemcsak megszárítja a hajad, közben ápol is.

Egy külön kapszulába tölthető hajápoló esszenciát juttat a hajra szárítás közben, ami egyfajta védőréteget képez a szálakon, puhábbá és fényesebbé téve azokat. A márka szerint ezt a technológiát kifejezetten arra fejlesztették, hogy a haj kevésbé száradjon ki a hőtől, miközben megőrzi a fényét és puhaságát. Emellett intelligens hőszabályozással működik, hogy véletlenül se sérüljön a haj.

És itt jött az a pont, amikor megszólalt a bennem élő Carrie Bradshaw. Mert valljuk be, vannak azok a lányok, akik nem lusták, csak egy kicsit elfoglaltak. Akik egyszerre akarnak fényes hajat, gyors rutint és minimális effortot. Nekik ez a hajszárító tényleg olyan, mint két legyet ütni egy csapásra.

A vastagszálú hajam miatt különösen érzékeny vagyok arra, mi lapítja le és mi nem, így amikor azt láttam, hogy a végeredmény nem egy elektrosztatikus káosz lett, hanem puha, levegős volumen… nos, mondjuk azt, hogy meggyőztek. A felcsavarós göndörítést már meg sem említem, mert az csak hab a tortán.

Aztán jött a rész, amire nem számítottam: elkezdtek érdekelni a porszívók.

A gyárlátogatás során betekinthettünk a kulisszák mögé, és minden olyan volt, mint egy sci-fi díszlete. A dolgozók különböző színű egyenruhákban és sapkákban mozogtak precíz koreográfiában, minden folyamatnak megvolt a pontos helye és ritmusa. A robotporszívók tesztelése pedig… egészen lenyűgöző volt.

Komoly biztonsági és minőség-ellenőrzési folyamatokon mennek keresztül, mielőtt egyáltalán piacra kerülnek. Szenzorokkal térképezik fel a környezetet, képesek akadályokat felismerni és elkerülni – és bár tudom, hogy 2026-ban már semmin sem kellene meglepődnöm, engem még mindig őszintén lenyűgöz, amikor egy gép például simán kikerül egy földre esett tárgyat anélkül, hogy nekimenne.

És most kapaszkodj meg

A felmosó-porszívók egyik legfontosabb „tesztcsapata” egy kisebb macskakolónia. A gyár területén élnek, és az ő makacs, mindenhová odatapadó szőrük segít letesztelni a készülékek teljesítményét. Hosszú hajú lányként – akinek a hajszálai konkrétan mindenhol képesek felbukkanni – ezt különösen közel éreztem magamhoz. Itt azt láthattam, hogy valós problémákra próbálnak megoldást nyújtani.

És talán ez lepett meg a legjobban az egész út során.

Itt a technológiával valóban könnyebbé akarják tenni az emberek mindennapjait, miközben láthatóan nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra és a zöldebb működésre is. Ezért már alig várom, hogy hazánkban is elérhetővé váljon az összes termékük.

Kína pedig – minden futurisztikus részletével együtt – valahogy emlékeztetett arra, mennyire gyorsan változik a világ körülöttünk. És arra is, hogy nem kell félnünk a technológiától. Lehet, hogy inkább meg kellene tanulnunk együtt élni vele, és a javunkra fordítani.

Én pedig őszintén remélem, hogy legközelebb, amikor visszatérek, már a Dreame autóinak zöld innovációit is testközelből láthatom. Addig pedig örülhetek annak, hogy a takarítás terhét már levették a vállamról.

