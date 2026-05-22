Magyar természet napja: 5 eldugott Duna-parti hely, amit még a budapestiek egy része sem ismer

A Magyar természet napja tökéletes apropó lehet arra, hogy egy pillanatra kiszálljunk a városi pörgésből, és felfedezzük, mennyi varázslatos, mégis kevésbé ismert hely lapul a Duna mentén. Mert bár a Margitsziget szép, néha jó lenne úgy leülni a vízpart mellé, hogy ne halljuk három bluetooth hangszóró remixharcát egyszerre. De ne aggódj, vannak még eldugott Duna-parti helyek, ahol a természet az úr.

5 eldugott Duna-parti hely Budapesten és a Dunakanyarban, ahol végre tényleg hallod a madarakat

Ha budapesti eldugott helyek után kutatsz, ez az opció sokkal közelebb lehet, mint gondolnád. A Duna-parti kirándulóhelyek nem csak hétvégi programként működnek: néha már egy rövid séta a víz mellett is elég ahhoz, hogy egy fokkal kevésbé érezzük magunkat túlterheltnek. A Magyar természet napja pedig jó emlékeztető lehet arra, hogy néha a legjobb élmények nem a távoli utazásokban, hanem egy csendes dunai padban rejtőznek. És igen, néha még a telefonunkat sem vesszük elő, ami 2026-ban már majdnem spirituális élmény.

1. Gubacsi-zátony: Budapest rejtett vízpartja

Ha valami igazán különlegeset keresel, a Gubacsi-zátony meglepően nyugodt alternatíva lehet. A dél-pesti részen található területet sokan még mindig nem ismerik, pedig tökéletes azoknak, akik szeretnének kiszakadni a belvárosból. Fák árnyéka, vízparti hangulat és egy olyan csend, amit Budapesten néha már luxusnak érzünk.

Ez az egyik legjobb Duna-parti kiülős hely Budapest közelében, ha nem vágysz tömegre.

2. Népsziget eldugott részei: a városi „titkos kert”

A Népsziget egyre népszerűbb, de még mindig vannak olyan zugai, ahol tényleg úgy érezheted magad, mintha vidéken lennél. A part menti ösvények, a kissé vadregényes hangulat és a víz közelsége miatt az egyik legjobb Duna-parti sétálóhelyek közé tartozik.

Egy pokróc, egy jegeskávé és néhány szendvics, és máris kész az egyik legjobb eldugott piknik hely Budapesten.