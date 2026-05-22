Magyar természet napja: 5 eldugott Duna-parti hely, amit még a budapestiek egy része sem ismer

Van, ahol még a városi zaj is halkabbnak tűnik. Mutatunk 5 eldugott Duna-parti helyet, ahol a természet tényleg főszerepet kap.

A Magyar természet napja tökéletes apropó lehet arra, hogy egy pillanatra kiszálljunk a városi pörgésből, és felfedezzük, mennyi varázslatos, mégis kevésbé ismert hely lapul a Duna mentén. Mert bár a Margitsziget szép, néha jó lenne úgy leülni a vízpart mellé, hogy ne halljuk három bluetooth hangszóró remixharcát egyszerre. De ne aggódj, vannak még eldugott Duna-parti helyek, ahol a természet az úr.

Ezek a legjobb eldugott Duna-parti helyek kiránduláshoz. 
  • 5 eldugott Duna-parti helyet mutatunk, ahol közel érezheted magad a természethez.
  • Budapesti és dunakanyari tippek piknikezéshez, sétához vagy csak egy kis elvonuláshoz.
  • Nyugalom, panoráma és zöld környezet, turistatömeg nélkül.

5 eldugott Duna-parti hely Budapesten és a Dunakanyarban, ahol végre tényleg hallod a madarakat

Ha budapesti eldugott helyek után kutatsz, ez az opció sokkal közelebb lehet, mint gondolnád. A Duna-parti kirándulóhelyek nem csak hétvégi programként működnek: néha már egy rövid séta a víz mellett is elég ahhoz, hogy egy fokkal kevésbé érezzük magunkat túlterheltnek. A Magyar természet napja pedig jó emlékeztető lehet arra, hogy néha a legjobb élmények nem a távoli utazásokban, hanem egy csendes dunai padban rejtőznek. És igen, néha még a telefonunkat sem vesszük elő, ami 2026-ban már majdnem spirituális élmény.

1. Gubacsi-zátony: Budapest rejtett vízpartja

Ha valami igazán különlegeset keresel, a Gubacsi-zátony meglepően nyugodt alternatíva lehet. A dél-pesti részen található területet sokan még mindig nem ismerik, pedig tökéletes azoknak, akik szeretnének kiszakadni a belvárosból. Fák árnyéka, vízparti hangulat és egy olyan csend, amit Budapesten néha már luxusnak érzünk.

Ez az egyik legjobb Duna-parti kiülős hely Budapest közelében, ha nem vágysz tömegre.

2. Népsziget eldugott részei: a városi „titkos kert”

A Népsziget egyre népszerűbb, de még mindig vannak olyan zugai, ahol tényleg úgy érezheted magad, mintha vidéken lennél. A part menti ösvények, a kissé vadregényes hangulat és a víz közelsége miatt az egyik legjobb Duna-parti sétálóhelyek közé tartozik.

Egy pokróc, egy jegeskávé és néhány szendvics, és máris kész az egyik legjobb eldugott piknik hely Budapesten.

3. Horány, Szentendrei-sziget: mintha egy mini nyaralás lenne

Ha hajlandó vagy kicsit kijjebb menni, Horány a Szentendrei-szigeten szinte terápiás hatású. Árnyas partszakaszok, lassabb tempó és egy olyan dunai panoráma vár, amitől hirtelen kevésbé tűnik tragikusnak a hétfő gondolata.

Aki eldugott kirándulóhelyeket a Dunakanyarban keres, annak ez kötelező állomás.

4. Kisoroszi szigetcsúcs: a Dunakanyar egyik legszebb titka

A Kisoroszi szigetcsúcs nem teljesen ismeretlen, de még mindig sokkal nyugodtabb, mint a felkapott turistapontok. Itt a Duna két ága találkozik, a látvány pedig egészen filmszerű. Piknikezni, olvasni vagy csak bámulni a vizet? Mind működik.

Nem véletlenül emlegetik az egyik legjobb dunaparti helyek egyikeként azok, akik szeretik a természetközeli programokat.

5. A Római-part eldugottabb szakaszai: igen, ilyen is létezik

A Római-part hallatán sokan rögtön a nyüzsgésre gondolnak, de ha egy kicsit messzebb sétálsz a népszerű résztől, meglepően csendes, árnyékos helyeket találhatsz. Ezek a részek ideálisak egy esti sétára vagy egy spontán vízparti kiülésre.

Ez a halált okozó növény a te kertedben is ott lehet: könnyű összetéveszteni a petrezselyemmel

Egyre több helyen bukkanhat fel Magyarországon a foltos bürök, amely első pillantásra könnyen összetéveszthető ismert fűszer- és gyógynövényekkel. A növény a zellerfélék családjába tartozik, külleme miatt hasonlíthat a petrezselyemre vagy a turbolyára, fogyasztása azonban súlyos, akár halálos mérgezést okozhat.

Olyan kullancsok jelentek meg itthon, amik halálos betegséget okozhatnak: erre figyelmeztet a szakértő

A szakemberek szerint érdemes fokozottan figyelni a kullancsvizitre, ugyanis halálos betegségeket terjesztenek az újonnan elszaporodó vadászkullancsok.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
