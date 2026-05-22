Magyar természet napja: 5 eldugott Duna-parti hely, amit még a budapestiek egy része sem ismer

A Magyar természet napja tökéletes apropó lehet arra, hogy egy pillanatra kiszálljunk a városi pörgésből, és felfedezzük, mennyi varázslatos, mégis kevésbé ismert hely lapul a Duna mentén. Mert bár a Margitsziget szép, néha jó lenne úgy leülni a vízpart mellé, hogy ne halljuk három bluetooth hangszóró remixharcát egyszerre. De ne aggódj, vannak még eldugott Duna-parti helyek, ahol a természet az úr.
- 5 eldugott Duna-parti helyet mutatunk, ahol közel érezheted magad a természethez.
- Budapesti és dunakanyari tippek piknikezéshez, sétához vagy csak egy kis elvonuláshoz.
- Nyugalom, panoráma és zöld környezet, turistatömeg nélkül.
5 eldugott Duna-parti hely Budapesten és a Dunakanyarban, ahol végre tényleg hallod a madarakat
Ha budapesti eldugott helyek után kutatsz, ez az opció sokkal közelebb lehet, mint gondolnád. A Duna-parti kirándulóhelyek nem csak hétvégi programként működnek: néha már egy rövid séta a víz mellett is elég ahhoz, hogy egy fokkal kevésbé érezzük magunkat túlterheltnek. A Magyar természet napja pedig jó emlékeztető lehet arra, hogy néha a legjobb élmények nem a távoli utazásokban, hanem egy csendes dunai padban rejtőznek. És igen, néha még a telefonunkat sem vesszük elő, ami 2026-ban már majdnem spirituális élmény.
1. Gubacsi-zátony: Budapest rejtett vízpartja
Ha valami igazán különlegeset keresel, a Gubacsi-zátony meglepően nyugodt alternatíva lehet. A dél-pesti részen található területet sokan még mindig nem ismerik, pedig tökéletes azoknak, akik szeretnének kiszakadni a belvárosból. Fák árnyéka, vízparti hangulat és egy olyan csend, amit Budapesten néha már luxusnak érzünk.
Ez az egyik legjobb Duna-parti kiülős hely Budapest közelében, ha nem vágysz tömegre.
2. Népsziget eldugott részei: a városi „titkos kert”
A Népsziget egyre népszerűbb, de még mindig vannak olyan zugai, ahol tényleg úgy érezheted magad, mintha vidéken lennél. A part menti ösvények, a kissé vadregényes hangulat és a víz közelsége miatt az egyik legjobb Duna-parti sétálóhelyek közé tartozik.
Egy pokróc, egy jegeskávé és néhány szendvics, és máris kész az egyik legjobb eldugott piknik hely Budapesten.
3. Horány, Szentendrei-sziget: mintha egy mini nyaralás lenne
Ha hajlandó vagy kicsit kijjebb menni, Horány a Szentendrei-szigeten szinte terápiás hatású. Árnyas partszakaszok, lassabb tempó és egy olyan dunai panoráma vár, amitől hirtelen kevésbé tűnik tragikusnak a hétfő gondolata.
Aki eldugott kirándulóhelyeket a Dunakanyarban keres, annak ez kötelező állomás.
4. Kisoroszi szigetcsúcs: a Dunakanyar egyik legszebb titka
A Kisoroszi szigetcsúcs nem teljesen ismeretlen, de még mindig sokkal nyugodtabb, mint a felkapott turistapontok. Itt a Duna két ága találkozik, a látvány pedig egészen filmszerű. Piknikezni, olvasni vagy csak bámulni a vizet? Mind működik.
Nem véletlenül emlegetik az egyik legjobb dunaparti helyek egyikeként azok, akik szeretik a természetközeli programokat.
5. A Római-part eldugottabb szakaszai: igen, ilyen is létezik
A Római-part hallatán sokan rögtön a nyüzsgésre gondolnak, de ha egy kicsit messzebb sétálsz a népszerű résztől, meglepően csendes, árnyékos helyeket találhatsz. Ezek a részek ideálisak egy esti sétára vagy egy spontán vízparti kiülésre.
