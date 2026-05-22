Rumer Willis megtörte a csendet a válásáról: "Az esküvőn tört meg bennem valami véglegesen"

Komáromi Bence
2026.05.22.
Bruce Willis legidősebb lánya egyedülálló édesanyaként neveli kétéves kislányát, Louettát. Rumer Willis most először beszélt a szakítás okáról.

Az elmúlt hónapokban többször is címlapra került Rumer Willis és a családja. Bruce Willis lánya ugyanis egyedülálló édesanyaként neveli a gyermekét és rengeteget dolgozik a megélhetésért. A kövezői előbb nepotizmussal vádolták Rumert, de fantáziájukat az is izgattaa, hogy vajon mi történt a kislány édesanyja és édesapja között, hogy ilyen helyzetbe kerültek? Rumer Willis most választ adott a kérdésre.

Bruce Willis lánya, Rumer Willis évek óta egyedül neveli a kislányát.
Rumer Willist egy esküvői beszéd ébresztette rá, hogy véget ért a házassága

Kiderült, hogy Rumer Willis exférje egyáltalán nem fizet gyerektartást, ami igencsak megnehezíti Bruce Willis lánya életét. Most pedig napvilágra került az is, hogy miért mérgesedett el a viszony a szülők között. Rumer Willis vallomása szerint egy esküvő vetett véget a korábbi házasságának. Nemrég a barátnője, Maeve Reilly podcastjének vendége volt, itt pedig elárulta, hogy a műsorvezető esküvője volt az utolsó csepp a pohárban. 

„Az esküvődön tört meg bennem valami véglegesen. Hallottam az eskütöket és rájöttem, az a helyzet, hogy én soha nem fogok ilyen boldog és elégedett lenni, mint amilyen te vagy. Függetlenül attól, hogy mennyi időt, energiát és erőfeszítést teszek a házasságomba. Néztelek titeket a gyerekemmel a kezemben és csak sírtam. Arra gondoltam, hogy sokkal többet érdemlek, mint amennyit kapok. Úgy döntöttem, hogy szakítanom kell és keresnem valakit, aki értékel ennyire engem, mint téged a férjed” – nyilatkozta szomorúan Rumer.

Rumer Willis és Derek Richard Thomas 2022-ben házasodott össze, majd 2023 áprilisában köszöntötték első gyermeküket, Louettát. Nem sokkal később azonban 2024 augusztusában elváltak egymástól. Bár akkor úgy egyeztek meg, hogy közösen nevelik majd a kislányukat, azóta kiderült, hogy az idő nagy részében kizárólag Rumer gondoskodik Bruce Willis unokájáról.

