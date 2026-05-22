3 színészi karrier, amit egy rossz szerep tört derékba: köztük van Madonnáé is

Volt idő, amikor elég volt egyetlen sikerfilm ahhoz, hogy valaki Hollywood következő nagy kedvence legyen. A filmipar azonban kegyetlenül gyorsan változik, és kicsit sem megbocsátó. Néha egy rosszul időzített projekt, egy félresikerült szerep vagy a rosszul elsült lelkesedés is elég ahhoz, hogy az ígéretes színészi karrier megtorpanjon. A gödörből pedig csak nagy ritkán tudnak kimászni. Nézzük meg, kik azok, akiket a filmvilág egyszerűen kivetett magából!
Egy rossz döntés, és minden megváltozott: tönkrement színészi karrierek
- Volt, aki egy sokat kritizált vígjátékkal veszítette el Hollywood bizalmát.
- Más karrierjét egy sérülés és egy különös castingkampány törte meg.
- Madonna pedig egy Guy Ritchienyire volt csupán az áhított színésznői státusztól.
Hollywoodban rengeteg példa van arra, hogy egy színész vagy épp színésznő egyik napról a másikra eltűnik a reflektorfényből. Így járt például az újkori Flash, Ezra Miller is, aki nem elég, hogy fojtogatta egyik rajongóját, többször bántalmazott másokat, és még be is tört valahová. Nem meglepő, hogy bár hatalmas tehetségnek tartották, a filmgyár mégis kivetette magából. Nem kell azonban átmenni bűnözőbe, hogy tehetség ellenére se kapjon valaki szerepeket. Ott van például Jennifer Gray, a Dirty Dancing sztárja, aki orrműtétje után vált persona non gratává. Vannak persze kivételek. Winona Ryder, akiről egy bolti lopás után derült ki, hogy kleptomán, szintén kitaszított lehetett volna, ő mégis meg tudta tartani a színészi karrierjét. Persze sokszor nem magánéleti botrányok okozzák a színészi karrier végét. Sokkal inkább egy szerencsétlen szerepdöntés. Hoztunk is három példát erre.
Mike Myers: egy vígjáték, amin senki nem nevetett
A 2000-es évek elején szinte elképzelhetetlen volt, hogy Mike Myers neve ne jelentsen biztos kasszasikert. Az Austin Powers-filmek, a Wayne világa és a Shrek hatalmas népszerűséget hoztak számára, karakterközpontú humora pedig éveken át működött a mozikban. Aztán 2008-ban megérkezett a Love Guru. Myers nemcsak főszereplője volt a filmnek, hanem az egyik írója is, ráadásul éveket töltött a projekttel. A történet egy önsegítő gururól szólt, aki egy hokis házasságát próbálja megmenteni. A közönség és a kritikusok szinte egy emberként fordultak a film ellen.
A vígjátékot sértő sztereotípiák miatt támadták, sokan pedig a korszak egyik legkínosabb hollywoodi bukásának nevezték. Bár Mike Myers korábban szinte érinthetetlennek számított a műfajban, a film után látványosan háttérbe szorult. Azóta főként szinkronszerepekben, cameókban vagy kisebb projektekben tűnik fel, de ígéretes színészi karrierje ezzel a filmet szó szerint megreccsent.
Sean Young: egy törött kar és egy kétségbeesett húzás
Sean Young az 80-as évek egyik legígéretesebb színésznője volt. A kultikus Szárnyas fejvadász, a Dűne és a Nincs kiút után sokan biztosra vették, hogy hosszú színészi karrier áll előtte. Sőt, Tim Burton Batman című filmjében is ő játszotta volna Vicki Vale szerepét, ám egy lovas jelenet próbáján leesett a lóról, és eltörte a karját. A stúdió végül Kim Basingert szerződtette helyette. Az irónia az egészben, hogy a problémás jelenetet később teljesen kivágták a filmből − írja a BuzzFeed.
Ezután a színésznő mindent megtett, hogy megszerezze a Macskanő szerepét a Batman visszatérben. Egyesek szerint még egy saját készítésű Macskanő-jelmezben is megjelent a stúdióban. A hollywoodi vezetők azonban ezt inkább kétségbeesett kapálózásnak látták, mint elhivatottságnak és szenvedélynek. A szerepet végül Michelle Pfeiffer kapta meg, aki máig a karakter legjobb megformálást tudhatja magáénak. Sokan úgy vélik, Sean Young színészi karrierje ekkor kezdett igazán lejtmenetbe kerülni, ahonnan sosem sikerült visszatérnie. Hatalmas sztár lehetett volna, de így csak egy a 90-es évek színésznői közül.
Madonna: amikor egyetlen film mindent lenullázott
Madonna elsősorban énekesnő, de volt életének egy olyan időszaka is, amikor komolyan foglalkozott színészi karrierjének építésével. Bár korai filmes próbálkozásait sok kritika érte, az 1996-os Evita fordulópontnak tűnt − pedig Jennifer Lopez is esélyes volt a szerepre. Az alakításáért Golden Globe-díjat kapott, és sokan úgy vélték, végre komoly színésznőként is elfogadják. Ez a lendület azonban gyorsan megtört.
A 2002-es Hullámhegy – amelyet akkori férje, Guy Ritchie rendezett – óriási bukás lett. A kritikák szétszedték a filmet, Madonna játékát pedig különösen sok támadás érte. A közvélemény ismét attól lett hangos, hogy Madonna nem való színésznőnek, maradjon csak a mikrofonnál. Bár Madonna később is vállalt kisebb filmszerepeket, sokak szerint ez volt az a pont, amely végleg lezárta a komoly színészi karrier lehetőségét számára.
