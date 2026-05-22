3 színészi karrier, amit egy rossz szerep tört derékba: köztük van Madonnáé is

Volt idő, amikor elég volt egyetlen sikerfilm ahhoz, hogy valaki Hollywood következő nagy kedvence legyen. A filmipar azonban kegyetlenül gyorsan változik, és kicsit sem megbocsátó. Néha egy rosszul időzített projekt, egy félresikerült szerep vagy a rosszul elsült lelkesedés is elég ahhoz, hogy az ígéretes színészi karrier megtorpanjon. A gödörből pedig csak nagy ritkán tudnak kimászni. Nézzük meg, kik azok, akiket a filmvilág egyszerűen kivetett magából!

Madonna színészi karrierjét nem az Evita tette tönkre. Ezt exférje filmjének köszönhette.

Egy rossz döntés, és minden megváltozott: tönkrement színészi karrierek Volt, aki egy sokat kritizált vígjátékkal veszítette el Hollywood bizalmát.

Más karrierjét egy sérülés és egy különös castingkampány törte meg.

Madonna pedig egy Guy Ritchienyire volt csupán az áhított színésznői státusztól.

Hollywoodban rengeteg példa van arra, hogy egy színész vagy épp színésznő egyik napról a másikra eltűnik a reflektorfényből. Így járt például az újkori Flash, Ezra Miller is, aki nem elég, hogy fojtogatta egyik rajongóját, többször bántalmazott másokat, és még be is tört valahová. Nem meglepő, hogy bár hatalmas tehetségnek tartották, a filmgyár mégis kivetette magából. Nem kell azonban átmenni bűnözőbe, hogy tehetség ellenére se kapjon valaki szerepeket. Ott van például Jennifer Gray, a Dirty Dancing sztárja, aki orrműtétje után vált persona non gratává. Vannak persze kivételek. Winona Ryder, akiről egy bolti lopás után derült ki, hogy kleptomán, szintén kitaszított lehetett volna, ő mégis meg tudta tartani a színészi karrierjét. Persze sokszor nem magánéleti botrányok okozzák a színészi karrier végét. Sokkal inkább egy szerencsétlen szerepdöntés. Hoztunk is három példát erre.

Mike Myers: egy vígjáték, amin senki nem nevetett

A 2000-es évek elején szinte elképzelhetetlen volt, hogy Mike Myers neve ne jelentsen biztos kasszasikert. Az Austin Powers-filmek, a Wayne világa és a Shrek hatalmas népszerűséget hoztak számára, karakterközpontú humora pedig éveken át működött a mozikban. Aztán 2008-ban megérkezett a Love Guru. Myers nemcsak főszereplője volt a filmnek, hanem az egyik írója is, ráadásul éveket töltött a projekttel. A történet egy önsegítő gururól szólt, aki egy hokis házasságát próbálja megmenteni. A közönség és a kritikusok szinte egy emberként fordultak a film ellen.