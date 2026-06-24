Jennifer Garner és Ben Affleck fia hatalmasat nőtt: a 14 éves Samuel olyan magas, mint az anyja

Jennifer Garner és Ben Affleck fia, Samuel Affleck már a kamasz éveit éli, így szinte napról napra változik a külseje. Idén februárban, amikor édesanyjával ő is megjelent a New York-i Tőzsdén, még jóval alacsonyabb volt, emellett az arca is kerekebb és kisfiúsabb volt.

Jennifer Garner és Ben Affleck fia 2026 februárjában még alacsonyabb volt.

Forrás: Richard Drew / Profimedia

Jennifer Garner és Ben Affleck házasságából három gyerek született.

Samuel Affleck a család legkisebb tagja.

A 14 éves kamasz sokat nyúlt az utóbbi hónapokban, már olyan magas, mint színésznő édesanyja.

Jennifer Garner és Ben Affleck fia, Samuel

A színésznő és exférje három gyereket vállaltak a házasságuk alatt. 2005-ös esküvőjüket követően pár hónapra rá megszületett Violet lányuk, 2009-ben jött a világra Seraphina, majd 2012-ben Samuellel lett kerek a családjuk. A kamasz idén februárban ünnepelte 14. születésnapját. Ahogy az alábbi poszt fotóin is láthatod, sokkal magasabb, mint a fenti, februári képen, emellett az arca is vékonyabb lett. Már pont akkora, mint híres édesanyja, aki 173 centiméter magas. További felvételeket ide kattintva nézhetsz a fiúról.

Jennifer Garner's son Samuel, 14, nearly towers over her on LA outing... after her gushing Father's Day tribute to ex Ben Affleck https://t.co/EW3qXVxLda — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 22, 2026

Valószínűleg a tini még fog nyúlni, hiszen Ben Affleck nem az alacsony sztárok csapatát erősíti, 192 centiméterre nőtt.

Samuel Affleck nagy sportrajongó

A fiú édesapjához hasonlóan rajong a baseballért, de az évek alatt a kosárlabdázás is a szívéhez nőtt. Amellett, hogy a tini szívesen kosarazik, NBA-meccsekre is eljár. Olykor a lesifotósok Ben Affleckkel fotózzák le egy-egy mérkőzésen.

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