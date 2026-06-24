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Jennifer Garner és Ben Affleck fia hatalmasat nőtt: a 14 éves Samuel olyan magas, mint az anyja

NORTHFOTO - Matt Baron / BEImages
sztárcsemete Ben Affleck Jennifer Garner fiú gyerek
Laci Patricia
2026.06.24.
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Samuel Affleck már olyan magas, mint híres édesanyja. Jennifer Garner és Ben Affleck 14 éves fia pár hónappal ezelőtt még jóval alacsonyabb volt.

Jennifer Garner és Ben Affleck fia, Samuel Affleck már a kamasz éveit éli, így szinte napról napra változik a külseje. Idén februárban, amikor édesanyjával ő is megjelent a New York-i Tőzsdén, még jóval alacsonyabb volt, emellett az arca is kerekebb és kisfiúsabb volt.

Once Upon a Farm co-founder Jennifer Garner and son Sam Affleck walk on the floor of the New York Stock Exchange prior to the company's IPO, Friday, Feb. 6, 2026.,Image: 1072578235, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no , Pictured: Jennifer Garner,Sam Affleck
Jennifer Garner és Ben Affleck fia 2026 februárjában még alacsonyabb volt.
Forrás: Richard Drew / Profimedia
  • Jennifer Garner és Ben Affleck házasságából három gyerek született.
  • Samuel Affleck a család legkisebb tagja.
  • A 14 éves kamasz sokat nyúlt az utóbbi hónapokban, már olyan magas, mint színésznő édesanyja.

Jennifer Garner és Ben Affleck fia, Samuel

A színésznő és exférje három gyereket vállaltak a házasságuk alatt. 2005-ös esküvőjüket követően pár hónapra rá megszületett Violet lányuk, 2009-ben jött a világra Seraphina, majd 2012-ben Samuellel lett kerek a családjuk. A kamasz idén februárban ünnepelte 14. születésnapját. Ahogy az alábbi poszt fotóin is láthatod, sokkal magasabb, mint a fenti, februári képen, emellett az arca is vékonyabb lett. Már pont akkora, mint híres édesanyja, aki 173 centiméter magas. További felvételeket ide kattintva nézhetsz a fiúról.

Valószínűleg a tini még fog nyúlni, hiszen Ben Affleck nem az alacsony sztárok csapatát erősíti, 192 centiméterre nőtt.

Samuel Affleck nagy sportrajongó

A fiú édesapjához hasonlóan rajong a baseballért, de az évek alatt a kosárlabdázás is a szívéhez nőtt. Amellett, hogy a tini szívesen kosarazik, NBA-meccsekre is eljár. Olykor a lesifotósok Ben Affleckkel fotózzák le egy-egy mérkőzésen.

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