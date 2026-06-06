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egészséges életmód koffeinmentes neurológia neurológiai betegségek kávé tiltólista
Simon Benedek
2026.06.06.
Az agy egészsége kulcsfontosságú a hosszú élethez. Neurológusok és idegtudósok szerint több népszerű élelmiszer és ital is kifejezetten kedvezőtlen hatással lehet az agyműködésre. Mutatjuk, melyek a legveszélyesebbek!
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Az agyunk állapota sokkal szorosabban összefügg a mindennapi étrendünkkel, mint azt sokan gondolnánk. A neurológusok szerint nemcsak a mozgásszegény életmód vagy a stressz veszélyes, hanem bizonyos, „ártalmatlannak” hitt ételek és italok is hosszú távon ronthatják a kognitív funkciókat. Mutatjuk a neurológiai tiltólistát!

Neurológus: agyi folyamatok.
A neurológusok szerint bizonyos ételeket és italokat tilos bevinni a szervezetbe.
Forrás:  Getty Images
  • A neurológusok szerint több hétköznapi étel és ital hosszú távon is ronthatja az agyműködést és a kognitív teljesítményt.
  • A fehérjepor, az üdítők és a koffeinmentes kávé is veszélyes lehet. 
  • A szakértők szerint a kulcs a tudatos fogyasztás, a mértékletesség és a természetesebb alternatívák előnyben részesítése.

Neurológusi vélemények szerint ezeket az ételeket, italokat kerüld

A memória, a koncentráció és a mentális frissesség nem csak genetika kérdése. Neurológusok szerint a kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy több hétköznapi élelmiszer és néhány ital is lassan, de biztosan terhelheti az agyat – még azok is, amelyeket sokan az egészséges életmóddal is összefüggésbe hoznak. Íme a neurológiai tiltólista!

Fehérjepor

A fehérjepor sokaknál a napi rutin része, főleg edzés vagy fogyókúra mellett. Több neurológus és idegtudós azonban arra figyelmeztet, hogy sok termék mesterséges édesítőszereket és adalékokat tartalmaz, amelyek felboríthatják a bélmikrobiom egyensúlyát, ami az agyi ingerületátvivő anyagok termelődésében is szerepet játszik. 

Üdítők

A cukros üdítők az egyik legkárosabb italnak számítanak az agynak. A magas cukortartalom károsíthatja az agyat ellátó ereket, ami hosszú távon memóriazavarokhoz és akár a demencia kialakulásához is hozzájárulhat. A hirtelen vércukor-ingadozás hangulatingadozást és koncentrációs problémákat is okozhat. A diétás változatok sem jelentenek valódi megoldást a mesterséges adalékok miatt.

Margarin

A margarin egyes típusaiban még mindig előfordulhatnak transzzsírok, amelyek az agyi erekre is negatívan hatnak. Kutatások szerint ezek növelhetik a demencia kockázatát idősebb korban. A neurológusok inkább az olívaolaj vagy a természetes vaj fogyasztását javasolják.

Kannabiszos ételek

Bár a kannabisz alapú termékek egyre elterjedtebbek, az idegrendszerre gyakorolt hatásuk nem mindig kedvező. A THC átmenetileg rontja a kognitív teljesítményt és az agy öregedését, nagyobb mennyiségben az agyi erekre is negatív hatással lehet. Migrénnel élőknél különösen kockázatos lehet a használata. A szakértők szerint ez fiatal, egyébként egészséges embereknél is növelheti a stroke kockázatát.

Sör

A sör nemcsak kalóriadús, hanem idegméregként is viselkedhet nagyobb mennyiségben. A rendszeres alkoholfogyasztás károsíthatja a központi és perifériás idegrendszert is. Még a mérsékelt fogyasztás is összefüggésbe hozható kognitív hanyatlással. A neurológusok ezért inkább az alkoholfogyasztás minimalizálását javasolják.

Koffeinmentes kávé

A koffeinmentes kávéval kapcsolatban a fő aggodalom nem maga az ital, hanem az előállítási folyamat. Egyes módszerek során oldószereket használnak a koffein eltávolítására, amelyek nyomokban megmaradhatnak a végtermékben. Ezek bizonyos kutatások szerint hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek az agyműködésre. 

Sült krumpli

A sült krumpli rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az érfalak károsodásához. Ez gyengítheti az agy védelmi rendszerét, és hosszú távon rontja a memóriafolyamatokat. A magas zsírtartalom gyulladásos folyamatokat is beindíthat a szervezetben. A szakértők szerint ez az egyik leginkább kerülendő „komfortétel”.

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