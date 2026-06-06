Az agyunk állapota sokkal szorosabban összefügg a mindennapi étrendünkkel, mint azt sokan gondolnánk. A neurológusok szerint nemcsak a mozgásszegény életmód vagy a stressz veszélyes, hanem bizonyos, „ártalmatlannak” hitt ételek és italok is hosszú távon ronthatják a kognitív funkciókat. Mutatjuk a neurológiai tiltólistát!

A neurológusok szerint bizonyos ételeket és italokat tilos bevinni a szervezetbe.

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A neurológusok szerint több hétköznapi étel és ital hosszú távon is ronthatja az agyműködést és a kognitív teljesítményt.

A fehérjepor, az üdítők és a koffeinmentes kávé is veszélyes lehet.

A szakértők szerint a kulcs a tudatos fogyasztás, a mértékletesség és a természetesebb alternatívák előnyben részesítése.

Neurológusi vélemények szerint ezeket az ételeket, italokat kerüld

A memória, a koncentráció és a mentális frissesség nem csak genetika kérdése. Neurológusok szerint a kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy több hétköznapi élelmiszer és néhány ital is lassan, de biztosan terhelheti az agyat – még azok is, amelyeket sokan az egészséges életmóddal is összefüggésbe hoznak. Íme a neurológiai tiltólista!

Fehérjepor

A fehérjepor sokaknál a napi rutin része, főleg edzés vagy fogyókúra mellett. Több neurológus és idegtudós azonban arra figyelmeztet, hogy sok termék mesterséges édesítőszereket és adalékokat tartalmaz, amelyek felboríthatják a bélmikrobiom egyensúlyát, ami az agyi ingerületátvivő anyagok termelődésében is szerepet játszik.

Üdítők

A cukros üdítők az egyik legkárosabb italnak számítanak az agynak. A magas cukortartalom károsíthatja az agyat ellátó ereket, ami hosszú távon memóriazavarokhoz és akár a demencia kialakulásához is hozzájárulhat. A hirtelen vércukor-ingadozás hangulatingadozást és koncentrációs problémákat is okozhat. A diétás változatok sem jelentenek valódi megoldást a mesterséges adalékok miatt.

Margarin

A margarin egyes típusaiban még mindig előfordulhatnak transzzsírok, amelyek az agyi erekre is negatívan hatnak. Kutatások szerint ezek növelhetik a demencia kockázatát idősebb korban. A neurológusok inkább az olívaolaj vagy a természetes vaj fogyasztását javasolják.