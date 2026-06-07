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szájápolás

Ez az apróság lehet a hosszú élet titka – Erre biztosan nem gondoltál

Shutterstock - PeopleImages
szájápolás hosszú élet fogselyem
Soha nem gondoltuk volna, hogy ettől függ az életünk! Bármilyen furcsán is hangzik, igenis van összefüggés a fogselyem és a hosszú élet között. Ugyanis tudományosan bizonyított, hogy azok, akik napi rendszerességgel alkalmazzák ezt a szájápolási eszközt, kisebb eséllyel halnak meg idő előtt. De miért van ez?
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Ha tudatosan ápolod a fogaidat és az ínyedet, akkor pontosan tudod, milyen fontos a fogselyem használata (persze az is rásegít erre, hogy az éves viziten a fogorvosunk presszionál ezzel kapcsolatban). Ha viszont nem igazán törődsz a szájhigiéniával, akkor nemcsak a fogaiddal tolsz ki, hanem az életeddel is.

fogselyem
Mi a hosszú élet titka? Hát a fogselyem!
Forrás: Shutterstock

Mi a hosszú élet titka? A fogselyem!

  • A megfelelő szájhigiénia egyik legfontosabb eszköze a fogselyem.
  • Ha csak fogkefével tisztítod a fogaidat, akkor a 40%-án örökre ott maradnak a lerakódások.
  • A lerakódásokban olyan káros baktériumok is lehetnek, melyek elősegíthetik a demencia, az Alzheimer-kór, a stroke és a szívinfarktus kialakulását.
  • A fogselyem megfelelő használatához jó terméket kell vennünk, és helyes mozdulatsort kell alkalmaznunk.

Tényleg „megfelelő” a szájápolási rutinom?

Ha azt hitted, hogy a napi kétszeres fogmosással moshatod a kezeidet is, hiszen te mindent megtettél a „megfelelő” szájápolás érdekében, akkor nagyon tévedsz! Rengeteg alapvető szájápolási eszköz van még a fogkefe mellett (sőt, valójában az sem mindegy, hogy milyen fogkefét használsz). Ott van a fogköztisztító kefe, a szájvíz, vagy éppen a fogorvosok kedvence, a vízselyem. Viszont van egy, ami minden orvos szerint kihagyhatatlan eleme az esti rutinodnak: a fogselyem.

Miért kell fogselymet használni?

A fogselymet nem csak a fogorvosok ajánlják, hiszen a hátterében igen fontos szempontok bújhatnak meg. Hogy mi az összeköttetés a hosszú élet a fogselyem használata között, és hogy miért is kell naponta fogselymezni? Azért, mert ha nem teszed, akkor 30%-kal nagyobb arányban halhatsz meg idő előtt.

Az talán neked is ismerős, hogy a hagyományos fogkefe nem mindenhova ér el, így nem tudja tűpontosan letisztítani a fogainkat. Viszont a számok már lehet, hogy kevésbé ismerősek: a fogak 40%-án ott marad a lerakódás, ha csak fogkefét használunk. A lerakódások között pedig igen káros baktériumok is megülhetnek.

Miért a fogselyem a hosszú élet titka?

Rengeteg kutatás mutatta ki hogy a rendszeres fogselyem-használat csökkenti a demencia, az Alzheimer-kór és a stroke kockázatát, sőt még a cukorbetegségek kezelésénél is fontos elem lehet. Egy több mint 5000 idős felnőttet vizsgáló tanulmány szerint továbbá a fogselyem használatának elmulasztása 30%-kal növelte a halálozási kockázatot.

De hogyan lehet egy ilyen apró dolog ekkora hatással az életünkre? A válasz egy még apróbb dologban rejlik: a szájban található baktériumokban. „A szájban található Porphyromonas gingivalis megfertőzi az ínyt, és ínyfertőzést, valamint parodontitist okoz” – mondta dr. Jennifer Timmons, a hosszú élettartamra szakosodott orvos és gyermeksebész. Elmondása szerint ez a baktérium érelmeszesedést okozhat, mely szívinfarktushoz is vezethet, sőt, a baktériumot az Alzheimer-kórban szenvedő betegek agyszövetében is megtalálták.

Ha nem használunk fogselymet, a baktériumok bejuthatnak a véráramba, és vérér-gyulladást, károsodást és apró vérrögöket okozhatnak, melyek más területeken szívrohamot vagy stroke-ot okoznak.

– figyelmeztet dr. Timmons.

Hogyan használjam a fogselymet?

Ha megfelelően akarod óvni a fogaidat és az egészségedet, akkor először is egy minőségi terméket kell választanod. Hagyd el a drótszerű zsinórokat vagy a pálcikás megoldásokat, és válassz olyan terméket, mely puhább, de szélesebb – így ugyanis megfelelően tudod „lekaparni” a lepedéket a fogadról. A második legfontosabb részlet a mozdulat: „C” alakúra kell hajlítani a fogselymet, hogy megfelelően körülölelje a zsinór az adott fogat, és ebben az ívelt mozdulatban kell a fog mentén lehúzni a felgyülemlett lepedéket.

Dr. Kami Hoss szájhigiéniai szakértő és fogszabályozó szakorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemesebb az esti rutinba beleilleszteni a fogselymezést, mintsem a reggelibe: „Hat-nyolc órára bezárod a szádat, úgyhogy sokkal fontosabb az, hogy lefekvés előtt távolítsd el a biofilmet [melyeken megülnek a káros baktériumok], mint reggeli után.

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