A Barátok közt egykori színésznője nagyon sokat fogyott: Csomor Csilla vékonyabb, mint valaha - Fotó

Csomor Csilla komoly életmódváltásba kezdett, ez pedig segített neki egyensúlyba kerülni. A kitartásának meg is lett az eredménye: 15 kilótól szabadult meg, és ma energikusabbnak érzi magát, mint korábban.

Csomor Csilla 15 kilót fogyott, most pedig izmosodni szeretne

Forrás: TV2

Csomor Csilla bokszolni kezdett

Hiába szabadult meg a fölösleges kilóktól Csomor Csilla, nem áll meg. Fogyni már nem akar, inkább izmosodni szeretne, ezért döntött úgy, hogy kipróbál egy számára teljesen új mozgásformát. A boksz korábban távol állt tőle, az első edzés mégis jó élmény volt.

„Ez a mozgás távol áll tőlem, de mivel már nem fogyni, hanem izmosodni szeretnék, és azt hallottam, hogy ez az, ami a legszebb tónust és formát adja, gondoltam, kipróbálom. Nagyon elfáradtam az edzés végére, de nagyon tetszett” – mondta Csomor Csilla.

A színésznő életében mindig is fontos szerepe volt a sportnak. Gyerekkorában jazzbalettozott és balettozott, jó ideje golfozik, emellett kerékpározik, vitorlázik, úszik és fut is. A golfot sokan nem tartják valódi sportnak, ő azonban ezt egészen másképp látja.

„Pedig ez igenis komoly, mentális sport, és egy 5–6 órás versenyen az ember minden porcikáját megmozgatja. Ezen kívül kerékpározom, vitorlázom, úszom, futok. A boksz azonban eddig teljesen kimaradt, de még nagyon sok minden más is van, amit kipróbálnék. Az, hogy megszabadultam egy jelentős súlyfeleslegtől, adott egyfajta önbizalmat és sokkal energikusabb vagyok, mint 1–2 évvel ezelőtt. Előtérbe helyeztem magam és a vágyaimat” – mesélte.

Csomor Csilla szerint a változásra már régóta szüksége volt, de kellett hozzá egy kis segítség is. Nyáron találkozott egy új módszerrel, amely szerinte másként közelít a fogyáshoz, mint az a korábbi szemlélet, amely az étrend és a mozgás szerepét 70–30 százalékos arányban határozta meg.

„Nyáron megismerkedtem egy új tudományos módszerrel, ami szakít a korábbi hiedelmekkel, miszerint 70%-ban felelős a fogyásért az étrend és 30%-ban a mozgás. A 90:10 aranyszabály ugyanis azt mondja, hogy ha fogyni szeretnénk, akkor 90%-ban számít az, hogy mi van a tányéron, és azzal aztán mit kezd a szervezetünk. Ehhez a képlethez kerestem meg a nekem való megoldást, ami az étvágyat is szabályozza, de a legfontosabb, hogy a bevitt anyagok hasznosulását és távozását segíti. Úgy is mondhatjuk, hogy ez egy étvágykorrektor, megfigyeltem, hogy hatására jóval kevesebb ételt kívánok. A benne lévő pápafüvet a szervezet lomtalanítójának hívják, ugyanis kipucolja a felgyülemlett méreganyagokat, és a máj megtisztításával indítja be a fogyást. Aztán ott van az indián fügekaktusz is, ami abban segít, hogy a zsírok és a szénhidrátok ne okozzanak lerakódásokat és plusz kilókat. A kúra egészen könnyen követhető: a zöldségekből válogatott turmix és a kis kapszulák mondhatni helyettem dolgoznak. A legjobb az volt a 15 kilós fogyásban, hogy nem kellett koplalnom” – mondta a Barátok közt színésznője.