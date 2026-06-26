Szakértők szerint bizonyos népszerű, ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása hosszú távon növelheti a szellemi hanyatlás és a demencia kockázatát.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása hosszú távon növelheti a szellemi hanyatlás és a demencia kockázatát.

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Mik azok az ultrafeldolgozott élelmiszerek?

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek olyan iparilag előállított termékek, amelyek számos adalékanyagot, tartósítószert, ízfokozót és mesterséges összetevőt tartalmaznak. Ezek gyakran kevés valódi, természetes alapanyagot tartalmaznak, miközben sok bennük a cukor, a só és a telített zsír.

Ezek a népszerű nassolnivalók is ide tartoznak

Sokan nem is gondolnák, hogy az alábbi élelmiszerek az ultrafeldolgozott kategóriába tartoznak:

csomagolt kekszek és édességek;

burgonyachips és sós snackek;

cukrozott üdítőitalok;

kész vagy félkész fagyasztott ételek;

gyorsételek;

feldolgozott húskészítmények, például felvágottak, virslik vagy bacon;

cukrozott reggelizőpelyhek.

Miért lehetnek károsak, hogyan növelik a demencia kockázatát?

Egy friss kutatás szerint azoknál, akik több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak, gyengébb lehet a koncentráció és lassabbá válhat az információfeldolgozás. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a rendszeres fogyasztás összefüggésbe hozható a demencia fokozott kockázatával – még akkor is, ha valaki egyébként egészségesen táplálkozik.

A szakemberek szerint több ok is állhat a háttérben. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása hozzájárulhat az elhízáshoz, a magas vérnyomáshoz, az inzulinrezisztenciához és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához. Ezek mind olyan tényezők, amelyek növelhetik a szellemi hanyatlás és a demencia kockázatát.

Emellett az adalékanyagok, az emulgeálószerek és a túlzott feldolgozás megváltoztathatják a bélflóra összetételét is. Egyre több kutatás vizsgálja az úgynevezett bél-agy kapcsolatot, amely szerint a bélrendszer állapota közvetlenül befolyásolhatja az agyműködést és a hangulatot.

Nem kell teljesen lemondani a kedvenceinkről, de fontos, hogy több egészséges ételt együnk

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Nem kell teljesen száműzni őket

A szakértők szerint nem az a cél, hogy örökre lemondjunk minden kedvenc nassolnivalónkról. Sokkal fontosabb, hogy étrendünk nagy részét minél több friss, minimálisan feldolgozott élelmiszer alkossa.