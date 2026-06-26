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ultrafeldolgozott élelmiszer demencia étrend kockázat
Life.hu
2026.06.26.
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Sokan úgy gondolják, hogy az agy egészségének megőrzéséhez elég keresztrejtvényt fejteni vagy új dolgokat tanulni. Azonban egyre több kutatás utal arra, hogy az étrendünk legalább ennyire fontos szerepet játszik az agy karbantartásában, de a demencia kialakulásában is.

Szakértők szerint bizonyos népszerű, ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása hosszú távon növelheti a szellemi hanyatlás és a demencia kockázatát. 

demencia kockázatát növelő ételek
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása hosszú távon növelheti a szellemi hanyatlás és a demencia kockázatát.
Forrás: 123.rf.com

Mik azok az ultrafeldolgozott élelmiszerek?

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek olyan iparilag előállított termékek, amelyek számos adalékanyagot, tartósítószert, ízfokozót és mesterséges összetevőt tartalmaznak. Ezek gyakran kevés valódi, természetes alapanyagot tartalmaznak, miközben sok bennük a cukor, a só és a telített zsír.

Ezek a népszerű nassolnivalók is ide tartoznak

Sokan nem is gondolnák, hogy az alábbi élelmiszerek az ultrafeldolgozott kategóriába tartoznak:

  • csomagolt kekszek és édességek;
  • burgonyachips és sós snackek;
  • cukrozott üdítőitalok;
  • kész vagy félkész fagyasztott ételek;
  • gyorsételek;
  • feldolgozott húskészítmények, például felvágottak, virslik vagy bacon;
  • cukrozott reggelizőpelyhek.

Miért lehetnek károsak, hogyan növelik a demencia kockázatát?

Egy friss kutatás szerint azoknál, akik több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak, gyengébb lehet a koncentráció és lassabbá válhat az információfeldolgozás. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a rendszeres fogyasztás összefüggésbe hozható a demencia fokozott kockázatával – még akkor is, ha valaki egyébként egészségesen táplálkozik.

A szakemberek szerint több ok is állhat a háttérben. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása hozzájárulhat az elhízáshoz, a magas vérnyomáshoz, az inzulinrezisztenciához és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához. Ezek mind olyan tényezők, amelyek növelhetik a szellemi hanyatlás és a demencia kockázatát.

Emellett az adalékanyagok, az emulgeálószerek és a túlzott feldolgozás megváltoztathatják a bélflóra összetételét is. Egyre több kutatás vizsgálja az úgynevezett bél-agy kapcsolatot, amely szerint a bélrendszer állapota közvetlenül befolyásolhatja az agyműködést és a hangulatot.

egészséges vacsora – sültpadlizsán-saláta
Nem kell teljesen lemondani a kedvenceinkről, de fontos, hogy több egészséges ételt együnk
Forrás: Shutterstock

Nem kell teljesen száműzni őket

A szakértők szerint nem az a cél, hogy örökre lemondjunk minden kedvenc nassolnivalónkról. Sokkal fontosabb, hogy étrendünk nagy részét minél több friss, minimálisan feldolgozott élelmiszer alkossa.

Érdemes rendszeresen fogyasztani:

  • zöldségeket és gyümölcsöket;
  • teljes kiőrlésű gabonákat;
  • hüvelyeseket;
  • olajos magvakat;
  • halat és egészséges növényi zsiradékokat.

Az étrend apró változtatásai hosszú távon nemcsak a szívnek, hanem az agynak is jót tehetnek.

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