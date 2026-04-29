2026. ápr. 29., szerda

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Elképesztő orvosi bravúr: hét perc alatt végzett szívműtétet az utcán egy magyar főorvos

Rideg Léna
2026.04.29.
Egy pillanat alatt élet-halál kérdéssé vált a helyzet, amikor egy súlyosan sérült férfihoz riasztották a mentőket. Az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa nem habozott, és a nyílt utcán, percek alatt hajtott végre életmentő szívműtétet.

Ritka és rendkívüli orvosi beavatkozásra került sor Magyarországon: dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa a nyílt utcán hajtott végre életmentő szívműtétet egy súlyosan sérült férfin.

Hét perc alatt végrehajtott szívműtét mentette meg a férfi életét a nyílt utcán
Az eset április 26-án történt, amikor a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. riasztást kapott egy szíven szúrt, kritikus állapotban lévő beteghez. A helyszínre érkező orvos gyorsan felismerte, hogy a sérültnek alig van ideje: a kórházba szállítás nem jelentett volna reális esélyt a túlélésre.

A főorvos ezért azonnali beavatkozás mellett döntött. A helyszínen, a lehető legszűkösebb körülmények között megnyitotta a férfi mellkasát, majd néhány perc alatt ellátta a szíven keletkezett sérülést. A beavatkozás mindössze hét percet vett igénybe, és sikerült stabilizálni a beteg állapotát.

Nemzetközi szinten is egyedülálló orvosi bravúr

A bravúros műtét hátterében a szakorvos több területen szerzett tapasztalata áll. Mint elmondta, a daganatsebészetben megszokott precizitás és a légimentés során elsajátított gyors döntéshozatal együtt tette lehetővé, hogy ilyen extrém helyzetben is hatékonyan tudjon cselekedni. Hangsúlyozta: mindkét terület szigorú protokollokra és jól összehangolt csapatmunkára épül, ami életmentő helyzetekben kulcsfontosságú – olvasható az Országos Onkológiai Intézet közleményében.

A férfi, akinek az életét sikerült megmenteni, később személyesen is köszönetet mondott az orvosnak. Az eset nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is ritkaságnak számít, hiszen ilyen jellegű beavatkozást általában kizárólag műtői körülmények között végeznek.

