Ne add fel, csak mert meleg van: így eddz biztonságosan a kánikulában

Amint beköszöntöt a nyár,a sportolók kiözönlöttek a szabadba, a parkokat ellepték a futók, a hegyeket a túrázók, az utakat a bringások. Normál körülmények között a napsütés csak hozzátesz a mozgás öröméhez. Aztán, amikor egyre jobban melegszik a levegő, beköszönt a kánikula, szinte mindenki, aki az edzőtermet váltotta a szabadtéri edzésre, vonul is vissza a légkondicionált termekbe. Idén sem kellett sokat várni a hőhullámokra és a meleg rekordokra, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a szabad levegőn mozogni. A nyári edzés kulcsa a mikor és a hogyan.

A nyári edzésnek sem kell kínszenvedésnek lennie.

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Mikorra tervezd a nyári edzést, ha a szabadban sportolnál?

Természetesen, ha nem szereted a meleget, és inkább bent maradnál, akkor a nap bármely szakában edzhetsz egy légkondicionált edzőteremben vagy stúdióban. Egy jó úszóedzés is remek módja a felfrissülésnek. Ha azonban szeretsz futni, túrázni, kerékpározni vagy a kertben erősítő edzést végezni, érdemes a nap leghűvösebb időszakaiban sportolnod. A nyár csúcspontján ez reggel 10 óra előtt és délután 5 óra után van, de minél korábban (vagy később) tudsz elindulni, annál jobb.

A test másképp reagál a hőségre, ezért 20 °C felett nehezebbnek érzed a testmozgást, még akkor is, ha ugyanazt az edzést végzed, mint a hűvösebb hónapokban.

Ahogy emelkedik a hőmérséklet, az erek kitágulnak, hogy a vért a bőr felszínére nyomják a hűtés érdekében, ami azt jelenti, hogy kevesebb vér jut az izmokba. Ez azt jelenti, hogy a szívednek keményebben kell dolgoznia, és gyorsabban kell vernie.

Természetesen többet is izzadsz, ami a szervezet hűtő mechanizmusa miatt van – így csökkenti a testhőmérsékletedet. Az izzadsággal azonban fontos mikrotápanyagok – az úgynevezett elektrolitok – is elvesznek, és ha ezeket nem pótolod (hidratáló ételek vagy elektrolit-kiegészítők segítségével), az a vérmennyiség csökkenéséhez vezethet, ami olyan tüneteket válthat ki, mint a fáradtság, a gyors szívverés és a szédülés, amelyek az edzés után is fennmaradnak.

A napi legmagasabb hőmérséklet mellett érdemes ellenőrizni a hőindexet is. Ez jelzi, milyen magas lehet a páratartalom, ami akár nagyobb problémát is jelenthet, mint maga a meleg, és már azelőtt izzadós, ragadós érzést okozhat, hogy egyáltalán felvennéd a futócipődet.

Tippek nyári edzéshez: így eddz kánikulában

Szakemberek szerint a fentiek ellenére sem az edzésről kell lemondani, hanem a módszereiden, rutinodon kell változtatni, az alábbi módon.