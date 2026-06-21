Ne add fel, csak mert meleg van: így eddz biztonságosan a kánikulában

Amint beköszöntöt a nyár,a sportolók kiözönlöttek a szabadba, a parkokat ellepték a futók, a hegyeket a túrázók, az utakat a bringások. Normál körülmények között a napsütés csak hozzátesz a mozgás öröméhez. Aztán, amikor egyre jobban melegszik a levegő, beköszönt a kánikula, szinte mindenki, aki az edzőtermet váltotta a szabadtéri edzésre, vonul is vissza a légkondicionált termekbe. Idén sem kellett sokat várni a hőhullámokra és a meleg rekordokra, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a szabad levegőn mozogni. A nyári edzés kulcsa a mikor és a hogyan.
Mikorra tervezd a nyári edzést, ha a szabadban sportolnál?
Természetesen, ha nem szereted a meleget, és inkább bent maradnál, akkor a nap bármely szakában edzhetsz egy légkondicionált edzőteremben vagy stúdióban. Egy jó úszóedzés is remek módja a felfrissülésnek. Ha azonban szeretsz futni, túrázni, kerékpározni vagy a kertben erősítő edzést végezni, érdemes a nap leghűvösebb időszakaiban sportolnod. A nyár csúcspontján ez reggel 10 óra előtt és délután 5 óra után van, de minél korábban (vagy később) tudsz elindulni, annál jobb.
A test másképp reagál a hőségre, ezért 20 °C felett nehezebbnek érzed a testmozgást, még akkor is, ha ugyanazt az edzést végzed, mint a hűvösebb hónapokban.
Ahogy emelkedik a hőmérséklet, az erek kitágulnak, hogy a vért a bőr felszínére nyomják a hűtés érdekében, ami azt jelenti, hogy kevesebb vér jut az izmokba. Ez azt jelenti, hogy a szívednek keményebben kell dolgoznia, és gyorsabban kell vernie.
Természetesen többet is izzadsz, ami a szervezet hűtő mechanizmusa miatt van – így csökkenti a testhőmérsékletedet. Az izzadsággal azonban fontos mikrotápanyagok – az úgynevezett elektrolitok – is elvesznek, és ha ezeket nem pótolod (hidratáló ételek vagy elektrolit-kiegészítők segítségével), az a vérmennyiség csökkenéséhez vezethet, ami olyan tüneteket válthat ki, mint a fáradtság, a gyors szívverés és a szédülés, amelyek az edzés után is fennmaradnak.
A napi legmagasabb hőmérséklet mellett érdemes ellenőrizni a hőindexet is. Ez jelzi, milyen magas lehet a páratartalom, ami akár nagyobb problémát is jelenthet, mint maga a meleg, és már azelőtt izzadós, ragadós érzést okozhat, hogy egyáltalán felvennéd a futócipődet.
Tippek nyári edzéshez: így eddz kánikulában
Szakemberek szerint a fentiek ellenére sem az edzésről kell lemondani, hanem a módszereiden, rutinodon kell változtatni, az alábbi módon.
1. Ne félj az izzadástól
4–5 nap alatt fokozatosan alkalmazkodhatsz a hőséghez, ha kontrollált módon emeled a testhőmérsékletedet. A csúcssportolók ezt „hőedzésnek ”nevezik, és nagyon hatékony, ha ügyelsz arra, hogy ne hevüljön túl a tested.
2. Gondoskodj a folyadékpótlásról
Ne csak idd a vizet, a fejedet és a törzsedet is öntsd le vele, így hűsítve felhevült testedet.
3. Csökkentsd az edzés intenzitását a hőségben
Figyeld a pulzusodat, és maradj a 2. zónában, ha melegben edzel. Ez a maximális pulzusod (220 mínusz a korod) 60–70%-a, és ha szédülést, hányingert vagy fejfájást érzel, azonnal hagyd abba az edzést.
4. Döntsd el, mikor végezd a legintenzívebb edzéseket
Az intenzív edzések során nem kívánatos a hőség okozta további stressz, ezért ezeket légkondicionált körülmények között végezd, például válts futópadra vagy válaszd ki a legalkalmasabb, legkevésbé forró időpontot.
5. Ne töltsd az egész napot légkondicionált helyiségben
Ha túl sok időt töltesz a hűvös levegőn, a kinti hőség, pláne edzés közben elviselhetetlen lesz. Közvetlenül a szabadtéri mozgás előtt már ne tartózkodj klímás helyiségben.
Tehát, a kánikula nem feltétlenül jeenti azt, hogy nem futhatsz, és mindenképpn egy klímás edzőterembe kll visszahúzódnód. Alapos felkészültséggel, kellőn átgondolt módszerekkel a nyári edzés is lehet élvezetes.
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