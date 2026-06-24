„Azt hittem, eltört az orrom, de az orvosok valami sokkal rémisztőbbet találtak" – Igaz történet

A 35 éves nő azt hitte, eltörte az orrát, bár nem emlékezett olyan ütésre, ami fájdalmat okozott volna neki. A sürgősségin is először a törés lehetőségét vizsgálták, ám kiderült, hogy az elváltozás miatt élete legnehezebb időszaka előtt áll.

Melissa Frisby azt hitte, csak beverte az orrát, ám kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj

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„Emlékszem, hogy a fiammal együtt beugrottam a medencébe, és utána azonnal eleredt az orrom vére. Fájt is az orrom, de nem éreztem, hogy beütöttem volna, ezért eleinte nem gondoltam, hogy bármi baj lenne” – idézte fel a brit édesanya, Melissa Frisby. Miután sikerült elállítania a vérzést, kitapintott egy kisebb dudort az orra bal felső részén. Ettől már megijedt, azt hitte, valahogy eltörhette az orrát, noha nem tudta, mikor és hogyan.

A nő óvatosságból bement a sürgősségire, ahol az orvosok enyhe eltérést fedeztek fel az orrnyereg felső részén – ez akár törésre is utalhat, monták. Jelentősebb sérülést azonban nem találtak, és Melissának fájdalmai sem voltak. További vizsgálatra fül-orr-gégészhez irányították.

Amikor a szakorvos belenézett az orrába, azt közölte, súlyos fertőzést lát. A nőt azonnal kórházba fektették, másnap reggel pedig CT-vizsgálatot végeztek. Az eredmény riasztó volt: a felvételen az látszott, hogy az orrnyereg bal oldala lényegében eltűnt, a szövetekben súlyos károsodás alakult ki. Csontvelőgyulladást, vagyis osteomyelitist diagnosztizáltak nála. Sürgősségi műtétre került sor, drént helyeztek be, és PICC-katétert kapott, hogy azon keresztül intravénás antibiotikumokat adhassanak neki. Egy hétig volt kórházban, hat hétre elegendő gyógyszerrel engedték haza.

A gyógyulási folyamatok azonban nem indultak be. Az orrnyerge egyre csak dagadt, és egyre jobban fájt, ezért egy hét után visszament a kórházba. Újra felvették, és ismét CT-vizsgálatra küldték. Az orvosok azt látták, hogy az első felvételen is kivehető szürke terület továbbra is ott van, ráadásul nőtt is.

Orrtörésből rosszindulatú daganat: Melissa összeomlott

A szakorvos ekkor már gyanakodott, hogy lágyrészdaganatról lehet szó, és biopsziát kért az orrlyukak belső részéből.