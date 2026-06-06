Rosszul lett a színpadon, újra kellett éleszteni a magyar énekesnőt

A Loophia mindössze egy számot játszott el, mielőtt Szolnoki Zsófia Sára rosszul lett. A Budapest Park egészségügyi személyzete azonnal a segítségére sietett, majd stabil állapotban adták át a mentőknek, akik kórházba szállították – derült ki a zenekar Facebook-oldalán közzétett tájékoztatásból.

Loophia zenekar énekesnőjét, Szolnoki Zsófia Sárát (lent, középen) újra kellett éleszteni

Forrás: Facebook / Loophia

Rosszul lett a Loophia énekesnője, az Elefánt koncertje is elmaradt

A történtek után az Elefánt tagjai úgy döntöttek, nem tartják meg a koncertjüket. A zenekar a Budapest Park stábjával közösen arra jutott, hogy az eset súlya miatt a fellépést későbbi időpontra halasztják.

„Mindannyiunkat nagyon megrázott az eset, ezért a Budapest Park stábjával együtt úgy döntöttünk, hogy az esemény súlyára való tekintettel az a helyes döntés, hogy a koncertet egy későbbi időpontban tartjuk meg. Az új dátummal kapcsolatban hamarosan tájékoztatunk titeket” – írta az Elefánt a Facebook-oldalán.

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