Nőtt a daganata, németországi magánklinikán kezelik Rubint Rékát – Fotó

Egy bergi gyógyító- és kutatóközpontban kezelik Rubint Rékát. A magánklinika egyik fő profilja a személyre szabott dendritikus sejtes immunterápia, azt veszi igénybe most Rubint Réka is.

Rubint Réka Németországba utazott kezelésre.

Rubint Réka dendritikus sejtterápiát kap

Rubint Réka az Instagramján osztott meg fotókat kezelése újabb állomásáról. A háromgyerekes édesanyát Németországban kezelik, a magánintézmény vezetője, Prof. Dr. Frank Gansauge, aki speciális rákterápiával foglalkozik. A kezelés célja a daganat visszaszorítása.

Miért külföldön kezelik?

Rubint Réka a minap elmondta, minimálisat növekedett a daganata, ezért új kemoterápiát is kap. Korábban Norbi arról beszélt, hogy kísérleti terápiák után kutat, az egyik a dendritikus sejtes kezelés. „Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem. És meg is fogom menteni. Felkutatom az összes olyan külföldi kísérleti stádiumban levő vonalakat, amik komoly eredményt értek el a rákkutatásban, és kiviszem Rékát. Az egyik megoldás mindenképp az orosz vakcina, hátha sikerül. A másik megoldás a németországi dendritikus sejtterápia. Húsz éve kaptak rá Nobel-díjat, van, aki hisz benne, van, aki nem” – nyilatkozta Schobert Norbert a Borsnak.

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