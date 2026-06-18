Nőtt a daganata, németországi magánklinikán kezelik Rubint Rékát – Fotó

Egy bergi gyógyító- és kutatóközpontban kezelik Rubint Rékát. A magánklinika egyik fő profilja a személyre szabott dendritikus sejtes immunterápia, azt veszi igénybe most Rubint Réka is.
Rubint Réka dendritikus sejtterápiát kap
Rubint Réka az Instagramján osztott meg fotókat kezelése újabb állomásáról. A háromgyerekes édesanyát Németországban kezelik, a magánintézmény vezetője, Prof. Dr. Frank Gansauge, aki speciális rákterápiával foglalkozik. A kezelés célja a daganat visszaszorítása.
Miért külföldön kezelik?
Rubint Réka a minap elmondta, minimálisat növekedett a daganata, ezért új kemoterápiát is kap. Korábban Norbi arról beszélt, hogy kísérleti terápiák után kutat, az egyik a dendritikus sejtes kezelés. „Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem. És meg is fogom menteni. Felkutatom az összes olyan külföldi kísérleti stádiumban levő vonalakat, amik komoly eredményt értek el a rákkutatásban, és kiviszem Rékát. Az egyik megoldás mindenképp az orosz vakcina, hátha sikerül. A másik megoldás a németországi dendritikus sejtterápia. Húsz éve kaptak rá Nobel-díjat, van, aki hisz benne, van, aki nem” – nyilatkozta Schobert Norbert a Borsnak.
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