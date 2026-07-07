Horváth Éva: "Komolyan elgondolkodtam az amputáción, de aztán mégis elborzadtam − Szeretném, ha két lábam lenne"

Horváth Éva 2024 novemberében szenvedett súlyos motorbalesetet Balin. Az egykori szépségkirálynő során van túl, de még most is sántít, ugyanis a bokája nem a nem megfelelő helyzetben rögzült. Az állapotán egy újabb operáció segíthetne, ehhez azonban szét kellene bontani a már összeforrt csontokat, majd ismét csontpótlásra és újabb rögzítésre lenne szükség, ami ismét hosszadalmas felépüléssel járna. Éva azt sem titkolta, hogy korábban az amputáció is szóba került, és arról is beszélt, miként élte ezt meg.

Horváth Éva gorillatúrát szeretne teljesíteni.

Forrás: Horváth Éva / Instagram

Horváth Éva: „Még nagy terveim vannak”

A baleset után kérdéses volt, hogy Horváth Éva tud-e járni valaha. Bár még sántít, azt mondja, sportcipőben egészen jól boldogul. „A lábam közel sem tökéletes, és most egy kicsit talán el is akadtam a fejlesztésben, de nagyon keményen dolgozom, hogy újra a régi legyen. Vagy legalábbis a régihez nagyon közeli állapotban. Még nagy terveim vannak, és meg is fogom valósítani őket” − nyilatkozta a Blikknek Éva, akinek időközben a kapcsolata is megromlott, ami szakításhoz vezetett.

Miért volt ennyire súlyos Horváth Éva balesete?

A baleset során Éva nem csak egyszerűen felborult a járművel, a lábát bedarálta a motor, ami roncsolta azt. A sérülést tovább súlyosbította, hogy nyílt sebbel egy csatornába esett, amely emberi és állati eredetű szennyeződéseket tartalmazó vízzel volt tele. Ez vezetett ahhoz a súlyos fertőzéshez, amely ellen hónapokon át küzdött.

Állapota az életét is veszélyeztette, a kezelőorvosai pedig azt is mérlegelték, hogy – a néhai hegymászó, Erőss Zsolt esetéhez hasonlóan – térd alatti amputációra lehet szükség a fertőzés megfékezése érdekében és azért, hogy később amennyire lehet, könnyebbek legyenek a hétköznapjai.

Így reagált Éva, amikor felmerült az amputáció

„Furcsa módon, nem úgy reagáltam rá, mint azt egy normális élethelyzetben lévő ember gondolná. Furcsa volt hallani, de nem sokkolt. Komolyan elgondolkodtam a lehetőségen, de aztán mégis elborzadtam. Szeretném, ha két lábam lenne. Hogy úgy tudjak sétálni, mint bárki más. Hogy a saját lábamon járjam le azokat az utakat, amelyek még várnak rám” – mondta a lapnak, és azt is hozzátette, szeretne egy gorillatúrát teljesíteni, de ehhez még meg kell tanulnia újra meredek terepen járni.