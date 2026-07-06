Bikiniben mutatta meg csodás alakját az 51 éves Deutsch Anita

Deutsch Anita a csodálatos Andalúziából jelentkezett be Instagram-oldalán, itt ünnepelték férjével, Kinizsi Ottóval az évfordulójukat. A képek egyikén az 51 éves színésznő bikiniben látható, a rajongók pedig nem győzték dicsérni a sztár alakját.

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó a nyaralásukról posztoltak.

Forrás: Szabolcs László

Deutsch Anita bikiniben mutatta meg alakját a tengerparton

Hírességek és rajongók mind elámultak Deutsch Anita nyaralásáról feltöltött képétől. Egykori kollégái, Farkasházi Réka és Som-Balogh Edina is kommenteltek a fotó alá, amin a Barátok közt egykori sztárja bikiniben látható a tengerparton. Az 51 éves színésznő büszke lehet alakjára, de nem ez az egyetlen figyelemre méltó dolog a felvételen. A kép Anita és Ottó évfordulója alkalmából készült, ezért tartja Ottó Anita elé a "reservado" azaz a foglalt feliratot. „2004 óta foglalt! Boldog évfordulót" – írta Anita angolul a fotóhoz.

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó néhány éve elmondták, hogy mindenki ellenezte a kapcsolatukat, hiszen Anita 8 évvel idősebb Ottónál. „Mindenki ellenezte ezt a házasságot. 8 évvel vagyok idősebb Ottónál, ez 20 évvel ezelőtt tragédiának számított. Szétszedett minket a sajtó és a család is egyébként." Az idő azonban őket igazolta, hiszen már 2004 óta élnek boldog és harmonikus kapcsolatban, két közös gyerekük is született, Hanni és Emma.

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