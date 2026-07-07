Mondj búcsút a tokának: karcsúsítja és feszesíti a nyakat ez a módszer 50 felett is

Alapvetően mindenkinek van valamennyi tokája, hiszen ez természetes jelenség, a méretében azonban nagy szerepet játszik a genetika, a kor, az életmód és a testsúly is. Az idő múlásával ráadásul a bőr veszít rugalmasságából, a kollagéntermelés csökken, a nyak és az áll alatti izmok is fokozatosan gyengülnek. Ennek következtében nagyobbá és látványosabbá válhat.

A toka nemcsak műtéttel, hanem tornával is eltüntethető.

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Mely izmokat érdemes átmozgatni a feszesebb nyakvonalért?

Mitől lehet igazán hatékony a napi néhány perces gyakorlatsor?

Mutatjuk a tornát!

A toka eltüntetése: így csináld otthon

Egyre népszerűbbek azok az arc- és nyaktornák, amelyek célzottan a nyak izmait mozgatják át. Bár ezek nem csodamódszerek, a szakértők szerint rendszeres végzésük javíthatja az izmok tónusát, hozzájárulhat a feszesebb kontúr kialakulásához, és jól beválhat toka ellen. Az alábbi videóban látható mozdulatok erősítik az izmokat, így egítenek csökkenteni a lerakódott felesleget és tónusosabbá, feszesebbé tenni a nyakat. Mutatunk öt egyszerű, de hatásos gyakorlatot, amit könnyen elvégezhetsz otthon.

Először döntsd hátra a fejedet, majd csinálj úgy, mintha felfelé küldenél puszikat. Ezután a mutatóujjadat helyezd az álladra, húzd be az alsó ajkadat, és érintsd össze a felsővel egymás után sokszor, miközben folyamatosan, lassan előre- és hátrahajolsz. Ha ezzel is megvagy, fordítsd oldalra, kicsit hátrafelé a fejedet, hogy feszüljenek a nyakizmaid. Tartsd meg így körülbelül tíz másodpercig, majd végezd el a gyakorlatot a másik oldalra is. Végezd el a gyakorlatsort mindennap legalább egyszer, hogy karcsúsítsd, feszesítsd a nyakad, és eltüntesd a tokát.

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