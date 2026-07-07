Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 7., kedd Apollónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
torna

Mondj búcsút a tokának: karcsúsítja és feszesíti a nyakat ez a módszer 50 felett is

torna toka feszesítés nyak
Váradi Melinda
2026.07.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy egyszerű, otthon is végezhető gyakorlatsor segíthet feszesebbé tenni a nyak vonalát. Ez a módszer csak napi pár percet vesz igénybe, de eltünteti a tokát.

Alapvetően mindenkinek van valamennyi tokája, hiszen ez természetes jelenség, a méretében azonban nagy szerepet játszik a genetika, a kor, az életmód és a testsúly is. Az idő múlásával ráadásul a bőr veszít rugalmasságából, a kollagéntermelés csökken, a nyak és az áll alatti izmok is fokozatosan gyengülnek. Ennek következtében nagyobbá és látványosabbá válhat.

toka eltüntetése
A toka nemcsak műtéttel, hanem tornával is eltüntethető.
Forrás: Shutterstock
  • Mely izmokat érdemes átmozgatni a feszesebb nyakvonalért? 
  • Mitől lehet igazán hatékony a napi néhány perces gyakorlatsor?
  • Mutatjuk a tornát!

A toka eltüntetése: így csináld otthon

Egyre népszerűbbek azok az arc- és nyaktornák, amelyek célzottan a nyak izmait mozgatják át. Bár ezek nem csodamódszerek, a szakértők szerint rendszeres végzésük javíthatja az izmok tónusát, hozzájárulhat a feszesebb kontúr kialakulásához, és jól beválhat toka ellen. Az alábbi videóban látható mozdulatok erősítik az izmokat, így egítenek csökkenteni a lerakódott felesleget és tónusosabbá, feszesebbé tenni a nyakat. Mutatunk öt egyszerű, de hatásos gyakorlatot, amit könnyen elvégezhetsz otthon.

Először döntsd hátra a fejedet, majd csinálj úgy, mintha felfelé küldenél puszikat. Ezután a mutatóujjadat helyezd az álladra, húzd be az alsó ajkadat, és érintsd össze a felsővel egymás után sokszor, miközben folyamatosan, lassan előre- és hátrahajolsz. Ha ezzel is megvagy, fordítsd oldalra, kicsit hátrafelé a fejedet, hogy feszüljenek a nyakizmaid. Tartsd meg így körülbelül tíz másodpercig, majd végezd el a gyakorlatot a másik oldalra is. Végezd el a gyakorlatsort mindennap legalább egyszer, hogy karcsúsítsd, feszesítsd a nyakad, és eltüntesd a tokát.

Ezek is érdekelhetnek még:

Búcsúzz el az integetőhájtól: ezzel a módszerrel 50 felett is feszes lesz a karod

Az igazán feszes karokhoz most egy olyan tuti otthoni edzéstervet mutatunk, amivel akár 50 éves kor után is elérhető a kívánt eredmény.

10 kilót fogyott A klinika Elke nővére: így sikerült Barbara Wussownak átalakulnia

A klinika Elke nővére óriási átalakuláson esett át. Összesen tíz kilótól szabadult meg Barbara Wussow, elárulta, mégis hogyan sikerült elérnie az álomalakot.

Ez a fogyást is segítő hétköznapi szokás az olaszok egészségének titka: a vércukorszintet is rendben tartja

Nem csodaszerről vagy szigorú diétáról van szó, és a legjobb, hogy nem kerül semmibe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu