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Brad Pitt és Ines de Ramon átléptek egy óriási mérföldkövet: 4 év után végre megtörtént

közösségi oldalak Brad Pitt Ines de Ramon Instagram
Nagy Anna
2026.07.07.
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Szintet lépett a kapcsolatuk. Brad Pitt és Ines de Ramon először pózolnak közös fotón az Instagramon.

Brad Pitt és Ines de Ramon 2022 óta alkotnak egy párt, de egy fontos „mérföldkőig" csak most jutottak el. A 62 éves színészről és a 33 éves szerelméről közös Instagram-fotó készült.

Brad Pitt és Ines de Ramon.
Brad Pitt és Ines de Ramon Instagram-hivatalosak lettek. 
Forrás: WireImage

Brad Pitt és Ines de Ramon Instagram-hivatalossá tették kapcsolatukat

Brad Pitt és Ines de Ramon is hivatalosak voltak az év celebesküvőjére, azaz Taylor Swift és Travis Kelce nagy napjára. Természetesen a helyszínen nem készítettek felvételeket, legalábbis nem tették egyelőre közzé, de a készülődés pillanatait megörökítették, de ami ennél is fontosabb: kikerült az Instargamra. A pár 2022 óta van együtt, de eddig közösségi oldalakra egyáltalán nem került fel róluk közös fotó. Ugyan most sem ők tették közzé, habár Brad Pittnek nincs is hivatalos profilja egyetlen közösségi oldalon sem, de Ines de Ramonnak van, ám végül mégis a fodrász volt az, aki posztolta a képeket.

Hollywoodi körökben azt pletykálják, hogy Ines de Ramon és Brad Pitt már összeházasodtak sőt, a gyerekvállalás is szóba került közöttük. „Brad és Ines gyakorlatilag már házasok minden szempontból, és ez már egy ideje így van" – mondta korábban egy forrás.

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