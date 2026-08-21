Kamilla királyné eddig hallgatott Károly király betegségéről: elárulta, mi zajlott a színfalak mögött

2024 januárjában Kamilla királyné egy londoni ráktámogató központ megnyitóján találkozott betegekkel és családtagjaikkal. A jelenlévők azonban nem sejthették, hogy számára ezúttal egészen személyes jelentősége volt a látogatásnak: mindössze öt nappal korábban tudta meg, hogy Károly királynál rákot diagnosztizáltak.

Kamilla királyné először beszél Károly király betegségéről.

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Kamilla királyné nehezen tudta magában tartani a titkot

A királyné most elárulta, mennyire nehéz volt úgy beszélgetnie daganatos betegekkel és hozzátartozóikkal, hogy közben már a saját családja is érintetté vált.

„Emlékszem, hogy közvetlenül azután látogattam meg egy központot, hogy a királyt diagnosztizálták. Akkor még senki sem mondhatott semmit. Ez meglehetősen nehéz volt” – idézte fel. Kamilla elmondása szerint majdnem elszólta magát, de tudta, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy nyilvánosságra kerüljön férje állapota.

Legszívesebben mindent kiadtam volna magamból, de nyilvánvalóan nem tehettem.

A találkozások ekkor már másként hatottak rá. Mint mondta, korábban is meghallgatta a betegeket és családtagjaikat, ezúttal azonban sokkal mélyebben érintették a történeteik.

Károly király rákdiagnózisa mindent megváltoztatott

A Károly király rákdiagnózisáról szóló hírt a Buckingham-palota csak öt nappal Kamilla látogatása után jelentette be. A daganatot egy jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatti rutinműtét során fedezték fel, ám a palota szerint nem prosztatarákról van szó. Kamilla most arról is beszélt, milyen érzés volt feleségként szembesülni azzal, amiről korábban számtalan érintettel beszélgetett.

„Hirtelen a férjedet diagnosztizálják, és arra gondolsz: »Te jó ég, eddig ezekkel az emberekkel beszélgettem, most pedig én vagyok az, akinek segítenie kell gondoskodni szegény férjemről, és megpróbálni megérteni mindezt.«” Férje hozzáállásáról büszkén beszélt: „Nézzék meg a férjemet. Semmi sem állította meg. Egyszerűen azt mondta: »Ez az én utam, így fogok megbirkózni vele.«”

Károly király kezelése hosszú folyamat volt, állapotát továbbra is figyelemmel kísérik. A palota korábbi közlése szerint az uralkodó „kivételesen jól” reagált a kezelésre, az új szakaszt pedig maga Károly „nagy személyes áldásnak” nevezte.