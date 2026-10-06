Meghalt a Lord of the Dance vezető táncosa: Michael Flatley szíve összetört

Michael Flatley és Niamh O’Brien húsz éve voltak házasok: a világhírű táncos pedig nemcsak a feleségét, hanem legjobb barátját is elveszítette. A Lord of the Dance megalkotója közleményben búcsúzott párjától, és köszönetet mondott mindazoknak, akik ezekben a nehéz napokban támogatják a családot.

Michael Flatley felesége meghalt

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„Összetört a szívem. Elveszítettem a gyönyörű feleségemet és a legjobb barátomat, Niamh-t. Húsz év után a csodálatos feleségem a Mennyei Atyához költözött. Ő volt a legszeretőbb édesanya, feleség és ember, az életünk pedig már soha többé nem lesz ugyanolyan nélküle” – fogalmazott Michael Flatley.

A táncos a kórház dolgozóinak is megköszönte azt a gondoskodást és munkát, amelyet felesége mellett végeztek.

Michael Flatley és Niamh O’Brien 2006 októberében házasodtak össze Írországban. Egyetlen gyermekük, Michael St James 2007-ben született. Niamh a férje legnehezebb időszakaiban is kitartott, akkor is támogatta Michael Flatleyt, amikor a világhírű táncost korábban daganatos betegséggel diagnosztizálták.

Michael Flatley felesége, Niamh O’Brien a világ legnagyobb színpadain táncolt

A Meath megyéből származó Niamh O’Brien már fiatalon komoly sikereket ért el az ír táncban. Mindössze 17 éves volt, amikor negyedik helyezést szerzett a világbajnokságon. A verseny évei után professzionális táncosként folytatta pályafutását, és több olyan nagyszabású produkcióban is szerepelt, amelyek világszerte ismertté tették az ír táncot. Rendszeres fellépője, illetve vezető táncosa volt a Riverdance, a Lord of the Dance, a Feet of Flames és a Celtic Tiger című show-knak.

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