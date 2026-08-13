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brit királyi család Károly király Harry herceg
Horváth Angéla
2026.08.13.
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Harry herceg és Meghan Markle állítólag arra készül, hogy nyilvánosan bocsánatot kér Károly királytól, megpróbálva ezzel rendezni a királyi családdal megromlott kapcsolatukat. Palotai források szerint Harry úgy gondolja, most különösen jó az időzítést, mivel Kamilla királyné éppen nincs férje mellett.

Harry herceg és felesége, Meghan Markle, valamint gyermekeik, a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet júliusban titokban találkoztak a 77 éves Károly királlyal és 79 éves feleségével, Kamillával. A Buckingham-palota szerint a négy év után létrejött találkozóra Károly király vidéki birtokán, a Highgrove House-ban került sor. A király állítólag mindent megtett azért, hogy a megbeszélés részletei ne kerüljenek nyilvánosság elé, a királyi család szakértői ezért azóta is azt próbálják megfejteni, mi történhetett a zárt ajtók mögött.

Harry herceg tovább mélyítené kapcsolatát az apjával
Harry herceg tovább mélyítené kapcsolatát az apjával
Forrás: NORTHFOTO

Harry herceg és Meghan Markle bocsánatkérésre készülnek

A napokban olyan hírek röppentek fel, hogy Harry még közelebb akar kerülni az apjához. Kamilla jelenleg szabadságon van, Károly király pedig a skóciai Balmoralban pihen, és palotai források szerint éppen ez teremthet kedvező helyzetet a herceg számára.

„Harry tudja, hogy az apja nagyon szereti. Azt is tudja, hogy amikor Károly nyugodt, és távol van a palota gépezetétől, könnyebb elkapni egy érzelmes beszélgetésre” – állítja az egyik szakértő.

Egy palotai forrás pedig még ennél is messzebbre ment.

„Harry pontosan tudja, mikor a legsebezhetőbb az apja. Kamilla távollétével pedig kiesik az egyik legerősebb hang, amely arra figyelmezteti Károlyt, hogy alaposan gondolja át, mielőtt válaszol” – idézte a forrást az Express.

Nem számít szokatlannak, hogy Károly és Kamilla időnként külön töltenek néhány napot, a bennfentesek szerint azonban Harry számára most különösen fontos lehet az időzítés.

„Harry nagyon jól ismeri az apját. Tudja, hogy Károlynak hiányzik, és azt is, hogy minden vita ellenére a király vissza akarja kapni a fiát” – fogalmazott a forrás.

Harrynek ehhez nem is kellene nagy gesztust tennie: egyetlen telefonhívás is elég lehet ahhoz, hogy ismét megnyíljon egy ajtó, amelyet a palota illetékesei eddig szigorú ellenőrzés alatt tartottak.

„Károly királyként elképesztően határozott tud lenni, Harry azonban tudja, hogyan érheti el őt. Ez jelenti a sebezhetőségét” – mondta a palotai forrás.

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