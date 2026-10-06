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Különköltözött Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones − Újra terítékre került a megcsalás is

házasság Catherine Zeta-Jones michael douglas
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Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones több nehéz időszakon is túl van, de mindannyiszor sikerült rendbetenniük a házasságukat.

Michael Douglas több mint egy évtizeddel a házasságuk válsága után beszélt arról, hogyan sikerült rendezniük kapcsolatukat Catherine Zeta-Jonesszal. A színész azt mondja, a legnehezebb időkben sem adta fel a reményt, hogy kibékülnek, ma pedig boldogabbak, mint valaha. 

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 2013-ban majdnem elváltak.
Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 2013-ban majdnem elváltak. 
Forrás: NORTHFOTO

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones külön is költöztek

A 82 éves Oscar-díjas színész a memoárját népszerűsítő interjúban beszélt a 2013-as rövid különélésükről is. Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones házassága 2013 augusztusában, csaknem 13 évvel a házasságkötésük után került válságba. Akkor arról szóltak a hírek, hogy a pár szünetet tart, Douglas pedig annak idején a People magazinnak csak annyit mondott: „Megbeszéljük a dolgokat, és meglátjuk, hogyan alakul.”Arra kérdésre, hogy miként nyerte vissza Catherine Zeta-Jones szívét, csak annyit válaszolt, mindketten közeledtek a másikhoz. Douglas arról is beszélt, hogy egy hosszú házasság fenntartása komoly munka, és a 2013-as nem az egyetlen válságuk volt, de mindig jól jöttek ki belőle. 

Amikor arról kérdezték, hogy az 57 éves Catherine Zeta-Jones aggódik-e amiatt, hogy férje memoárja milyen részleteket tartalmaz, Douglas röviden válaszolt: „Nem olvasta.”

A házaspárnak két közös gyermeke van: a 26 éves Dylan és a 23 éves Carys.

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglast 26 éve házasok, és a minap közös szülinapjukba engedtek betekintést. A színésznő intim fotóját ebben a cikkünkben nézheted meg. 

Douglas a félrelépését sem tagadja

A színész új memoárja nemcsak a Catherine Zeta-Jonesszal való kapcsolatáról tartalmaz részleteket. Douglas a könyvében arról is beszámol, hogy titkos viszonyt folytatott A smaragd románca-beli partnerével, Kathleen Turnerrel, miközbe Diandra Luker a felesége volt. Douglas állítása szerint akkoriban már külön éltek, és Diandrának is volt viszonya. Erre amúgy Turner is reagált, úgy véli, hogy szerinte nár senkit nem izgat egy ilyen régi ügy. 

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