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égi jelenség

Azt hitték, a védőszemüveg csak üzlet: sokan szemfájdalomra panaszkodnak a napfogyatkozás után

égi jelenség napfogyatkozás Nap
Horváth Angéla
2026.08.14.
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Milliók figyelték szerdán a napfogyatkozást, sokan azonban a figyelmeztetések ellenére védőszemüveg nélkül néztek a Napba. Azóta egyre többen számolnak be a közösségi oldalakon szemfájdalomról, homályos látásról és a látómezőben megjelenő foltokról.

Egy brit felhasználó azt írta, hosszabban belenézett a Napba, utána pedig olyan erős fájdalmat érzett, amilyet korábban még soha. „Belenéztem. Borzasztóan fáj a szemem. Ilyet még soha nem éreztem, és azt hittem, meg fogok vakulni” – írta. Másvalaki csak röviden pillanott a fogyatkozó Napra, mert azt gondolta, ennyi nem árthat. Nem sokkal később azonban megfájdult a feje és homályossá vált a látása. Egy harmadik arról számolt be, hogy nagy, vöröses folt jelent meg a látómezeje közepén, miután felnézett az égre.

Így nézett ki Budapestről a napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én
Így nézett ki Budapestről a napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én
Forrás: AFP

Napfogyatkozás: élő adásban nézett a Napba a videós

A j2hundred nevű Kick-streamer élő adásban azt állította, hogy a védőszemüveg viselése csak mítosz és puszta üzlet. Ezután közvetlenül a Napba nézett, de azonnal megbánta. „Miért csináltam ezt?” – kérdezte, később pedig már úgy fogalmazott: „Lehet, hogy mégsem túloztak azok, akik azt mondták, hogy káros a szemre.”

A Google-keresések is azt mutatják, hogy sokan megijedhettek. A beszámoló szerint szerdán este 5000 százalékkal többen kerestek rá a „szemfájdalom” kifejezésre, mint az előző év azonos időszakában.

A szemészek arra figyelmeztetnek, nincs meghatározott időtartam, ameddig biztosan veszélytelen lenne közvetlenül a Napba nézni. A sugárzás károsíthatja a retinát, különösen az éleslátásért felelős sárgafoltot, vagyis a makulát. A sérülés ráadásul nem feltétlenül okoz azonnali panaszokat. Figyelmeztető jel lehet a homályos látás, a látómező közepén megjelenő sötét vagy szürke folt, a vonalak torzulása, a színlátás megváltozása és a fokozott fényérzékenység. Az úgynevezett szoláris retinopátia enyhébb eseteiben a látás hetek vagy hónapok alatt javulhat csak, súlyosabb károsodásnál azonban nem biztos, hogy teljesen helyreáll. Ha valaki a tüneteket észleli magán, mielőbbi szemészeti vizsgálat javasolt. 

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