Hátraszaltózott, majd megvakult egy nő – Így él évekkel a tragédia után

Deborah Cobb 19 évesen egy a washingtoni Westport Beach-en eltöltött nap alkalmával 13 hátraszaltót végzett el egymás után, mert egyszerűen csak kíváncsi volt, mennyit bír egyszerre. Az eset korántsem végződött szerencsésen: a fiatal lány pár perccel a gyakorlatok elvégzése után szinte teljesen elvesztette a látását, majd az állapota tovább romlott, és teljes vakság alakult ki nála.

Deborah vaksága genetikai hajlam miatt alakulhatott ki

Forrás: deborahcobb_ihp/Instagram

Genetikai okok miatt alakult ki a vakság

Debby a 13. fordulat után erős szédülést érzett, majd azt vette észre, hogy nem lát tisztán, és a barátja arca is csupán egy narancssárga foltként derengett előtte. Mivel másnapra az állapota súlyosbodott, orvosi segítséget kért. A vizsgálatok kimutatták, hogy a makula területén – ahol az éleslátás központja található – bevérzés keletkezett. Mint kiderült, Deborah vaksága genetikai hajlam miatt alakulhatott ki: a nő szemében az átlagnál gyengébbek a hajszálerek, amelyek a testhelyzetváltozás közbeni hirtelen vérnyomás-ingadozás miatt elpattantak.

A központi látásom teljesen elhomályosult, csupán a perifériát láttam, azt is csak homályosan. Az orvosok ideiglenes vakságot, pontosabban korai makuladegenerációt állapítottak meg

– emlékezett vissza a nő, aki 3 hónapon keresztül hivatalosan vaknak számított: nem tudott olvasni, tévét nézni, autót vezetni és képtelen volt magát egyedül ellátni. A barátai és a családja bátorították, de mint elárulta, pokoli nehéz volt pozitívan és nyugodtan állni a kialakult új helyzethez.

Később a szemében kialakult vérzés fokozatosan szívódott fel, a látása lassan visszatért, igaz, csak részlegesen. Az eset 2002-ben történt, de Debby a mai napig tapasztal időszakos látászavart, sötét foltokat és fényvillanásokat. Ezeket az üvegtesti elváltozás, illetve a makula sérülése okozza. A szeme olyan állapotban van, akár egy 80 évesé.

Az immár 42 éves nő minden évben elmegy kontrollra, és igyekszik mindent megtenni azért, hogy szeme maradék egészségét megőrizze. Szülésnél pont azért választotta a császármetszést, hogy elkerülje a szemre nehezedő nyomást. Deborah ma integratív egészségügyi coachként dolgozik, és másoknak segít a testi-lelki egyensúly megtalálásában és fenntartásában. A vaksággal töltött idő megtanította értékelni az élet apró örömeit. Mint mondja, soha nem feledi, hogy a test jelzéseit mindig komolyan kell venni.