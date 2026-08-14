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Ide soha ne tedd a mosogatórongyot: baktériumok lephetik el tőle a konyhát

Shutterstock - New Africa
konyhai tipp baktérium konyharuha
Váradi Melinda
2026.08.14.
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Használat után pillanatok alatt a baktériumok egyik kedvenc búvóhelyévé válhat, különösen akkor, ha nem megfelelően szárítjuk. Van egy hely, ahová tilos lenne tenni a konyharuhát, ha nem szeretnéd, hogy baktériumok meleágyává váljon.

A konyhai mosogatórongy használat után pillanatok alatt a baktériumok egyik kedvenc búvóhelyévé válhat, különösen akkor, ha nem megfelelően szárítjuk. Van egy teljesen hétköznapi mozdulat, amelyet szinte gondolkodás nélkül megteszünk, pedig könnyen hozzájárulhat a felületek szennyeződéséhez.

mosogatórongy konyha
Van, ahová tilos lenne tenni a mosogatórongyot a konyhában.
Forrás: Shutterstock
  • A nedves mosogatórongyban gyorsan elszaporodhatnak a baktériumok és gombák. 
  • Ha rossz helyre kerül, a kórokozók akár a csaptelepre és annak egyes részeire is átkerülhetnek. 
  • A rongyot használat után ki kell csavarni, szétterítve megszárítani, és lehetőleg naponta cserélni.

Ide tilos lenne tenni a mosogatórongyot: baktériumok melegágyává válik

Talán az egyik legkézenfekvőbb megoldásnak tűnik, hogy mosogatás után egyszerűen átdobjuk a nedves rongyot a csaptelepen. Így kéznél van, nem kell külön helyet keresni neki, ráadásul néhány óra alatt akár meg is száradhat – legalábbis elsőre ez tűnik logikusnak. A probléma viszont az, hogy a mosogatórongy használat közben rengeteg szennyeződéssel érintkezik. Ételdarabok, zsíros maradványok és különböző kórokozók kerülhetnek rá, amelyek a nedves textilen könnyebben fennmaradhatnak. Ha ezután a rongy közvetlenül érintkezik a csapteleppel, a baktériumok átkerülhetnek annak felületére is. Különösen kellemetlen lehet ez a vízsugárszabályozó környékén.

A csaptelep megnyitásakor a víz érintkezik azokkal a felületekkel, amelyekkel korábban a szennyezett rongy is kapcsolatba került. Így a konyhai törlőkendőből származó szennyeződés közvetetten a kezünkre vagy olyan tárgyakra is átkerülhet, amelyeket éppen elmosunk. Ez különösen akkor nem szerencsés, amikor például gyümölcsöt öblítünk le, poharat mosunk el, vagy közvetlenül ételkészítés előtt használjuk a csapot.

A konyhapulton hagyott, összegyűrt rongy sem jobb választás. Ha nincs megfelelő légmozgás körülötte, hosszú ideig nedves maradhat, a tartósan nyirkos környezet pedig kedvez a baktériumok és gombák szaporodásának.

A legfontosabb, hogy használat után minél kevesebb nedvesség maradjon a textilben. Alaposan csavard ki, és terítsd ki teljesen. Olyan helyet válassz, ahol szabadon körbejárhatja a levegő. Erre alkalmas lehet egy külön erre a célra használt tartó vagy szárítóállvány, de akáregy fogas is.

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