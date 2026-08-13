Linda Gray 40 év után kitálalt: undorító dolgokat tett Larry Hagman a Dallas forgatásán

Linda Gray évtizedekkel a sorozat fénykora után idézte fel a Dallas forgatásainak legőrültebb pillanatait. Larry Hagman és Linda Gray remekül működtek együtt a kamerák előtt, de a színész kifejezetten kényelmetlenül érezte magát a csókjelenetek miatt – ezért inkább viccet csinált belőlük.

Linda Gray és Larry Hagman a Dallasban.

Forrás: Lorimar Productions / Lorimar Te / Collection ChristopheL via AFP

Larry Hagman a Dallas csókjeleneteit egészen sajátosan oldotta meg

Linda Gray szerint már az első közös csókjuknál kiderült, hogy Larry Hagman nem fogja megkönnyíteni a dolgát.

„Amikor először csókolóztunk, tele volt a szája mogyoróvajjal” – mesélte a színésznő. Linda Graynek ennek ellenére folytatnia kellett a jelenetet, hiszen a kamera forgott. „Azt mondtam neki: »Nagyon rossz vagy, Larry, és ez nagyon illetlen.« Őt nem érdekelte. Csak nevetett. Viccesnek találta.”

És ez még csak a kezdet volt. Linda Gray szerint később hagymát is bevetett és gyakorlatilag bármit, ami a keze ügyébe akadt és alkalmas volt arra, hogy gusztustalanná tegye a csókjelenetet. A végeredmény a képernyőn romantikusnak tűnhetett, a valóság azonban egészen más volt.

A színésznő később tudta meg, mi állhatott a tréfák hátterében: Larry Hagman – aki ivott is a forgatások alatt – egyszerűen utálta a csókjeleneteket. „Amikor csókjelenet következett, Larry összerezzent. Egyszerűen nem szerette” – mondta Linda Gray. Szerinte a tréfák segíthettek kollégájának leküzdeni a kamera előtti csókolózás miatti feszültséget.

Linda Gray szerint Larry Hagman volt a forgatás fő tréfamestere

A csókok azonban csak egy részét jelentették Larry Hagman ugratásainak. Linda Gray szerint szinte mindennap történt valami vicces a Dallas forgatásán, és legtöbbször Larry állt mögötte.

Egy kórházi jelenetben például Linda Graynek mozdulatlanul kellett feküdnie, miközben Jockey érzéseiről beszélt neki. Egyszer csak Patrick Duffy is megjelent, majd Larry Hagmannel egy olyan illetlen dalba kezdtek, amelyre Gray egyáltalán nem számított. A színésznő annyira nevetett, hogy még az orrában lévő cső is kirepült.

A Dallas színészei tehát nemcsak a televíziózás egyik legnagyobb sikersorozatát készítették együtt: a kulisszák mögött láthatóan legalább annyi váratlan fordulat történt, mint a Ewing család életében.