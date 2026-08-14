Nagyon magas az IQ-d, ha meg tudod számolni 25 másodperc alatt, hány banán van a képen

Első pillantásra egyszerűnek tűnik, mégis könnyű elrontani ezt a képrejtvényt. A feladat mindössze annyi, hogy 25 másodperc alatt kiderítsd, pontosan hány banán van a képen.
Nagyon hasonló banánfürök sorakoznak egymás melett az alábbi képen, de szinte lehetetlen egyből rávágni, hány gyümölcsöt látunk. A legbiztosabb módszer, ha ha soronként haladsz. De végigérsz 25 másodperc alatt?
Az IQ-teszt megoldása:
A helyes válasz 39. Ha nem sikerült megszámolni, a két egymáshoz nagyon közel elhelyezett banánfürt téveszthetett meg, ezeket könnyű egynek nézni.
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