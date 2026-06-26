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munka

Könnyek között beszélt kamerák előtt Rubint Réka − Elárulta, miért tart edzéseket a rák ellen való küzdelme közepette

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Life.hu
2026.06.26.
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Csak közvetlenül a kezelések után pihen a fintneszlady. Rubint Réka azt vallja, a munkája az élete.

Rengeteg kritikát kap a közösségi oldalakon Rubint Réka. A legtöbben arra kíváncsiak, hogy miért tart betegen is edzéseket, miért edz otthon, és miért nem a gyógyulására koncentrál. 

Rubint Réka: „A munkám az életem”
Rubint Réka: A munkám az életem
Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka: „Aki azt csinálja, amit szeret, az egy napot sem dolgozik” 

„Szerencsés vagyok, hogy a munkám a hivatásom, a hivatásom a munkám, és a munkám az életem. Az az ember, aki azt csinálja, amit szeret, az egy napot sem dolgozik” – nyilatkozta az RTL-nek Rubint Réka.  „Jött ez a feladat az életemben. A Zalán akkor még nagyon pici volt, szóval őt nem avattuk be, a nagyokat is csak annyira, amennyit elbírtak. Én csak azt kértem tőlük, hogy legyenek jók. És ez teljesült. Nekem ez volt a legnagyobb segítség a részükről. A Lara részéről az, hogy bármikor, amikor szükségem van rá egy-egy torna megtartásában, azonnal megy és csinálja, akárcsak a táborokban a Norbi. Ez a családi egység és összetartás, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos az én gyógyulásom szempontjából. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen csodálatos gyerekeim és ilyen férjem van, akik tényleg mindenben támogatnak” – tette hozzá Réka, aki a minap dendritikus sejtterápiát kapott Németországban. Egy posztjában azt írta, sikeres volt a kezelés, és hamarosan beszámol róla. 

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