Könnyek között beszélt kamerák előtt Rubint Réka − Elárulta, miért tart edzéseket a rák ellen való küzdelme közepette

Rengeteg kritikát kap a közösségi oldalakon Rubint Réka. A legtöbben arra kíváncsiak, hogy miért tart betegen is edzéseket, miért edz otthon, és miért nem a gyógyulására koncentrál.

Rubint Réka: „A munkám az életem”

Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka: „Aki azt csinálja, amit szeret, az egy napot sem dolgozik”

„Szerencsés vagyok, hogy a munkám a hivatásom, a hivatásom a munkám, és a munkám az életem. Az az ember, aki azt csinálja, amit szeret, az egy napot sem dolgozik” – nyilatkozta az RTL-nek Rubint Réka. „Jött ez a feladat az életemben. A Zalán akkor még nagyon pici volt, szóval őt nem avattuk be, a nagyokat is csak annyira, amennyit elbírtak. Én csak azt kértem tőlük, hogy legyenek jók. És ez teljesült. Nekem ez volt a legnagyobb segítség a részükről. A Lara részéről az, hogy bármikor, amikor szükségem van rá egy-egy torna megtartásában, azonnal megy és csinálja, akárcsak a táborokban a Norbi. Ez a családi egység és összetartás, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos az én gyógyulásom szempontjából. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen csodálatos gyerekeim és ilyen férjem van, akik tényleg mindenben támogatnak” – tette hozzá Réka, aki a minap dendritikus sejtterápiát kapott Németországban. Egy posztjában azt írta, sikeres volt a kezelés, és hamarosan beszámol róla.

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