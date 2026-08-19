Hatalmas változást jelentett be Anne Hathaway a Neveletlen hercegnő sztorijával kapcsolatban

Ahogy megírtuk, a 90 éves Julie Andrews nem játszik majd a Neveletlen hercegnő 3-ban. A színésznő interjúban megerősítette, hogy nem bújik újra Clarisse Renaldi királynő bőrébe. Miát, Genovia fiatal királynőjét alakító Anne Hathaway reagált Andrews szavaira.

Julie Andrews és Anne Hathaway a Neveletlen hercegnőből.

Forrás: Entertainment Pictures

Hiányzik majd Anne Hathaway-nek a Neveletlen hercegnőből Julie Andrews

Anne Hathaway egy interjúban beszélt arról, miként érinti, hogy Julie Andrews játszik a harmadik részben. „Olyan kedves és vicces. Bárhová is megy, ott varázslatot és szeretetet teremt” − nyilatkozta és hozzátette, Andrews mellett az emberek biztonságban érzik magukat, mert érzik az elfogadást. Julie Andrews nemrég erősítette meg, hogy nem tér vissza a harmadik filmben. A 90 éves színésznő úgy fogalmazott, hogy mára visszavonult a színészettől, mondhatni nyugdíjas, ráadásul a a két film között eltelt idő miatt már nem lenne hiteles a visszatérése. „Azt hiszem én mindezen már tényleg túl vagyok” – mondta Andrews. „Nem vonultam vissza teljesen, de inkább könyveket írok, podcastot készítek és hangalámondásos munkáim vannak” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy ennek ellenére természetesen érdekli a folytatás. „Nem arról van szó, hogy nem lelkesedem érte. Csak arról, hogy tényleg nem érzem úgy, hogy részt kell benne vennem” – magyarázta és hozzátette, a kreatívcsapat egy éve nyúzza és kérdezgeti, hogy vállalja-e, ő pedig igazán nehezen mondott nemet.

Anne Hathaway szerint teljesen új irányt vesz a történet

A Neveletlen hercegnő rajongói nagyon sokat vártak arra a hírre, hogy készül a 3. rész, Anne Hathaway pedig nemrég arról beszélt, hogy a folytatás története végre megfelelő irányba halad. A színésznő szerint egy korábbi forgatókönyvet elvetettek, és új megközelítéssel kezdték újra a munkát. A produkció azonban csúszik, ugyanis Anne Hathaway várandós. „Most éppen a harmadik babámat várom, ezért egyelőre nem tudom pontosan, mikor kezdhetem el forgatni a Neveletlen hercegnő 3-at” − mondta.

A harmadik rész a Meg Cabot azonos című regénysorozatán alapuló franchise folytatása lesz. A regények szerzője egyébként szintén lelkesen várja a harmadik film elkészültét, és nemrég arról beszélt, hogy számos változatot látott, mire eljutottak ahhoz, amelyik igazán megtetszett neki. „Olvastam egy forgatókönyvet, és lenyűgöző volt. Mondtam is, hogy ne küldjenek többet, mert megvan az igazi” – magyarázta.