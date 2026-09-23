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London

Katalin hercegné ellopta a show-t Tom Cruise filmpremierjén: jobban ragyogott, mint a legnagyobb sztárok – GALÉRIA

PA Wire/Ian West/Northfoto -
London Katalin hercegné Vilmos herceg Tom Cruise
Nagy Anna
2026.09.23.
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Igazi hollywoodi csillogás és királyi elegancia találkozott Londonban, ahol a walesi hercegi pár együtt lépett a vörös szőnyegre. Katalin hercegné lélegzetelállító ruhában érkezett Tom Cruise új filmjének premierjére.

Kedd este Londonban minden szem a walesi hercegi párra szegeződött, amikor Katalin hercegné és Vilmos herceg megérkezett a Leicester Square-en található Odeon Luxe moziba. A házaspár Tom Cruise legújabb filmje, a Digger világpremierjén vett részt, ahol nemcsak a hollywoodi sztárral találkoztak újra, hanem a Beckham család tagjaival is összefutottak. A hercegné ezúttal is gondoskodott arról, hogy megjelenése emlékezetes maradjon.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a Digger premierjén.
Katalin hercegné és Vilmos herceg a Digger premierjén.
Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Katalin hercegné mesés ruhában tündökölt a vörös szőnyegen

Katalin hercegné egy földig érő, lila Jenny Packham estélyiben érkezett a filmpremierre. A tervező régóta a kedvencei közé tartozik, ha különleges vörös szőnyeges eseményekről van szó, és ezúttal sem okozott csalódást a választása. A látványos, bő ujjakkal díszített ruhához hosszú loknikat viselt.

Az összeállítást különleges királyi ékszerekkel egészítette ki: nyakában az anyakirályné ritka ametiszt nyaklánca, az Amethyst Sautoir Necklace ragyogott, fülében pedig Diana hercegné egykori fülbevalója volt. 

The Princess of Wales attending the Digger Film and TV Charity Performance and Global Premiere, Leicester Square. Credit: Doug Peters/EMPICS
Katalin hercegné az ékszereit is gondosan választotta ki az estére.
Forrás: Doug Peters/EMPICS/Northfoto

 Vilmos herceg sem maradt el eleganciában felesége mögött. Bársonyzakója még Tom Cruise figyelmét is felkeltette, aki azonnal megdicsérte a ruhadarabot.

Tom Cruise rajong Katalin hercegnéért és Vilmos hercegért

A Digger főszereplője már órákkal a királyi pár előtt megérkezett a premierre. Tom Cruise szmokingban és napszemüvegben pózolt a fotósoknak, és arra is szakított időt, hogy a film látványos díszletei előtt készüljenek róla felvételek.  Amikor az újságírók a walesi hercegi párról kérdezték, a színész nem titkolta, mennyire kedveli őket. „Egyszerűen imádom őket. Csodálatos emberek, és nagyon tisztelem őket”mondta Cruise.

Amikor Katalin hercegné Vilmos herceggel az oldalán megérkezett, mosolyogva integettek az őket éljenző rajongóknak, majd kötetlenül beszélgettek a hollywoodi sztárral, mielőtt elfoglalták volna helyüket a vetítésen. A sztárokkal teli eseményen a Beckham család több tagja is megjelent: David Beckham mellett fiai, Romeo és Cruz is részt vettek a premieren, ahol közös fotó is készült róluk a walesi hercegi párral.

Kattints a képre, és nézd meg Katalin hercegnét és Vilmos herceget Beckhamékkel  és Tom Cruise-zal

Katalin hercegné Tom Cruise filmjének premierjén.
Katalin hercegné és Vilmos herceg megérkeztek a Digger premierjére.
Katalin hercegné és Vilmos herceg Tom Cruise-zal beszélgetnek.
Katalin hercegné még virágot is kapott.
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Katalin hercegné Tom Cruise filmjének premierjén.
Doug Peters/EMPICS/Northfoto

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