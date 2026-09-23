Katalin hercegné ellopta a show-t Tom Cruise filmpremierjén: jobban ragyogott, mint a legnagyobb sztárok – GALÉRIA

Kedd este Londonban minden szem a walesi hercegi párra szegeződött, amikor Katalin hercegné és Vilmos herceg megérkezett a Leicester Square-en található Odeon Luxe moziba. A házaspár Tom Cruise legújabb filmje, a Digger világpremierjén vett részt, ahol nemcsak a hollywoodi sztárral találkoztak újra, hanem a Beckham család tagjaival is összefutottak. A hercegné ezúttal is gondoskodott arról, hogy megjelenése emlékezetes maradjon.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a Digger premierjén.

Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Katalin hercegné mesés ruhában tündökölt a vörös szőnyegen

Katalin hercegné egy földig érő, lila Jenny Packham estélyiben érkezett a filmpremierre. A tervező régóta a kedvencei közé tartozik, ha különleges vörös szőnyeges eseményekről van szó, és ezúttal sem okozott csalódást a választása. A látványos, bő ujjakkal díszített ruhához hosszú loknikat viselt.

Az összeállítást különleges királyi ékszerekkel egészítette ki: nyakában az anyakirályné ritka ametiszt nyaklánca, az Amethyst Sautoir Necklace ragyogott, fülében pedig Diana hercegné egykori fülbevalója volt.

Katalin hercegné az ékszereit is gondosan választotta ki az estére.

Forrás: Doug Peters/EMPICS/Northfoto

Vilmos herceg sem maradt el eleganciában felesége mögött. Bársonyzakója még Tom Cruise figyelmét is felkeltette, aki azonnal megdicsérte a ruhadarabot.

Tom Cruise rajong Katalin hercegnéért és Vilmos hercegért

A Digger főszereplője már órákkal a királyi pár előtt megérkezett a premierre. Tom Cruise szmokingban és napszemüvegben pózolt a fotósoknak, és arra is szakított időt, hogy a film látványos díszletei előtt készüljenek róla felvételek. Amikor az újságírók a walesi hercegi párról kérdezték, a színész nem titkolta, mennyire kedveli őket. „Egyszerűen imádom őket. Csodálatos emberek, és nagyon tisztelem őket” – mondta Cruise.

Amikor Katalin hercegné Vilmos herceggel az oldalán megérkezett, mosolyogva integettek az őket éljenző rajongóknak, majd kötetlenül beszélgettek a hollywoodi sztárral, mielőtt elfoglalták volna helyüket a vetítésen. A sztárokkal teli eseményen a Beckham család több tagja is megjelent: David Beckham mellett fiai, Romeo és Cruz is részt vettek a premieren, ahol közös fotó is készült róluk a walesi hercegi párral.