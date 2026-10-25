Október végén a töklámpások, a sejtelmes fények és a játékosan hátborzongató kiegészítők veszik át az uralmat a lakberendezésben. Ha idén te is szeretnéd egy kicsit feldobni az otthonodat, de a túlzó, giccses díszek helyett inkább mutatós és kreatív megoldásokat keresel, jó helyen jársz. Összegyűjtöttünk öt halloweeni dekorációt, amelyekkel könnyedén megteremtheted az ünnep hangulatát – akár egy elegáns, modern lakásban is.

Pár apró dekor is halloweeni hangulatot varázsolhat a lakásba.

Forrás: 123rf

Ötletes kiegészítők, amelyekkel az otthonod is ráhangolódik az év legborzongatóbb estéjére.

Apró részletek, amelyek látványos változást hozhatnak a megszokott enteriőrbe.

Inspiráló dekorációs ötletek, ha idén valami másra vágysz, mint a klasszikus töklámpás.

5 mutatós halloweeni dekor, ami feldobja a lakást

Akár a fekete macskás díszeket, akár a narancssárga-fekete színvilágot kedveled, akár inkább a modern, elegáns vagy éppen a viccesen hátborzongató kiegészítők vonzanak, a boltok kínálatában rengeteg izgalmas darabot találhatsz. Összegyűjtöttünk öt halloweeni dekorációt, amelyekkel könnyedén feldobhatod az otthonodat: a válogatásban konkrét termékek kapnak helyet, így inspirációt meríthetsz, és megtalálhatod az új kedvenceidet. Készülj, mert ezekkel a kiegészítőkkel még a legvisszafogottabb enteriőrbe is beköltözhet egy kis boszorkányos hangulat!

1. IKEA takaró – 5990 Ft; 2. Sinsay macska alakú dekoráció – 1395 Ft; 3. JYSK Fényfüzér – 5000 Ft; 4. Butlers szellem melegítő párna – 6990 Ft; 5. IKEA illatmentes tömbgyertya – 1990 Ft

Forrás: butlers.hu; ikea.com; jysk.hu; sinsay.com

A legfontosabb, hogy olyan dekorációkat válassz, amelyek illenek az otthonod hangulatához. Így halloween után is könnyebb lesz visszarendezni a lakást, és néhány őszi darabot akár novemberben is használhatsz.

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