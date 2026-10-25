Napi horoszkóp október 26.: a Bika ma nyugodtan élje újra az emlékeit, a Rák ne erőltesse a családra az akaratát

Hétfőn újraindul a munka, közben a gyerekeknek és az egyetemistáknak elkezdődik az őszi szünet, így otthon is változhat a megszokott rend. Lesz, akinek a családi teendők osztják be a napját, másnak épp a csendesebb percek adnak alkalmat arra, hogy egy kicsit elkalandozzon. A hűvösebb reggel után napközben még kellemesebb lehet az idő, de a hétfő most inkább a ráhangolódásról szól, mint a nagy lendületről. Olvasd el, neked mit jósol a mai napi horoszkópod!

A napi horoszkóp azt súgja, vedd észre, mi az, ami újra és újra visszatér hozzád

Forrás: 123rf.com

Mit üzen az univerzum? Nem kell minden gondolatot azonnal feladattá alakítanod.

Néha egy apró emlék többet mond a jelenről, mint amennyit elsőre gondolnál.

A hét akkor is elindul, ha te még egy kicsit a hétvégében maradnál.

Napi horoszkóp október 26.

12 csillagjegy, 12 üzenet. Rád mi vár a hét első napján?

Kos

Hétfőn gyorsan belevágsz a napi teendőkbe, és bosszanthat, ha valaki vagy valami feltart. Közben azonban érdemes észrevenned, hogy nem minden akadály kívülről érkezik: néha te magad vársz el túl sokat, és nem csak magadtól. Egy családi kérdésben sem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha rögtön te veszed kézbe az irányítást. Ha más is részt akar vállalni, engedd neki. Nem kell mindent egyedül elintézned ahhoz, hogy haladj.

Bika

Egy ismerős illat, egy régi recept vagy egy otthonról hozott szokás ma váratlanul visszarepíthet egy korábbi időszakba. Talán eszedbe jut, hogyan teltek ilyenkor az őszi napok gyerekkorodban, vagy milyen apróságok jelentették akkor a biztonságot. Nem kell nosztalgikus hangulatba kerülnöd egész napra, de ne is söpörd félre az emléket. Közben az otthoni teendők is megvárnak, és talán éppen az esik jól, ha a megszokott mozdulatok között kicsit lelassulhatsz.

Ikrek

Ma többfelé jár az eszed, és nem feltétlenül azért, mert ne tudnál figyelni. Egy hétköznapi beszélgetés elindíthat benned egy gondolatmenetet, amelynek már semmi köze az eredeti témához. Ha munka közben észreveszed, hogy elkalandoztál, tereld vissza a figyelmedet arra, ami valóban fontos, de ne haragudj magadra emiatt. Az őszi szünet miatt a családi programok szervezése is szóba kerülhet, és könnyen lehet, hogy egy jó ötlet éppen két teendő között jut eszedbe.