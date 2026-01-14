A legfinomabb 10 perces túrós süti, amit akár diéta alatt is fogyaszthatsz

Amikor diétázol, az édességek azonnal a tiltólistára kerülnek, pedig néha mindenki megérdemel egy kis nassolnivalót. Ha édességre vágysz, akkor ezt a 10 perces túrós sütit ki kell próbálnod, mert nem csak gyors, de diétabarát is, és mégis olyan ízletes, hogy szinte el sem hiszed, hogy egészséges változatról van szó.

A diéta nem zár ki minden finomságot.

Forrás: Shutterstock

A kedvenc diétás édességed lesz ez a túrós süti Nem minden édességnek kell kiszorulnia a diétából.

Bizonyos hozzávalók épp diétabaráttá teszik az édességet.

A túró a diéta alatt is bátran fogyasztható.

Így készül az új kedvenc diétás süteményed

A titok a könnyű, levegős, túrós alapban rejlik. A túró a magas fehérjetartalma miatt nemcsak laktató, de segít abban is, hogy hosszabb ideig telítettnek érezd magad. Ez az édesség ráadásul nem tartalmaz rengeteg cukrot, hiszen cukorhelyettesítővel vagy egy kevés mézzel elkészíthető, így sokkal barátságosabb a vércukorszintnek, és az alakodnak is.

Hozzávalók 2 adaghoz

250 g zsírszegény túró

1 tojás

2 evőkanál zabpehelyliszt vagy finomra darált zabpehely

1 evőkanál eritrit vagy más cukormentes édesítő

1 teáskanál sütőpor

1 csipet só

vanília vagy fahéj ízlés szerint

opcióként pár szem áfonya vagy pár darab étcsoki

Elkészítés

1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.

2. Egy tálban villával törd át a túrót, hogy krémesebb legyen.

3. Add hozzá a tojást, az édesítőt, a sót és a vaníliát, majd keverd alaposan össze. Szórd bele a zabpehelylisztet és a sütőport, majd keverd simára a masszát. Az állaga sűrű, de formázható legyen. Ha túl száraznak érzed, egy evőkanál joghurtot adhatsz hozzá.

4. A masszából vizes kézzel formázz kisebb gombócokat, és tedd sütőpapírral bélelt tepsire. Ha szeretnéd, a tetejére tehetsz pár szem gyümölcsöt vagy egy kevés étcsokit.

5. Tedd a sütőbe, és süsd 15–18 percig, amíg enyhén aranybarna nem lesz a teteje. Nem kell kiszárítani, akkor jó, ha belül puha marad.

6. Melegen és hidegen is finom. Joghurtos-gyümölcsös krémmel vagy egy kevés cukormentes lekvárral is tökéletes.

