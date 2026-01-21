A legínycsiklandóbb libanoni kenyérsaláta, ami még az alakod is formálja: itt a fattoush saláta

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha egy igazán friss, de laktató fogásra vágysz, ami ráadásul könnyen elkészíthető, akkor már nem is kell tovább keresgélned a tökéletes receptet. Ez ugyanis nem lehet más, mint a libanoni fattoush saláta! Könnyen beilleszthető a hétköznapokba, és ráadásul extra egészséges!

Itt a Közel-Kelet legtutibb salátareceptje: a fattoush saláta! Tele van ropogós zöldségekkel, friss fűszernövényekkel és olyan citrusos ízvilággal, hogy azonnal könnyebbnek fogod érezni magad.

fattoush saláta
A fattoush saláta egy libanoni recept, mely kívülről-belülről feltölt.
Forrás: Shutterstock

Fattoush saláta – Saláták, melyek megváltoztatják az életed

Fontos leszögeznünk, hogy a tökéletes alak és az egészség nem csak annak eredménye, ha folyamatosan salátát eszel, végtelenül fontos ugyanis a kiegyensúlyozott étkezés, a megfelelő testmozgás, és még sok egyéb személyre szabott dolog. 

Ez viszont még nem zárja ki a tényt, hogy a saláta igenis elképesztően egészséges!

Ha tehát valamilyen könnyed és friss ételre vágysz, amelytől a tested-lelked felvidul és újjászületik, akkor válogathatsz a legtutibb antioxidáns saláták és glow-up saláták között. Most ezek közül is a legkülönlegesebbet, a fattoush salátát hoztuk el!

Libanoni kenyérsaláta, azaz fattoush saláta

A fattoush alapját a tavaszi salátákhoz hasonló keverék adja, melyet az apróra vágott friss mentalevél és petrezselyem tesz igazán frissé és üdévé. A saláta titka azonban a kenyérben rejlik: mint egy meleg szerető, aki édes szavakat suttog a füledbe egy nyári éjszakán – így teszi teljessé a ropogósra sült libanoni pita a salátáraceptet.

Elkészítési idő: 15 perc
Adag: 6 főre

Hozzávalók a salátához:

  • 1 fej római saláta
  • 1 nagyobbacska paradicsom
  • 1 kígyóuborka
  • 1 zöld kaliforniai paprika
  • 5 retek
  • 2 újhagyma
  • 1 nagy marék petrezselyem

Hozzávalók az öntethez:

  • 3 ek. Olívaolaj
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 ek. citromlé
  • ½ tk. só
  • feketebors ízlés szerint
  • ½ tk. szárított menta
  • 1 tk szumák
  • 1 tk gránátalma melasz

Hozzávalók a kenyérkéhez

  • 1 nagy pitakenyér
  • 3 ek. olívaolaj
  • só, bors ízlés szerint

Elkészítés:

  1. Először készítsd el egy nagy salátás tálban az öntetet. Törd össze a fokhagymát egy kis só kíséretében, majd öntsd rá az olívaolajat és a citromlevet. Ezután mehet bele a fűszerkeverék és a melasz. Majd fedd le az öntetet egy tányérral, hogy ne ázzon el a saláta fölötte.
  2. Vágd fel apróra a salátában szereplő zöldségeket, gyümölcsöt (mert ugye a paradicsom hivatalosan gyümölcs) és fűszernövényt, majd helyezd bele őket a salátás tálba.
  3. Vágd fel a pitát háromszögekre, majd pirítsd meg őket olívaolajon egy kis só és bors kíséretében.
  4. Vedd ki az öntetet a salátától elválasztó tányért, és jól keverd össze a salátát. Végül pedig helyezd rá a sült kenyérkéket is a salátára.

Tippek az elkészítéshez

  • Ha nincs otthon szumákod, és a melletted lévő kisközértben sem találtad ezt a fűszert, akkor helyettesítsd egy kis őrölt pirospaprikával, plusz egy picivel több citromlével.
  • Ha nincs gránátalma melaszod, akkor egész egyszerűan használj balzsamecetet.

Ha elakadtál a recept közben, akkor csak lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a saláta elkészítését!

Fattoush saláta, az egészségünk szolgálatában

Ez a végtelenül egyszerű, közel-keleti salátarecept nemcsak ínycsiklandó, hanem egészséges is. A zöldségek magas rosttartalma támogatja az emésztést, az olívaolaj és a kenyérke segíti a teltségérzetet, a szumáknak pedig számos jótékony hatása van. Az biztos, hogy ez az antioxidánsokkal teli saláta kívül-belül felüdít!

