A legínycsiklandóbb libanoni kenyérsaláta, ami még az alakod is formálja: itt a fattoush saláta

Itt a Közel-Kelet legtutibb salátareceptje: a fattoush saláta! Tele van ropogós zöldségekkel, friss fűszernövényekkel és olyan citrusos ízvilággal, hogy azonnal könnyebbnek fogod érezni magad.

A fattoush saláta egy libanoni recept, mely kívülről-belülről feltölt.

Fattoush saláta – Saláták, melyek megváltoztatják az életed

Fontos leszögeznünk, hogy a tökéletes alak és az egészség nem csak annak eredménye, ha folyamatosan salátát eszel, végtelenül fontos ugyanis a kiegyensúlyozott étkezés, a megfelelő testmozgás, és még sok egyéb személyre szabott dolog.

Ez viszont még nem zárja ki a tényt, hogy a saláta igenis elképesztően egészséges!

Ha tehát valamilyen könnyed és friss ételre vágysz, amelytől a tested-lelked felvidul és újjászületik, akkor válogathatsz a legtutibb antioxidáns saláták és glow-up saláták között. Most ezek közül is a legkülönlegesebbet, a fattoush salátát hoztuk el!

Libanoni kenyérsaláta, azaz fattoush saláta

A fattoush alapját a tavaszi salátákhoz hasonló keverék adja, melyet az apróra vágott friss mentalevél és petrezselyem tesz igazán frissé és üdévé. A saláta titka azonban a kenyérben rejlik: mint egy meleg szerető, aki édes szavakat suttog a füledbe egy nyári éjszakán – így teszi teljessé a ropogósra sült libanoni pita a salátáraceptet.

Elkészítési idő: 15 perc

Adag: 6 főre

Hozzávalók a salátához:

1 fej római saláta

1 nagyobbacska paradicsom

1 kígyóuborka

1 zöld kaliforniai paprika

5 retek

2 újhagyma

1 nagy marék petrezselyem

Hozzávalók az öntethez:

3 ek. Olívaolaj

2 gerezd fokhagyma

2 ek. citromlé

½ tk. só

feketebors ízlés szerint

½ tk. szárított menta

1 tk szumák

1 tk gránátalma melasz

Hozzávalók a kenyérkéhez

1 nagy pitakenyér

3 ek. olívaolaj

só, bors ízlés szerint

Elkészítés:

Először készítsd el egy nagy salátás tálban az öntetet. Törd össze a fokhagymát egy kis só kíséretében, majd öntsd rá az olívaolajat és a citromlevet. Ezután mehet bele a fűszerkeverék és a melasz. Majd fedd le az öntetet egy tányérral, hogy ne ázzon el a saláta fölötte. Vágd fel apróra a salátában szereplő zöldségeket, gyümölcsöt (mert ugye a paradicsom hivatalosan gyümölcs) és fűszernövényt, majd helyezd bele őket a salátás tálba. Vágd fel a pitát háromszögekre, majd pirítsd meg őket olívaolajon egy kis só és bors kíséretében. Vedd ki az öntetet a salátától elválasztó tányért, és jól keverd össze a salátát. Végül pedig helyezd rá a sült kenyérkéket is a salátára.

Tippek az elkészítéshez Ha nincs otthon szumákod, és a melletted lévő kisközértben sem találtad ezt a fűszert, akkor helyettesítsd egy kis őrölt pirospaprikával, plusz egy picivel több citromlével.

Ha nincs gránátalma melaszod, akkor egész egyszerűan használj balzsamecetet.

Ha elakadtál a recept közben, akkor csak lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a saláta elkészítését!

Fattoush saláta, az egészségünk szolgálatában Ez a végtelenül egyszerű, közel-keleti salátarecept nemcsak ínycsiklandó, hanem egészséges is. A zöldségek magas rosttartalma támogatja az emésztést, az olívaolaj és a kenyérke segíti a teltségérzetet, a szumáknak pedig számos jótékony hatása van. Az biztos, hogy ez az antioxidánsokkal teli saláta kívül-belül felüdít!

