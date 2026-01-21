A legínycsiklandóbb libanoni kenyérsaláta, ami még az alakod is formálja: itt a fattoush saláta

Itt a Közel-Kelet legtutibb salátareceptje: a fattoush saláta! Tele van ropogós zöldségekkel, friss fűszernövényekkel és olyan citrusos ízvilággal, hogy azonnal könnyebbnek fogod érezni magad.
Fattoush saláta – Saláták, melyek megváltoztatják az életed
Fontos leszögeznünk, hogy a tökéletes alak és az egészség nem csak annak eredménye, ha folyamatosan salátát eszel, végtelenül fontos ugyanis a kiegyensúlyozott étkezés, a megfelelő testmozgás, és még sok egyéb személyre szabott dolog.
Ez viszont még nem zárja ki a tényt, hogy a saláta igenis elképesztően egészséges!
Ha tehát valamilyen könnyed és friss ételre vágysz, amelytől a tested-lelked felvidul és újjászületik, akkor válogathatsz a legtutibb antioxidáns saláták és glow-up saláták között. Most ezek közül is a legkülönlegesebbet, a fattoush salátát hoztuk el!
Libanoni kenyérsaláta, azaz fattoush saláta
A fattoush alapját a tavaszi salátákhoz hasonló keverék adja, melyet az apróra vágott friss mentalevél és petrezselyem tesz igazán frissé és üdévé. A saláta titka azonban a kenyérben rejlik: mint egy meleg szerető, aki édes szavakat suttog a füledbe egy nyári éjszakán – így teszi teljessé a ropogósra sült libanoni pita a salátáraceptet.
Elkészítési idő: 15 perc
Adag: 6 főre
Hozzávalók a salátához:
- 1 fej római saláta
- 1 nagyobbacska paradicsom
- 1 kígyóuborka
- 1 zöld kaliforniai paprika
- 5 retek
- 2 újhagyma
- 1 nagy marék petrezselyem
Hozzávalók az öntethez:
- 3 ek. Olívaolaj
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 ek. citromlé
- ½ tk. só
- feketebors ízlés szerint
- ½ tk. szárított menta
- 1 tk szumák
- 1 tk gránátalma melasz
Hozzávalók a kenyérkéhez
- 1 nagy pitakenyér
- 3 ek. olívaolaj
- só, bors ízlés szerint
Elkészítés:
- Először készítsd el egy nagy salátás tálban az öntetet. Törd össze a fokhagymát egy kis só kíséretében, majd öntsd rá az olívaolajat és a citromlevet. Ezután mehet bele a fűszerkeverék és a melasz. Majd fedd le az öntetet egy tányérral, hogy ne ázzon el a saláta fölötte.
- Vágd fel apróra a salátában szereplő zöldségeket, gyümölcsöt (mert ugye a paradicsom hivatalosan gyümölcs) és fűszernövényt, majd helyezd bele őket a salátás tálba.
- Vágd fel a pitát háromszögekre, majd pirítsd meg őket olívaolajon egy kis só és bors kíséretében.
- Vedd ki az öntetet a salátától elválasztó tányért, és jól keverd össze a salátát. Végül pedig helyezd rá a sült kenyérkéket is a salátára.
Tippek az elkészítéshez
- Ha nincs otthon szumákod, és a melletted lévő kisközértben sem találtad ezt a fűszert, akkor helyettesítsd egy kis őrölt pirospaprikával, plusz egy picivel több citromlével.
- Ha nincs gránátalma melaszod, akkor egész egyszerűan használj balzsamecetet.
Ha elakadtál a recept közben, akkor csak lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a saláta elkészítését!
Fattoush saláta, az egészségünk szolgálatában
Ez a végtelenül egyszerű, közel-keleti salátarecept nemcsak ínycsiklandó, hanem egészséges is. A zöldségek magas rosttartalma támogatja az emésztést, az olívaolaj és a kenyérke segíti a teltségérzetet, a szumáknak pedig számos jótékony hatása van. Az biztos, hogy ez az antioxidánsokkal teli saláta kívül-belül felüdít!
