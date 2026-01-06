Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy korty ebből, és nem érzed többé a mínuszokat – Téli italok, amik belülről fűtenek fel

Nő kezében forró ital, háttérben téli táj. Téli ital.
melegítő forró ital különleges ízvilág italok
Jónás Ágnes
2026.01.06.
Amikor a hideg bekúszik a kabátod alá, ösztönösen vágysz valamire, ami belülről melegít fel. Szaporázod a lépteid, és amikor hazaérsz, eszedbe jut, hogy talán van néhány alapanyagod, amelyekből csodás forró téli italt készíthetsz. De vajon melyik legyen az? Segítünk a választásban 5 ellenállhatatlan elixírrel.

A fagyos időszak és a havazás átvészeléséhez szükség van valami kapaszkodóra, ami tartja benned a lelket. Az alábbiakban csupa olyan téli italt ajánlunk, melyek elkészítéséhez igazán nincs szükség sok alapanyagra, ízük viszont csábító, és az első korty után elfeleded, hogy kint mínuszok repkednek. 

Téli ital kesztyűs kézben.
Téli ital, ötöt hoztunk!
Forrás:  123rf.com

Öt téli ital, amely tested-lelked átmelegíti

  • Mi a grog és hogyan készül?
  • Mi az igazán krémes forró csokoládé titkos összetevője?
  • Miért kattannak rá egyre többen a meleg szörpre télen?

Puncs, a téli kincs

A punch szanszkritül ötöt jelent, merthogy 5 alapanyagból áll össze az igazán remek puncs. Az öt alkotóelem nem más, mint az alkohol, a víz, az édesítőszer (vagy cukor), a citrusfélék és a fűszerek. 

Ez a különleges ital régen a matrózok kedvence volt, és hát ütött is rendesen. Ezt követően viszonylag hamar meghonosodott a brit gyarmatokon, sőt, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírása után is punccsal koccintottak az amerikai alapítók.

 Alkoholmentes változatban, gyümölcsevekkel is elkészítheted, ha azonban mindenképp szomjazol valami erősebbre, adj hozzá a fenti 5 hozzávalón kívül pezsgőt, alma- vagy eperbort. 

puncs mint melegítő téli ital
Téli ital, mely a lelkedek is jót tesz. 
Forrás:  123rf.com

Grogból sem árt meg a sok?

A grog az egyik legerősebb téli ital – talán még a halottat is képes feltámasztani, hiszen ez a legmagasabb alkoholtartalmú téli ital, alapja a rum vagy a konyak. Az eredeti változat vízzel vagy alacsony alkoholtartalmú sörrel és rummal készült, manapság viszont már inkább citromlével és fahéjjal ízesítve fogyasztjuk. A grog roppant egyszerűen elkészíthető, csupán cukor és rum vagy konyak szükséges hozzá. Grogospohárban forró vizet vagy fekete teát ízesítsünk cukorral vagy édesítőszerrel, majd öntsük bele a választott alkoholt. A krémes hatásért tejszínnel is megbolondíthatjuk, a bátrabbak akár tojássárgáját is keverhetnek bele. 

Téli ital nő kezében
Az igazán finom grog tika. 
Forrás:  123rf.com

Forralt bor nélkül a tél sem az igazi

A tél sztárja egyértelműen a forralt bor, amit számos finom fűszerrel és ízesítővel, például likőrökkel is feldobhatunk. Egyszer élünk, nemde? A narancs- vagy a kávélikőrt a forralt borhoz a bor melegítése után, a tűzről levéve érdemes hozzáadni. 

Ez segít megőrizni az alkohol és az aromák frissességét, és elkerülni, hogy túlságosan felmelegedjen az ital. 

Ha halmozni kívánjuk a téli élvezeteket, adjunk a nedűhöz gyümölcsöket is: a vörösborból készült forralt borhoz leginkább az aszalt szilva, a citrom és a bogyós gyümölcsök illenek, míg a fehér borból készült forralt bor almával lesz tökéletes.

Hands pouring steaming mulled wine from a pot into a mug, surrounded by oranges, star anise, and winter spices.
Nincs tél forralt bor nélkül. Az egyik legnépszerűbb téli italhoz különleges hozzávalók is szükségesek. 
Forrás:  123rf.com

Lágy forró csoki a munka utáni bekuckózáshoz

Alig várod, hogy hazaérj a jó meleg lakásba? És már útközben azt tervezgeted, milyen jó lesz elkortyolgatni egy bögre meleg, krémes forró csokit? Az olvasztott csokiból készült sűrű édesség pillanatok alatt átmelegít, bármilyen csokialapanyagból elkészítheted. Az instant kakaóporokat viszont hagyd ki, mert nem fogja azt a krémes állagot adi, ami egy hamisítatlan forró csoki ismérve. Az igazán selymes forró csoki étcsokoládéból, tejből (vagy növényi italból) készül, kis vaníliával és egy csipet fahéjjal. Tetejére jöhet habtejszín és némi pillecukor, csak módjával

Emberi kézben téli ital, forró csoki
Forró csolokádé, minden életkorban tökéletes téli ital.
Forrás:  123rf.com

Fűszeres, meleg narancsszörp

Ha igazán finom, gyümölcsös ízeket szeretnél érezni, ne bolti szörppel kísérletezz. A hideg, borongós téli estéken kényeztesd magad egy olyan elixírrel, ami egészségedre és ízlelőbimbóidra is áldásos hatással van. A narancs magas C-vitamintartalma erősíti immunrendszered, míg a szegfűszeg melegítő, gyulladáscsökkentő hatással bír. 

narancsszörp melegen mint téli ital
A tél új sztárja a házi készítésű forró narancsszörp. 
Forrás:  123rf.com

Hozzávalók a fűszeres narancsszörphöz (kb. 1,5 – 2 liter szörphöz)

  • 5-6 db közepes méretű, kezeletlen narancs
  • 1,5 liter víz
  • 1 kg kristálycukor (vagy ízlés szerint több/kevesebb, esetleg barna cukor)
  • 20-25 db egész szegfűszeg
  • 2-3 rúd fahéj
  • 3-4 db csillagánizs (opcionális)
  • Egy 3-4 cm-es darab friss gyömbér, meghámozva és vékonyra szeletelve (opcionális)
  • Csipetnyi kardamom (opcionális)

Elkészítés

1. Alaposan mosd meg a narancsokat. Zöldséghámozóval hámozd meg a narancsok héjának külső részét, majd préseld ki a narancsok levét.

2. Egy nagy lábasba önts vizet, adjhozzá cukrot, narancshéjat, egy egész szegfűszeget, fahéjrudakat, csillagánizst és a szeletelt gyömbért. 

3. Melegítsd a keveréket közepes lángon, kevergesd folyamatosan, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Ezután forrald fel az egészet, majd alacsonyabb lángon forrald további 15-20 percig, hogy a fűszerek és a narancshéj aromái összeérjeek, kioldódjanak. 

4. Vedd le a tűzről, és hagyd hűlni a szirupot egy pár percig, majd önts hozzá egy kis frissen facsart narancslevet.

5. Szűrd át a szörpöt, hogy ne maradjon benne narancshéj, és kész!

