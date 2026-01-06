Egy korty ebből, és nem érzed többé a mínuszokat – Téli italok, amik belülről fűtenek fel

A fagyos időszak és a havazás átvészeléséhez szükség van valami kapaszkodóra, ami tartja benned a lelket. Az alábbiakban csupa olyan téli italt ajánlunk, melyek elkészítéséhez igazán nincs szükség sok alapanyagra, ízük viszont csábító, és az első korty után elfeleded, hogy kint mínuszok repkednek.

Téli ital, ötöt hoztunk!

Forrás: 123rf.com

Öt téli ital, amely tested-lelked átmelegíti

Mi a grog és hogyan készül?

Mi az igazán krémes forró csokoládé titkos összetevője?

Miért kattannak rá egyre többen a meleg szörpre télen?

Puncs, a téli kincs

A punch szanszkritül ötöt jelent, merthogy 5 alapanyagból áll össze az igazán remek puncs. Az öt alkotóelem nem más, mint az alkohol, a víz, az édesítőszer (vagy cukor), a citrusfélék és a fűszerek.

Ez a különleges ital régen a matrózok kedvence volt, és hát ütött is rendesen. Ezt követően viszonylag hamar meghonosodott a brit gyarmatokon, sőt, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírása után is punccsal koccintottak az amerikai alapítók.

Alkoholmentes változatban, gyümölcsevekkel is elkészítheted, ha azonban mindenképp szomjazol valami erősebbre, adj hozzá a fenti 5 hozzávalón kívül pezsgőt, alma- vagy eperbort.

Téli ital, mely a lelkedek is jót tesz.

Forrás: 123rf.com

Grogból sem árt meg a sok?

A grog az egyik legerősebb téli ital – talán még a halottat is képes feltámasztani, hiszen ez a legmagasabb alkoholtartalmú téli ital, alapja a rum vagy a konyak. Az eredeti változat vízzel vagy alacsony alkoholtartalmú sörrel és rummal készült, manapság viszont már inkább citromlével és fahéjjal ízesítve fogyasztjuk. A grog roppant egyszerűen elkészíthető, csupán cukor és rum vagy konyak szükséges hozzá. Grogospohárban forró vizet vagy fekete teát ízesítsünk cukorral vagy édesítőszerrel, majd öntsük bele a választott alkoholt. A krémes hatásért tejszínnel is megbolondíthatjuk, a bátrabbak akár tojássárgáját is keverhetnek bele.

Az igazán finom grog tika.

Forrás: 123rf.com

Forralt bor nélkül a tél sem az igazi

A tél sztárja egyértelműen a forralt bor, amit számos finom fűszerrel és ízesítővel, például likőrökkel is feldobhatunk. Egyszer élünk, nemde? A narancs- vagy a kávélikőrt a forralt borhoz a bor melegítése után, a tűzről levéve érdemes hozzáadni.

Ez segít megőrizni az alkohol és az aromák frissességét, és elkerülni, hogy túlságosan felmelegedjen az ital.

Ha halmozni kívánjuk a téli élvezeteket, adjunk a nedűhöz gyümölcsöket is: a vörösborból készült forralt borhoz leginkább az aszalt szilva, a citrom és a bogyós gyümölcsök illenek, míg a fehér borból készült forralt bor almával lesz tökéletes.