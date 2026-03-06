Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 6., péntek Inez, Leonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Burger bűntudat nélkül? Így készül az egészséges hamburgertál sokkal kevesebb kalóriával

recept hamburger egészséges
Hajdu Viktória
2026.03.06.
Burgert ennél, de nem akarod, hogy utána feszüljön a nadrág? Az egészséges hamburgertál pontosan ezt tudja – és még a pocakod is hálás lesz érte.

A hamburger az egyik legnagyobb gasztrocsábítás. Szaftos hús, puha buci, olvadó sajt és egy adag szósz – gyakorlatilag az ízlelőbimbók ünnepe. A probléma csak az, hogy egy klasszikus gyorséttermi burger után gyakran nemcsak jóllakottak leszünk, hanem a napi kalóriakeretünk jelentős részétől is búcsút mondhatunk. Erre megoldás a hamburgertál!

Hamburgertál az asztalon.
Íme a legjobb hamburgertál receptje, amit a hasad is meg fog köszönni!
Forrás: Shutterstock

Az egészséges hamburgertál receptje, a boldog és lapos hasért

  • Az egészséges hamburgertál ugyanazokat az ízeket hozza, mint egy burger, de jóval kevesebb kalóriával.
  • A zsemle helyett zöldségek kerülnek a tányérra, így csökken a szénhidrát és nő a rostbevitel.
  • Egy adag akár 300–350 kalóriából kijön, míg egy klasszikus hamburger 600–900 kalória is lehet.

Gyorskajára éhezel, de kalóriadeficitben vagy a nyári alak miatt? Itt jön képbe az utóbbi évek egyik legjobb „diétás hackje”: a hamburgertál. Ez tulajdonképpen a burger minden finom elemét megtartja, csak épp a zsemlét hagyja el – és nem is hinnéd, hogy ezzel milyen sok kalóriát spórolunk. 

Mi kerül az egészséges hamburgertálba?

Egy jól összeállított hamburgertál szinte ugyanazokat az ízeket adja vissza, mint a klasszikus változat, csak könnyebb formában.

Egy adag (kb. 320–350 kcal) például így nézhet ki:

  • 100 g sovány marhahúspogácsa – kb. 170 kcal
  • nagy marék saláta vagy jégsaláta – 10 kcal
  • paradicsom és uborka – 20 kcal
  • vöröshagyma – 10 kcal
  • 20 g light vagy laktózmentes sajt – 50 kcal
  • 1 evőkanál burger szósz ( mustár, light majonéz, ketchup, fokhagymapor) – 40–50 kcal
  • savanyú uborka – 10 kcal

A titok egyszerű

A burger zsemléje átlagosan 150–220 kalóriát tartalmaz. Ha ehhez hozzávesszük a gyakran cukros szószokat és a nagyobb sajtadagokat, egy klasszikus hamburger könnyen 600–900 kalória között mozoghat. Ámbár, ha nem szereted a vörös húsokat, arra is van megoldás: kukkants rá az egészséges McChicken receptre, ami szintén bomba a kalóriadeficitbe.

Miért jobb így a szervezetnek?

A hamburgertál egyik legnagyobb előnye, hogy több zöldséget és rostot tartalmaz. Ez segíthet abban, hogy hosszabb ideig érezzük magunkat jóllakottnak, miközben kevesebb kalóriát viszünk be.

A zöldségek ráadásul támogatják az emésztést, ami különösen jól jön, ha valaki a „lapos has projektjén” dolgozik. A kevesebb finomított szénhidrát pedig stabilabb vércukorszintet eredményezhet – vagyis kisebb az esély a hirtelen éhségrohamokra.

A szaftos hús, a savanykás uborka, a krémes szósz és a friss zöldségek együtt még mindig azt az élményt adják, amit egy burgernél szeretünk – csak a „kajakóma” nélkül. És valljuk be: néha a farmerünk is jobban örül ennek a verziónak.

@livfoodblog Burger Bowl 🥬🍔🍅 First time making this and it was delicious!! #foodtok #wieiad #whatieatinaday #burgerbowl #salads #highprotein #lowcalorie #whatieat #dishupdinnerwithme #dishup #caloriedefecit #caloriecounting #dinnerideas #dinnerinspo ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

Ezek is érdekelhetnek:

A világ megelégelte az Ozempic miatt beesett arcokat: a proteinmaxolás az új őrület

Aki nem figyel oda a megfelelő fehérjebevitelre a gyógyszerkúra alatt, a mérleg ugyan kevesebbet mutathat, de a látványos alakváltozásért az izmaiddal és az anyagcseréddel fizetsz.

Ezeket az ételeket soha nem eheti meg Katalin hercegné – meglepő, milyen szigorú szabályok kötik

A curry és a pizza még belefér, de vannak ételek, amelyek nem kerülhetnek a királyi családtagok asztalára. Íme, Katalin hercegné tiltólistás ételei!

Narancsbőrpusztító szupervacsi: íme a 25 perces csirkés-zöldséges tészta recepttel

A narancsbőr nem olyasmi, amit szégyellned kellene, de megértjük, ha szeretnél rajta javítani. Ehhez hoztunk most egy szuper receptet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu