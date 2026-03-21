Rázva, nem keverve: 5 egyszerűen elkészíthető Martini koktél tavaszi összejövetelekre

Kevés koktél létezik, amely annyira elegáns és ikonikus lenne, mint a Martini. Letisztult, kifinomult, és még ma is az egyik legszemélyesebb italnak számít. Ritka, hogy valaki egyszerűen csak egy Martinit rendel. A bártenderek szinte mindig visszakérdeznek: hogyan szereted? Nos, mi most olyan egyszerűen elkészíthető Martini koktélok receptjeit hoztuk el, amelyeket te is könnyedén elkészíthetsz egy tavaszi, vagy akár nyári kerti partin.

A martini koktél tökéletes választás, legyen szó bármilyen összejövetelről.

Egyszerű koktélreceptek, amelyeket muszáj kipróbálnod A Martini az egyik legismertebb és legelegánsabb klasszikus koktél

• Vodkával vagy ginnel, rázva vagy keverve – számtalan variáció létezik

• 5 különleges martinireceptet, amelyet otthon is elkészíthetsz

• Kávés, rosé, gyógynövényes és egy friss zöld változat is szerepel a listán

• Alkoholmentes martinireceptet is találsz a cikkben.

A martini koktél minden összejövetelre tökéletes választás!

Vodkával vagy ginnel, rázva vagy keverve, dry vagy dirty – a klasszikus koktélnak megszámlálhatatlan változata létezik. És a legjobb ebben az italban, hogy a martinit pontosan úgy érdemes élvezni, ahogyan a legjobban esik. Ha pedig szeretnél egy kicsit kísérletezni, számos alternatíva létezik. Ezek közül válogattunk most össze néhányat, amelyek tökéletesek ünnepi alkalmakra, szilveszteri koccintásra vagy bármikor, amikor egy kreatív koktéllal dobnád fel az estét.

Rázva vagy keverve?

A martini készítésénél örök vita tárgya, hogy rázni vagy keverni érdemes-e az italt. A klasszikus változatot hagyományosan keverik, mert így megmarad a bársonyos, selymes állaga. A rázás viszont levegőt juttat a keverékbe, ami kissé habosabb textúrát ad. Ha azonban az ital gyümölcslevet vagy tejterméket tartalmaz, általában inkább rázzák, hogy az összetevők jól elkeveredjenek.



A legfontosabb szabály azonban az, hogy nincs kőbe vésett szabály.

Íme, az 5 Martini koktél receptje!

1. Eszpresszó Martini koktél

Hozzávalók (1 adaghoz):

⦁ 4 cl vodka

⦁ 2 cl kávélikőr (pl. Kahlúa)

⦁ 3 cl friss eszpresszó

⦁ 1 cl cukorszirup (elhagyható)

⦁ jég

⦁ 2–3 szem kávébab a díszítéshez