Rázva, nem keverve: 5 egyszerűen elkészíthető Martini koktél tavaszi összejövetelekre

Kevés koktél létezik, amely annyira elegáns és ikonikus lenne, mint a Martini. Letisztult, kifinomult, és még ma is az egyik legszemélyesebb italnak számít. Ritka, hogy valaki egyszerűen csak egy Martinit rendel. A bártenderek szinte mindig visszakérdeznek: hogyan szereted? Nos, mi most olyan egyszerűen elkészíthető Martini koktélok receptjeit hoztuk el, amelyeket te is könnyedén elkészíthetsz egy tavaszi, vagy akár nyári kerti partin.
Egyszerű koktélreceptek, amelyeket muszáj kipróbálnod
- A Martini az egyik legismertebb és legelegánsabb klasszikus koktél
• Vodkával vagy ginnel, rázva vagy keverve – számtalan variáció létezik
• 5 különleges martinireceptet, amelyet otthon is elkészíthetsz
• Kávés, rosé, gyógynövényes és egy friss zöld változat is szerepel a listán
• Alkoholmentes martinireceptet is találsz a cikkben.
A martini koktél minden összejövetelre tökéletes választás!
Vodkával vagy ginnel, rázva vagy keverve, dry vagy dirty – a klasszikus koktélnak megszámlálhatatlan változata létezik. És a legjobb ebben az italban, hogy a martinit pontosan úgy érdemes élvezni, ahogyan a legjobban esik. Ha pedig szeretnél egy kicsit kísérletezni, számos alternatíva létezik. Ezek közül válogattunk most össze néhányat, amelyek tökéletesek ünnepi alkalmakra, szilveszteri koccintásra vagy bármikor, amikor egy kreatív koktéllal dobnád fel az estét.
Rázva vagy keverve?
A martini készítésénél örök vita tárgya, hogy rázni vagy keverni érdemes-e az italt. A klasszikus változatot hagyományosan keverik, mert így megmarad a bársonyos, selymes állaga. A rázás viszont levegőt juttat a keverékbe, ami kissé habosabb textúrát ad. Ha azonban az ital gyümölcslevet vagy tejterméket tartalmaz, általában inkább rázzák, hogy az összetevők jól elkeveredjenek.
A legfontosabb szabály azonban az, hogy nincs kőbe vésett szabály.
Íme, az 5 Martini koktél receptje!
1. Eszpresszó Martini koktél
Hozzávalók (1 adaghoz):
⦁ 4 cl vodka
⦁ 2 cl kávélikőr (pl. Kahlúa)
⦁ 3 cl friss eszpresszó
⦁ 1 cl cukorszirup (elhagyható)
⦁ jég
⦁ 2–3 szem kávébab a díszítéshez
Elkészítés:
1. Főzz le egy friss eszpresszót, majd hagyd pár percig hűlni.
2. Egy koktélshakerbe tegyél jeget.
3. Öntsd rá a vodkát, a kávélikőrt, az eszpresszót és a cukorszirupot.
4. Rázd erőteljesen 10–15 másodpercig, hogy szép habos legyen.
5. Szűrd egy lehűtött martinis pohárba.
6. Díszítsd néhány szem kávébabbal.
Tipp: Ha igazán krémes habot szeretnél a tetejére, rázás előtt tedd bele a még meleg eszpresszót – ettől lesz a koktél tetején az ikonikus, selymes habréteg.
2. Loch Ness Martini koktél
A neve ugyan a legendás skót tó szörnyére utal, de ebben a koktélban semmi félelmetes nincs.
Hozzávalók (1 adaghoz):
1. 5 cl skót gin
2. 2 cl száraz vermut
3. 1 cl zöld likőr (például Chartreuse vagy más gyógynövényes likőr)
4. 1 cl friss citromlé
5. jég
6. uborkaszelet vagy citromhéj a díszítéshez
Tipp: Ha még zöldebb és frissebb ízt szeretnél, adhatsz hozzá egy kevés uborkalevet vagy mentalevelet is.
Elkészítés:
1. Egy keverőpohárba vagy shakerbe tegyél jeget.
2. Add hozzá a gint, a száraz vermutot, a zöld likőrt és a citromlevet.
3. Keverd vagy rázd össze alaposan.
4. Szűrd egy előhűtött martinis pohárba.
5. Díszítsd uborkaszelettel vagy citromhéjjal.
3. Rosé Martini koktél
Hozzávalók (1 adaghoz):
1. 5 cl rosé bor
2. 3 cl vodka vagy gin
3. 1 cl bodzalikőr (pl. St‑Germain)
4. 1 cl friss citromlé
5. jég
Elkészítés:
1. Tölts meg egy shakert jéggel.
2. Öntsd bele a rosé bort, a vodkát vagy gint, a bodzalikőrt és a citromlevet.
3. Rázd össze 10–15 másodpercig.
4. Szűrd egy előhűtött martinis pohárba.
5. Díszítsd málnával vagy eperrel.
Tipp: Ha könnyedebb változatot szeretnél, egy kevés szódával vagy proseccóval is felöntheted.
4. Solstice Sprig Martini koktél
Hozzávalók (1 adaghoz):
⦁ 6 cl gin
⦁ 1,5 cl száraz vermut
⦁ 1 darab friss rozmaringág
⦁ egy csík narancshéj
⦁ jég
Elkészítés:
1. Egy keverőpohárba tegyél jeget, majd add hozzá a gint és a száraz vermutot.
2. Óvatosan keverd 20–30 másodpercig, hogy jól lehűljön az ital.
3. Szűrd egy előhűtött martinis pohárba.
4. Csavard meg a narancshéjat az ital fölött, hogy kioldódjanak az illóolajok, majd dobd a pohárba.
5. Díszítsd friss rozmaringággal.
Tipp: Ha intenzívebb aromát szeretnél, a rozmaringágat finoman meg is ütögetheted tálalás előtt – így még jobban kiadja az illatát.
5. Alkoholmentes martini (Virgin Martini)
Hozzávalók (1 adaghoz):
⦁ 6 cl alkoholmentes gin alternatíva (pl. Seedlip vagy más botanicals ital)
⦁ 1,5 cl alkoholmentes vermut vagy fehér szőlőlé
⦁ 1 csepp citromlé
⦁ jég
Elkészítés:
1. Egy keverőpohárba tegyél jeget.
2. Öntsd hozzá az alkoholmentes gin alternatívát és a vermutot (vagy szőlőlevet).
3. Keverd 20–30 másodpercig, hogy jól lehűljön.
4. Szűrd előhűtött martinis pohárba.
5. Díszítsd citromhéjjal vagy olívával.
Tipp: Ha „dirty” változatot szeretnél, adj hozzá egy teáskanál olívalevet – ettől még inkább martinis karaktere lesz.
